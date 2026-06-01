Các bác sĩ tuyên bố thẳng: Thói quen hại tuyến tiền liệt nhất không phải uống rượu, mà là 6 việc

Tuyến tiền liệt là một cơ quan chỉ có ở nam giới, đóng vai trò như một "trạm kiểm soát" đa năng. Tình trạng của tuyến tiền liệt ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ hệ thống bàng quang, niệu đạo và chức năng sinh sản. Thế nhưng, rất nhiều nam giới lại ít quan tâm và thiếu hiểu biết với cơ quan rất quan trọng này. Một trong số đó là hiểu lầm rằng chỉ quan hệ tình dục quá mức và uống rượu bia vô độ mới làm tuyến tiền liệt suy yếu, mắc bệnh.

Không thể phủ nhận rượu bia hay thuốc lá rất có hại với tuyến tiền liệt, nhưng thực tế còn nhiều "sát thủ" khác ẩn nấp ngay trong nếp sống hàng ngày nhưng không hề bị phát hiện. Các bác sĩ cảnh báo, nếu bạn còn tiếp tục duy trì 6 thói quen dưới đây, tuyến tiền liền sẽ đầu hàng bệnh tật nhanh hơn cả khi uống rượu bia:

1. Ngồi một chỗ quá lâu mỗi ngày

Ngồi một chỗ quá nhiều, lặp lại thời gian dài chính là nguyên nhân cốt lõi gây ra các bệnh lý tuyến tiền liệt ở nam giới hiện đại. Các số liệu lâm sàng cho thấy, việc ngồi liên tục trên 2 giờ đồng hồ sẽ khiến toàn bộ trọng lượng cơ thể đè nặng, gây chèn ép mạch máu vùng sàn chậu.

Thói quen này làm tăng nhiệt độ cục bộ, làm chậm lưu thông máu và khiến các chất thải chuyển hóa bị tích tụ bế tắc. Đây chính là môi trường lý tưởng kích hoạt các ổ viêm nhiễm bùng phát. Ngay cả khi bạn đứng dậy đi lại vài phút, nó cũng không thể bù đắp được tổn thương nếu tổng thể lối sống thiếu vận động.

2. Tập thể dục dồn dập, phân bố không đều

Nhiều người có thói quen ngồi im cả ngày ở văn phòng, sau đó cố gắng bù đắp bằng cách lao vào các bài tập cường độ cao dồn dập ngay sau khi tan làm.

Kiểu "tập thể dục trả thù" này không hề giúp cơ thể khỏe hơn mà ngược lại, sự thay đổi áp lực đột ngột sẽ gây ra tình trạng sung huyết, tắc nghẽn mạch máu vùng chậu nghiêm trọng. Việc nhồi nhét tập luyện quá sức như vậy chỉ làm tăng thêm gánh nặng tàn phá và khiến tuyến tiền liệt dễ bị tổn thương, tổn hại nghiêm trọng hơn.

3. Nhịn tiểu thường xuyên

Thói quen nhịn tiểu do bận rộn họp hành, lái xe đường dài hoặc mải mê chơi game hay đơn giản là lười biếng đang vô tình ép nước tiểu bị ứ đọng lại trong bàng quang với áp lực lớn. Nước tiểu tích tụ lâu ngày chứa đầy vi khuẩn và cặn bã sẽ trào ngược vào bên trong các ống tuyến tiền liệt, gây ra tình trạng kích ứng cổ bàng quang dai dẳng.

Về lâu dài, thói quen này sẽ làm suy giảm, rối loạn khả năng phối hợp thần kinh cơ của hệ tiết niệu, khiến bệnh lý bùng phát và cực kỳ khó phục hồi.

4. Uống nước sai cách và lạm dụng đồ uống có đường

Không ít nam giới có thói quen nhịn uống nước cả ngày khi bận rộn, chỉ uống một cốc thật lớn khi thấy khát, hoặc chủ động nhịn uống nước vào ban đêm vì sợ mất ngủ. Cách uống nước gián đoạn, sai thời điểm này khiến nước tiểu bị cô đặc nặng nề, gây kích ứng mạnh cho niêm mạc và làm tăng gánh nặng nhiễm trùng đường tiết niệu.

Bên cạnh đó, việc lạm dụng cà phê đặc, trà đặc hay đồ uống có đường cũng chứa các hoạt chất gây kích thích bàng quang liên tục, gián tiếp làm suy yếu tuyến tiền liệt.

5. Dung nạp quá nhiều chất béo, đồ chiên rán

Chế độ ăn ngập mỡ, đồ chiên rán và các loại thịt chế biến sẵn là tác nhân khiến tỷ lệ tái phát viêm tuyến tiền liệt tăng cao rõ rệt được các thống kê lâm sàng chứng minh.

Các chất chuyển hóa từ chất béo xấu sau khi vào cơ thể sẽ thúc đẩy sự giải phóng các yếu tố gây viêm hệ thống. Đồng thời, môi trường dư thừa đường và chất béo lại là điều kiện cực kỳ thuận lợi cho vi khuẩn độc hại sinh sôi, phá vỡ sự cân bằng axit bazơ của hệ tiết niệu và tấn công nhu mô tuyến.

6. Thức khuya, căng thẳng kéo dài

Tình trạng lo lắng mãn tính, áp lực tâm lý trong công việc và thói quen thức khuya kéo dài sẽ tác động tiêu cực đến cơ thể thông qua mạng lưới thần kinh nội tiết.

Các bác sĩ cho biết, những thói xấu nàu làm nồng độ hormone căng thẳng cortisol sẽ tăng vọt, làm suy giảm nghiêm trọng hệ miễn dịch tại chỗ. Điều này giải thích vì sao nhiều nam giới dù có kết quả xét nghiệm vi khuẩn bình thường nhưng vẫn bị căng giãn vùng đáy chậu, đi tiểu liên tục do các ổ viêm tiềm ẩn bị kích hoạt bùng phát dữ dội.

5 dấu hiệu cảnh báo ung thư tuyến tiền liệt cần đi khám ngay

Khi tuyến tiền liệt xuất hiện các khối u ác tính, cơ thể sẽ phát ra những tín hiệu cảnh báo nguy hiểm sau và bạn cần đến bệnh viện càng sớm càng tốt:

- Đi tiểu nhiều lần cả ngày lẫn đêm, thường xuyên có cảm giác buồn tiểu gấp không thể nhịn.

- Dòng nước tiểu bị yếu, chảy nhỏ giọt, ngắt quãng hoặc cực kỳ khó khăn khi bắt đầu tiểu.

- Xuất hiện tình trạng tiểu ra máu hoặc có lẫn máu trong tinh dịch.

- Đau buốt, nóng rát dữ dội mỗi khi đi tiểu hoặc khi xuất tinh.

- Thường xuyên đau nhức âm ỉ ở vùng thắt lưng, vùng xương chậu hoặc vùng đáy chậu giữa hậu môn và bìu.

Nguồn và ảnh: Sohu, Family Doctor, Men's Health