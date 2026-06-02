4 loại cá làm tăng nguy cơ mắc ung thư nếu lạm dụng: Thích tới mấy cũng phải hạn chế

Cá cung cấp protein, vitamin, khoáng chất và axit béo omega-3 có lợi cho tim mạch. Theo Viện Nghiên cứu Ung thư Mỹ (AICR) , chế độ ăn có lượng cá vừa phải còn có thể làm giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính.

Tuy nhiên, lợi ích đó không đồng nghĩa món cá nào cũng nên ăn thường xuyên. Với một số dạng cá dưới đây, nguy cơ không nằm ở bản thân cá mà đến từ ký sinh trùng, phương pháp bảo quản, chế biến hoặc chất ô nhiễm tích tụ trong cơ thể cá.

1. Cá sống làm gỏi

Các món gỏi cá sống có thể mang theo sán lá gan nếu nguyên liệu bị nhiễm ký sinh trùng và không được nấu chín. Đây là nguy cơ đặc biệt được ghi nhận tại khu vực Đông Bắc Thái Lan, nơi món koi plaa làm từ cá nước ngọt sống từng phổ biến trong đời sống người dân.

Theo BBC , các nghiên cứu của bác sĩ Banchob Sripa tại Đại học Khon Kaen cho thấy sán lá gan có thể kích thích phản ứng viêm kéo dài trong cơ thể. Qua nhiều năm, tình trạng viêm mạn tính này có thể tiến triển thành ung thư đường mật, một dạng ung thư gan nguy hiểm.

Điều đáng lo là ký sinh trùng có thể xâm nhập cơ thể từ khi còn trẻ, trong khi ung thư thường chỉ xuất hiện sau nhiều thập kỷ. Vì vậy, để phòng nguy cơ nhiễm sán lá gan, người dân không nên ăn gỏi cá hoặc các món làm từ cá nước ngọt sống, tái. Thay vào đó, cá cần được nấu chín kỹ trước khi sử dụng.

2. Cá ướp muối

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thông tin, cá ướp muối được xếp vào nhóm chất gây ung thư cho người.

Nguy cơ không đến từ bản thân cá, mà chủ yếu liên quan đến quy trình chế biến truyền thống gồm ướp nhiều muối, phơi khô và lên men trong thời gian ngắn. Trong quá trình này, protein trong cá có thể phân hủy thành các amin. Khi phản ứng với nitrit, chúng có thể hình thành nitrosamine - nhóm hợp chất liên quan đến nguy cơ ung thư.

IARC xác định cá ướp muối kiểu Trung Quốc có liên quan đến ung thư vòm họng ở người, mối liên hệ với ung thư dạ dày hiện ở mức bằng chứng hạn chế. Vì vậy, món cá này không nên được sử dụng thường xuyên, đặc biệt là các sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc không kiểm soát được quy trình chế biến.

3. Cá hun khói

Cá hun khói có hương vị hấp dẫn, nhưng quá trình hun khói có thể tạo ra hoặc làm xuất hiện một số hợp chất liên quan đến ung thư.

Theo Everyday Health , khi gỗ cháy không hoàn toàn trong quá trình hun khói, các hydrocarbon thơm đa vòng (PAHs) có thể hình thành. Một số chất trong nhóm này được phân loại là chất gây ung thư ở người. Quá trình xử lý nhiệt cũng có thể tạo nitrosamine và amin dị vòng, trong đó một số hợp chất được xếp vào nhóm có khả năng hoặc có thể gây ung thư.

Do đó, các chuyên gia khuyến nghị nên ăn thực phẩm hun khói với khẩu phần nhỏ và không thường xuyên.

4. Cá nhiều thủy ngân

Các loài cá lớn sống lâu như cá mập, cá kiếm thường tích lũy nhiều thủy ngân hơn. Theo AICR, thủy ngân là chất gây lo ngại đặc biệt với phụ nữ mang thai, phụ nữ cho con bú và trẻ nhỏ do có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh đang phát triển.

Dù thủy ngân trong thực phẩm chỉ ở mức rất nhỏ, nhưng nếu ăn nhiều và kéo dài, chất độc này sẽ tích tụ dần trong cơ thể, gây tổn thương hệ thần kinh, tim mạch và thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư.

Theo khuyến cáo, mỗi người nên ăn ít nhất 2 khẩu phần cá (tương đương khoảng 340 g) mỗi tuần và nên ưu tiên lựa chọn cá hồi, cá thu trắng, cá mòi…

