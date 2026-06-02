Những người “kiếm tiền ẩn danh” trên MXH: Không lộ mặt vẫn khối followers, tiền tự chảy vào túi

Muốn kiếm tiền từ MXH, một trong những yếu tố tiên quyết là bạn phải có lượng followers kha khá. Và để người ta follow, trở thành "khán giả trung thành" của mình, lộ mặt, xây dựng thương hiệu cá nhân là cách nhanh nhất và duy nhất?

Câu trả lời là không! Đằng sau camera hay trong 1 khung hình, không nhất thiết phải "có một người mặt lộ diện" để thu hút, lấy lòng tin của người xem.

Ẩn danh vẫn xây dựng được thương hiệu cá nhân và kiếm được tiền.

Trong nhiều năm, Kristi Cook - Người phụ nữ 31 tuổi, kiếm sống từ MXH mà không ai biết cô là ai.

Kristi Cook là chủ nhân của Spill Sesh - Kênh YouTube chuyên bình luận về giới KOLs, Influencer tại Mỹ. Kênh của cô thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi, các video thường xuyên đạt hàng trăm nghìn lượt xem, mang lại nguồn thu từ quảng cáo và nhiều cơ hội hợp tác. Thế nhưng suốt một thời gian dài, khán giả chỉ biết đến một giọng nói phía sau màn hình. Khuôn mặt, tên thật và đời sống cá nhân của Kristi Cook là điều hoàn toàn "tuyệt mật".

Trước năm 2023, không ai biết người đứng sau kênh Youtube Spill Sesh là ai

Kristi Cook bắt đầu xây kênh Spill Sesh từ năm 2018. Khi đó, làn sóng sáng tạo nội dung trên YouTube đang bùng nổ, nhưng cô không hứng thú với việc trở thành một "người nổi tiếng" theo cách truyền thống. Thay vì xuất hiện trước máy quay và biến bản thân thành trung tâm của nội dung, cô lựa chọn chỉ công khai giọng nói của mình. Các video được thực hiện bằng hình ảnh tư liệu, đoạn clip có sẵn trên Internet cùng phần lồng tiếng của chính cô.

Việc ẩn danh mang lại cho Kristi Cook cảm giác tự do. Cô không phải lo lắng về ngoại hình, không phải đối mặt với những bình luận nhắm vào đời sống cá nhân và cũng không chịu áp lực phải duy trì hình tượng trên MXH. Trong khi nhiều nhà sáng tạo nội dung phải liên tục chia sẻ cuộc sống riêng để giữ chân người theo dõi, Kristi Cook vẫn có thể xây một kênh YouTube thành công mà gần như không ai nhận ra cô ngoài đời thực.

Câu chuyện của Kristi Cook phản ánh một xu hướng đang phát triển mạnh trong nền kinh tế sáng tạo: Những người kiếm tiền từ mạng xã hội nhưng không muốn nổi tiếng hay "bị chú ý".

Ảnh minh họa

Theo The Creator Economy, số lượng các "faceless creator" - những nhà sáng tạo nội dung không lộ mặt hoặc không công khai danh tính, đang tăng nhanh trên nhiều nền tảng. Họ hoạt động trong đủ lĩnh vực, từ tài chính, công nghệ, giáo dục, lịch sử cho đến giải trí. Điểm chung là khán giả biết đến nội dung của họ nhưng không hề biết "đầu cua tai nheo" của người đứng sau.

Khác với thế hệ KOLs thường xây dựng thương hiệu dựa trên hình ảnh cá nhân, người "ẩn danh" tập trung vào sản phẩm nội dung. Giá trị nằm ở thông tin, kiến thức hoặc khả năng kể chuyện chứ không nằm ở mức độ nổi tiếng của người làm nội dung. Điều đó cho phép họ kiếm tiền mà không phải đánh đổi quyền riêng tư.

