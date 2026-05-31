“Không cần làm việc nhà” nhưng nhà vẫn sạch bong sau 7 năm: Bí quyết của bà nội trợ 39 tuổi khiến nhiều người muốn học theo

Điều thú vị là ngôi nhà này không hề sang trọng kiểu "showroom". Nội thất đã cũ, nhiều món đồ dùng suốt nhiều năm, thậm chí có món hơi bạc màu theo thời gian. Nhưng cảm giác khi bước vào lại khiến người ta muốn ở thật lâu: sạch, thoáng và nhẹ đầu.

Nhà không cần đẹp quá, chỉ cần "dễ sống"

Chủ nhân căn nhà cho rằng, điều quan trọng nhất của một không gian sống không nằm ở đồ đắt tiền hay decor cầu kỳ, mà là cảm giác dễ chịu mỗi ngày. Vì vậy, chị bắt đầu cắt giảm mọi thứ khiến mình mệt khi dọn dẹp.

Ngay từ khu vực lối vào, tư duy này đã thể hiện rất rõ. Thay vì làm hệ tủ kịch trần kín mít như nhiều gia đình hiện nay, chị chỉ dùng một chiếc tủ giày có sẵn, đủ để chứa đồ cần thiết. Phần còn lại được để trống để tạo cảm giác rộng rãi và dễ lau chùi.

Tường không treo quá nhiều đồ trang trí, không bày la liệt tượng nhỏ hay phụ kiện. Lối vào chỉ có một chiếc gương nhỏ và móc treo áo khoác. Khi về nhà, mọi thao tác đều gọn và nhanh: treo áo, đặt chìa khóa, cất giày.

Nghe đơn giản, nhưng chính kiểu bố trí này giúp khu vực dễ bừa nhất trong nhiều gia đình lại trở nên cực kỳ sạch sẽ.

Bỏ luôn phòng khách để… đỡ phải dọn

Điểm gây bất ngờ nhất trong căn hộ là phòng khách gần như trống hoàn toàn. Không sofa lớn, không bàn trà, không kệ tivi đồ sộ.

Thay vào đó chỉ là một chiếc bàn ăn dài đặt giữa không gian.

Nghe có vẻ "thiếu thiếu", nhưng thực tế lại cực kỳ hợp lý với lối sống của hai vợ chồng. Chiếc bàn này vừa là nơi ăn uống, làm việc, xem phim, đọc sách, tiếp khách nhẹ nhàng.

Nhờ bỏ bớt nội thất cồng kềnh, căn phòng rộng hẳn ra. Robot hút bụi có thể chạy khắp nhà mà không bị vướng. Việc quét lau gần như không còn áp lực.

Chủ nhà thừa nhận lý do ban đầu rất thật: "Tôi lười dọn nên càng ngày càng bỏ bớt đồ".

Nhưng sau nhiều năm, chị nhận ra sống ít đồ không chỉ đỡ việc nhà mà còn khiến tinh thần nhẹ hơn rất nhiều.

Ban công không còn là chỗ phơi đồ

Một thay đổi khác khiến nhiều người thích thú là việc tháo bỏ cửa trượt ngăn giữa ban công và phòng khách.

Không gian bỗng rộng và sáng hơn hẳn. Ban công giờ không chỉ để giặt giũ mà trở thành góc thư giãn thực sự.

Một chiếc ghế gấp nhỏ cạnh cửa sổ đủ để đọc sách, uống trà hoặc ngồi phơi nắng. Khi cần tập thể dục, chỉ việc gấp ghế lại và trải thảm yoga ra sàn.

Điều đáng nói là càng tối giản, khu vực này càng dễ vệ sinh. Không còn cảm giác ban công là nơi chất đồ linh tinh như ở nhiều gia đình.

Bí quyết giữ bếp sạch sau 7 năm

Nếu có nơi nào dễ "xuống cấp" nhất trong nhà thì thường là nhà bếp. Nhưng căn bếp của bà nội trợ này gần như không có cảm giác cũ kỹ dù đã sử dụng suốt nhiều năm.

Lý do nằm ở vài thói quen rất nhỏ:

- Gia vị cất hết vào tủ thay vì bày kín mặt bàn

- Lau dầu mỡ ngay sau khi nấu khi bếp còn nóng

- Rửa xong là cất bát đĩa ngay lập tức

- Những món ít dùng để ở cao, món dùng thường xuyên để phía dưới

- Dùng khay xoay để lấy đồ tiện hơn

Chị còn biến khu vực bàn ăn cũ thành "bếp mở rộng", đặt thêm tủ lạnh, lò nướng và một xe đẩy di động đa năng.

Chiếc xe đẩy này vừa làm bàn sơ chế, vừa dùng để mang đồ ăn ra bàn, lại chứa được cả dụng cụ dọn dẹp. Sau bữa ăn, mọi thứ được xử lý ngay trong vài phút thay vì để chất đống.

Phòng ngủ tối giản nhưng cực kỳ dễ chịu

Phòng ngủ của hai vợ chồng gần như không có đồ thừa. Không bàn đầu giường lớn, không decor cầu kỳ, không chất đầy quần áo.

Ngay cả chiếc giường cũng được chọn loại đủ cao để robot hút bụi chui vào dọn bên dưới.

Quần áo phần lớn được treo thay vì gấp. Những món nhỏ như tất, đồ lót được phân ngăn theo chiều dọc để dễ lấy. Đây là kiểu lưu trữ đang được nhiều gia đình trẻ áp dụng vì giúp tiết kiệm thời gian đáng kể.

Phòng ngủ phụ được chuyển thành phòng làm việc kiêm phòng thay đồ. Mọi thứ đều ưu tiên tính thực dụng: ít decor, dễ lau chùi, hạn chế bày đồ ra ngoài.

Nhà vệ sinh càng đơn giản càng đỡ cực

Khu vực khiến nhiều người bất ngờ nhất có lẽ là phòng tắm.

Gia chủ không làm vách kính phân chia khô – ướt như xu hướng phổ biến hiện nay. Theo chị, phòng tắm vốn đã nhỏ, thêm vách sẽ càng chật và tạo thêm nhiều vị trí phải lau kính.

Sau khi tắm xong, chị chỉ dùng gạt nước kéo sạch nước xuống cống là xong.

Các chai dầu gội, sữa tắm đều treo lên tường thay vì đặt dưới sàn hay trên kệ. Thậm chí nhà vệ sinh còn không có thùng rác cố định để tránh ám mùi và đỡ phải cọ rửa.

Nghe hơi "cực đoan", nhưng càng nhìn tổng thể căn nhà, người ta càng hiểu vì sao chủ nhân có thể giữ mọi thứ sạch sẽ suốt 7 năm mà không phải dành cả ngày để dọn.

Càng ít đồ, cuộc sống càng nhẹ

Điều đáng học ở căn nhà này không nằm ở chuyện "bỏ phòng khách" hay "không làm vách kính", mà là tư duy sống vừa đủ.

Nhiều người hiện nay mua thêm đồ để căn nhà trông đầy đặn hơn, nhưng đổi lại là áp lực dọn dẹp ngày càng lớn. Đồ càng nhiều, bụi càng nhiều, góc chết càng nhiều, thời gian dành cho việc nhà cũng tăng lên.

Trong khi đó, căn hộ của bà nội trợ 39 tuổi lại cho thấy một kiểu sống khác: Không cần nhà mới, không cần nội thất đắt tiền, chỉ cần mọi thứ gọn gàng và phù hợp với nhịp sống của mình là đã đủ dễ chịu rồi.