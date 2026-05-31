Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trong tiếng Việt có một từ vừa là lời khen vừa là lời chê

| | Sống

Có những từ trong tiếng Việt không thể hiểu đúng nếu chỉ nhìn mặt chữ.

Có một điều khá thú vị trong tiếng Việt mà nhiều người nước ngoài thường mất rất lâu mới hiểu được: có những từ nghe tưởng như đang chê, nhưng thực chất lại là lời khen. Và ngược lại, đôi khi một câu tưởng đang khen lại có thể khiến người nghe… chột dạ nếu đặt sai ngữ cảnh.

Trong số đó, “ghê” có lẽ là ví dụ điển hình nhất.

Với nhiều người học tiếng Việt, “ghê” là một từ gây hoang mang thật sự. Trong từ điển tiếng Việt, “ghê” vốn mang nghĩa gốc liên quan đến cảm giác sợ hãi, rùng mình, kinh hãi hoặc khó chịu.

Các từ đi kèm quen thuộc như “ghê sợ”, “ghê rợn”, “ghê người” đều mang sắc thái tiêu cực rõ rệt. Theo nhiều tài liệu từ điển và ngôn ngữ học, đây là một từ biểu cảm dùng để nhấn mạnh cảm xúc mạnh của người nói.

Thế nhưng trong đời sống hàng ngày, người Việt lại dùng “ghê” theo một cách hoàn toàn khác.

- Ai mà đẹp dữ vậy, ghê!

- Giỏi ghê!

- Quán này ngon ghê.

- Ông này nói chuyện cuốn ghê.

Nghe qua, người nước ngoài thường nghĩ đây chắc hẳn là lời chê hoặc cảm giác khó chịu nào đó. Bởi trong nhiều ngôn ngữ phương Tây, những từ mang nghĩa “ghê”, “terrible”, “horrible”, “awful” gần như không thể tự nhiên biến thành lời khen trong hội thoại đời thường.

Nhưng tiếng Việt lại linh hoạt theo kiểu rất riêng khi đi vào khẩu ngữ, “ghê” không còn đơn thuần mang nghĩa tiêu cực, mà trở thành một từ nhấn mạnh cảm xúc, dùng để thể hiện mức độ mạnh của sự ấn tượng.

Nói cách khác, “ghê” trong nhiều trường hợp không mang nghĩa “đáng sợ”, mà mang nghĩa “quá”, “rất”, “ấn tượng mạnh”. Khi ai đó nói “đẹp ghê”, điều họ muốn truyền tải không phải sự sợ hãi trước cái đẹp, mà là cảm giác bị cái đẹp ấy làm cho bất ngờ hoặc choáng ngợp.

Đây cũng chính là điều khiến nhiều người nước ngoài cảm thấy tiếng Việt “khó đoán” một cách thú vị. Trên các diễn đàn học tiếng Việt và mạng xã hội, không hiếm những câu chuyện người học bị bối rối khi lần đầu được người Việt khen bằng chữ “ghê”.

Ảnh minh họa

Có người từng kể rằng khi được người Việt nói “Bạn nói tiếng Việt giỏi ghê”, người đối diện đã tưởng mình vừa phát âm sai điều gì nghiêm trọng. Một số khác thừa nhận họ mất khá lâu mới hiểu rằng chữ “ghê” trong ngữ cảnh đời thường đôi khi lại mang sắc thái rất tích cực.

Điều đặc biệt nằm ở chỗ, nghĩa của “ghê” trong tiếng Việt phụ thuộc gần như hoàn toàn vào ngữ điệu, biểu cảm và ngữ cảnh. Chỉ cần đổi cách nhấn giọng, từ này có thể chuyển từ lời khen sang lời chê ngay lập tức.

“Đẹp ghê!” có thể là lời khen chân thành. Nhưng “Đẹp ghê ha…” với giọng kéo dài lại có thể mang sắc thái mỉa mai.

“Tài ghê!” đôi khi là sự ngưỡng mộ thật sự. Nhưng trong một số tình huống, nó cũng có thể đồng nghĩa với: “Ông ghê thật đấy” theo nghĩa trách móc hoặc bất lực.