Mô hình kinh doanh có tiềm năng trở thành xu hướng

Nhiều người xem việc "kiếm tiền ẩn danh" trên MXH là một lựa chọn hấp dẫn tuyệt đối, vì vừa kiếm được tiền, vừa không cần mạo hiểm trưng ra cuộc sống cá nhân của mình. Một kênh YouTube, TikTok,... ẩn danh vẫn có thể tạo doanh thu từ việc làm tiếp thị liên kết, quảng cáo, hợp đồng tài trợ,...

Thậm chí, do không phụ thuộc vào danh tiếng của một cá nhân cụ thể, những kênh này thường được vận hành giống doanh nghiệp truyền thông hơn là tài khoản cá nhân.

Trong nhiều trường hợp, chủ sở hữu không trực tiếp sản xuất mọi nội dung. Họ thuê người viết kịch bản, biên tập viên, người lồng tiếng hoặc nhà thiết kế để tạo ra một dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh. Khán giả vẫn nhìn thấy một luồn nội dung và hình ảnh nhất quán, nhưng gần như không có thông tin nào về người sáng lập.

Sự phát triển của công nghệ AI càng khiến mô hình này trở nên phổ biến. Trước đây, việc sản xuất video thường đòi hỏi phải xuất hiện trước máy quay hoặc đầu tư đáng kể cho thiết bị ghi hình. Hiện nay, một video hoàn chỉnh có thể được tạo ra bằng cách kết hợp kịch bản, hình ảnh minh họa, giọng đọc và công cụ dựng video tự động.

Theo The Creator Economy, một trong những lý do chính khiến nhiều người lựa chọn việc "kiếm tiền ẩn danh" trên MXH là mong muốn tách biệt công việc với cuộc sống cá nhân. Trong thời đại MXH, sự nổi tiếng thường đi kèm với những hệ lụy như bị theo dõi, quấy rối hoặc liên tục bị soi xét. Với các "nhà sáng tạo ẩn danh", họ vẫn có thể xây dựng nguồn thu nhập đáng kể và đồng thời giữ được cuộc sống riêng tư tương.

Đó cũng là điều Kristi Cook từng đánh giá cao trong những năm đầu vận hành kênh Youtube Spill Sesh. Cô có thể đi làm, gặp gỡ bạn bè hoặc sinh hoạt hàng ngày mà không bị ai nhận ra hay làm phiền. Sự thành công của kênh YouTube không làm thay đổi đáng kể cuộc sống bên ngoài mạng xã hội của cô.

Kristi Cook quyết định "lộ mặt" vào năm 2023

Tuy nhiên, khi quy mô công việc ngày càng lớn, Kristi Cook bắt đầu nhận thấy những giới hạn của việc giấu danh tính. Cô gặp khó khăn khi tham dự các sự kiện trong ngành sáng tạo nội dung, ít cơ hội kết nối trực tiếp với đối tác và đôi khi cảm thấy bị tách khỏi cộng đồng mà mình đang đưa tin mỗi ngày. Sau nhiều năm hoạt động ẩn danh, cô quyết định công khai khuôn mặt vào năm 2023.

Việc lộ diện không phải là một quyết định dễ dàng. Kristi Cook từng lo ngại phản ứng của khán giả cũng như những bình luận tiêu cực về ngoại hình. Dù vậy, cô cho rằng quyết định này giúp mở ra nhiều cơ hội mới trong sự nghiệp. Từ một giọng nói vô danh phía sau màn hình, cô có thể trực tiếp tham gia các sự kiện, gặp gỡ đối tác và phát triển thương hiệu cá nhân theo cách mà trước đây cô không thể làm được.

Dẫu vậy, không phải ai cũng sẵn sàng "bước ra ánh sáng". Trên thực tế, rất nhiều người vẫn lựa chọn duy trì sự ẩn danh ngay cả khi kênh của họ đạt hàng triệu lượt theo dõi. Với họ, mục tiêu không phải là trở thành người nổi tiếng mà là xây dựng một hệ thống tạo ra giá trị và doanh thu bền vững.

(Nguồn: Business Insider, The Creator Economy)