Tình trạng “WORKCATION” của dân văn phòng hiện nay: Đi du lịch cùng deadlines, vừa chơi vừa kiếm tiền thấy rất ổn!

Đi du lịch ai mà mang theo laptop? Đã gọi là đi chơi thì công việc phải cất ở nhà, dẹp ra khỏi đầu luôn chứ?

Trước đây, đó có thể là suy nghĩ của không ít dân văn phòng. Nhưng bây giờ, câu chuyện đã khác. Trong bối cảnh nhiều người lựa chọn làm freelancer, các công ty cũng tạo điều kiện cho nhân sự “work from home”, chuyện đi chơi là “để việc ở nhà” gần như không còn đúng nữa.

Xu hướng “Workcation” của dân văn phòng thời nay

Tháng 5 vừa rồi, Jo - Một nhân viên ngành công nghệ tại Hàn Quốc, xách theo laptop đến đảo Jeju cho chuyến nghỉ dưỡng kéo dài 5 ngày. Khác với những “kỳ nghỉ truyền thống” của dân văn phòng, Jo không hề xin nghỉ phép mà chỉ xin làm việc online.

Trong 5 ngày ở Jeju, Jo vẫn tham gia các cuộc họp trực tuyến, trả lời email và xử lý những đầu việc cần thiết. Chỉ khi kết thúc giờ làm, anh mới dành thời gian đi dạo ven biển, khám phá các quán cà phê địa phương và tận hưởng bầu không khí thư giãn của hòn đảo nổi tiếng này.

Jo không xem đây là một sự hy sinh hay thiệt thòi gì quá lớn, anh chỉ nghĩ đơn giản rằng: Công ty tạo điều kiện cho mình làm việc từ xa khi đi du lịch, thì mình cũng nên hoàn thành tốt trách nhiệm của bản thân. Chưa kể, Jo cũng đã quen với việc “làm việc trái múi giờ”, vì ngoài công việc full-time, anh còn làm từ xa cho công ty nước ngoài. Khoảng 2 năm gần đây, Jo không còn nhu cầu tách biệt “công việc” với những hoạt động cá nhân.

Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng có suy nghĩ giống Jo. Xu hướng này thậm chí còn được gọi bằng một cái tên riêng là “WORKCATION” - Ghép giữa “work” (công việc) và “vacation” (kỳ nghỉ”, Hiểu nôm nha: “Workcation” là đi du lịch/nghỉ dưỡng kết hợp làm việc từ xa.

Lee, 35 tuổi, làm việc trong lĩnh vực công nghệ, cũng là một trong số đó. Sau những giai đoạn tăng ca liên tục, Lee thường xin làm việc online để đi du lịch xả stress, đương nhiên, vẫn kết hợp làm việc.

Không chỉ xuất hiện tại Hàn Quốc, xu hướng “workcation” đang lan rộng ở nhiều quốc gia châu Á. Tại Tokyo, Aiko - Nhân viên lập trình website, đã có 3 năm sống và làm việc theo chủ nghĩa “workcation”.

Trong khoảng thời gian đó, Aiko thoải mái du lịch, thậm chí là trải nghiệm việc sống ở những nơi khác nhau trong nhiều tháng trời, từ Bali của Indonesia, hay Chiang Mai của Thái Lan. Dù thay đổi địa điểm liên tục, công việc của Aiko gần như không bị ảnh hưởng bởi tất cả những gì cô cần chỉ là một chiếc máy tính và kết nối Internet ổn định.

Một trường hợp khác là Takumi - Một designer đang sinh sống tại Tokyo (Nhật Bản). Vì công ty của Takumi có trụ sở ở nhiều nơi trên thế giới, các đồng nghiệp của anh ở nhiều quốc gia như Mỹ, Ấn Độ nên việc phải đến văn phòng gần như chỉ còn là “sở thích cá nhân” của nhân sự. Thứ công ty yêu cầu anh đảm bảo chỉ đơn giản là “available” trong giờ làm việc đã cam kết.

Vì sao “workcation” lại là xu hướng khiến dân văn phòng rất ưng?

Những câu chuyện như của Jo, Lee, Aiko hay Takumi đang phản ánh sự thay đổi trong tư duy của dân văn phòng. Khác với cách hiểu truyền thống rằng đi du lịch là phải hoàn toàn tách khỏi công việc, workcation cho phép người lao động vừa duy trì công việc từ xa vừa tận hưởng trải nghiệm ở một địa điểm mới.

Sự phổ biến của "workcation" gắn liền với những thay đổi lớn trong môi trường lao động sau đại dịch. Khi các công cụ họp trực tuyến, quản lý dự án và làm việc từ xa trở nên phổ biến, nhiều công việc không còn phụ thuộc vào một địa điểm cố định. Điều này mở ra cơ hội để nhân viên làm việc ở bất kỳ đâu, từ một căn hộ ven biển, quán cà phê trên núi cho đến một thành phố ở quốc gia khác.

Bên cạnh yếu tố công nghệ, sự thay đổi trong quan niệm sống của người trẻ cũng góp phần thúc đẩy xu hướng này. Nếu thế hệ trước thường đặt công việc làm trung tâm và xem du lịch là phần thưởng chỉ xuất hiện vài lần mỗi năm, nhiều lao động trẻ hiện nay lại muốn tích hợp trải nghiệm cá nhân vào cuộc sống thường nhật. Họ không muốn chờ đến kỳ nghỉ mới được tận hưởng cuộc sống, mà tìm cách đưa những trải nghiệm đó vào chính lịch trình làm việc của mình.

Và việc dành một vài giờ mỗi ngày để trả lời email hoặc tham gia cuộc họp trực tuyến không làm mất đi giá trị của chuyến đi. Ngược lại, sự linh hoạt đó giúp họ có thể kéo dài thời gian trải nghiệm, giảm áp lực xin nghỉ phép và chủ động hơn trong việc sắp xếp cuộc sống.

Dĩ nhiên, workcation không phải lựa chọn phù hợp với tất cả mọi người. Một số chuyên gia cảnh báo việc liên tục ở trạng thái nửa làm việc, nửa nghỉ ngơi có thể khiến ranh giới giữa công việc và đời sống cá nhân trở nên mờ nhạt.

Tuy nhiên, bất chấp những cảnh báo đó, xu hướng “workcation” vẫn đang phát triển mạnh mẽ tại nhiều quốc gia. Ngày càng nhiều người đang lựa chọn một cách sống mới: Không còn xem công việc và du lịch là 2 hoạt động đối nghịch, loại trừ lẫn nhau. Trong một thời đại mà chiếc laptop kết nối internet có thể trở thành “văn phòng làm việc”, kỳ nghỉ lý tưởng với nhiều người không còn là nơi hoàn toàn không có công việc, mà là nơi công việc đủ linh hoạt để không ngăn cản họ tận hưởng cuộc sống.