Chính sự “nửa khen nửa chê” ấy khiến “ghê” trở thành một trong những từ rất đặc trưng của tiếng Việt giao tiếp. Nó phản ánh cách người Việt thường không diễn đạt cảm xúc theo hướng quá trực diện, mà thích để cảm xúc nằm nằm giữa ngữ cảnh, âm điệu và sắc thái biểu đạt.

Không chỉ “ghê”, tiếng Việt còn có khá nhiều từ tương tự. “Ác” trong câu “Đẹp ác”, “ngon ác”, “hay ác” lại mang nghĩa khen cực mạnh. “Điên” trong “món này ngon điên”, “đẹp điên”, “đông điên” cũng không hề mang nghĩa tâm lý học như cách hiểu thông thường. Đây là kiểu chuyển nghĩa giàu tính khẩu ngữ, cho thấy tiếng Việt vận hành rất linh hoạt và giàu cảm xúc.

Nhiều nhà nghiên cứu ngôn ngữ cho rằng chính đặc điểm này khiến tiếng Việt khó dịch trọn vẹn sang các ngôn ngữ khác. Bởi cùng một từ, người Việt có thể dùng để khen, chê, trêu đùa hoặc cảm thán chỉ bằng cách đổi giọng nói. Nếu chỉ nhìn mặt chữ, rất khó hiểu đúng sắc thái thật sự.

Có lẽ cũng vì vậy mà tiếng Việt thường được nhận xét là “ngôn ngữ phải nghe bằng cảm giác”. Người học không chỉ cần học từ vựng hay ngữ pháp, mà còn phải học cả sắc thái, ngữ điệu và tâm lý giao tiếp. Một chữ “ghê” tưởng đơn giản, nhưng để hiểu khi nào là lời khen, khi nào là lời chê, đôi khi phải sống đủ lâu trong môi trường tiếng Việt mới cảm nhận được.

Không hiểu ý nghĩa thực sự của câu "Ăn cơm chưa?" trong tiếng Việt, anh Tây có câu trả lời khiến người đối diện hết nói nổi

Theo Nhật Linh

Báo văn hóa

Từ Khóa:
Trong tiếng Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 Hà Nội năm 2026 chính thức

Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 Hà Nội năm 2026 chính thức Nổi bật

2 năm chạy xe ôm công nghệ, mỗi ngày làm 16 tiếng để trả nợ 500 triệu: Nam tài xế nói gì khi bị nghi "làm content"?

2 năm chạy xe ôm công nghệ, mỗi ngày làm 16 tiếng để trả nợ 500 triệu: Nam tài xế nói gì khi bị nghi "làm content"? Nổi bật

1 trường học ở TP.HCM thu học phí gần 1 tỷ đồng/năm: Có hồ bơi 8 làn chuẩn quốc tế, sân bóng rổ NBA

1 trường học ở TP.HCM thu học phí gần 1 tỷ đồng/năm: Có hồ bơi 8 làn chuẩn quốc tế, sân bóng rổ NBA

17:24 , 31/05/2026
Từ món nhậu thành “thực phẩm vàng”: Dạ dày lợn có những công dụng ít ai biết

Từ món nhậu thành “thực phẩm vàng”: Dạ dày lợn có những công dụng ít ai biết

17:14 , 31/05/2026
Cảnh báo đặc biệt đến những gia đình thường xuyên ăn cơm nguội: 1 thói quen "nuôi" độc tố nhưng nhiều người vẫn chủ quan

Cảnh báo đặc biệt đến những gia đình thường xuyên ăn cơm nguội: 1 thói quen "nuôi" độc tố nhưng nhiều người vẫn chủ quan

17:02 , 31/05/2026
“Không cần làm việc nhà” nhưng nhà vẫn sạch bong sau 7 năm: Bí quyết của bà nội trợ 39 tuổi khiến nhiều người muốn học theo

“Không cần làm việc nhà” nhưng nhà vẫn sạch bong sau 7 năm: Bí quyết của bà nội trợ 39 tuổi khiến nhiều người muốn học theo

17:01 , 31/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên