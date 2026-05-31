2 năm chạy xe ôm công nghệ, mỗi ngày làm 16 tiếng để trả nợ 500 triệu: Nam tài xế nói gì khi bị nghi "làm content"?

Trên MXH mới đây, cộng đồng mạng truyền tay nhau về bức ảnh của một nam tài xế xe ôm công nghệ, chia sẻ về cuộc sống của mình. Theo đó, anh chàng này cho biết bản thân đã trả hết số nợ 500 triệu đồng sau khoảng 2 năm làm tài xế xe ôm công nghệ. Trong thời gian này, nam tài xế chạy xe liên tục 16 tiếng/ngày, 1 tháng chỉ dám nghỉ 1 ngày, không gặp gỡ bạn bè, tiêu xài cho bản thân và chỉ tập trung vào mục tiêu trả nợ.

Song, với con số 500 triệu đồng “cày” lại sau 2 năm chạy xe cũng khiến không ít người bán tín, bán nghi. Nhiều cư dân mạng cho rằng dù chăm chỉ tới đâu cũng rất khó để đạt được con số này, chưa kể còn trừ đi các chi phí sinh hoạt hay những ngày sức khỏe, thời tiết không ủng hộ.

Câu chuyện của nam tài xế xe ôm công nghệ đang thu hút sự chú ý trên MXH (Ảnh chụp màn hình)

Được biết, nam tài xế trong câu chuyện trên là Lê Thành Đạt (SN 2000, Khánh Hòa), hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM.

Liên hệ với Thành Đạt, cậu bạn chia sẻ thêm về câu chuyện của mình: “Trước đây mình cũng làm nhiều công việc nhưng khi kinh doanh đổ bể, mình phải gánh một khoản nợ lớn. Sau thất bại, mình cũng bỏ bê cuộc sống, không có ý chí kiếm tiền nên nợ lại càng chồng thêm nợ. Trong số 500 triệu đồng thì 70% là mình nợ ngân hàng có tính lãi, còn 30% là tiền nợ gia đình nên có thể du di trả sau, không tính lãi”.

Thành Đạt cho hay, bước ngoặt lớn nhất để thay đổi, quyết tâm kiếm tiền trả nợ chính là việc nhìn mẹ mỗi ngày phải vất vả thức dậy đi làm từ 5h sáng. "Thời điểm đó, mình không có đồng nào trong người, mượn 2 người bạn thân mỗi người 500k và quyết định đăng ký chạy xe ôm công nghệ. Khi bắt đầu công việc, mỗi ngày mình cũng dậy từ 5h sáng và chạy tới 12h đêm mới về nhà. Trung bình ngày chạy từ 35 cuốc xe trở lên, tùy theo số lượng khách hôm đó ế hay đông khách", Thành Đạt nói.

Nam tài xế cũng cho biết thêm buổi trưa khi nhiều người tranh thủ tắt app nghỉ ngơi, ăn uống thì anh cũng sẽ tận dụng khoảng thời gian này để chạy thêm cuốc. Ngoài ra, khi trời mưa, Thành Đạt cũng vận tiếp tục làm để được nhân đôi giá tiền. "Thường thì mỗi cuốc xe sẽ dao động từ 8k cho đến 500k, tùy theo số lượng cây số. Nhưng nhìn chung mình cố gắng làm mỗi ngày 16 tiếng, 1 tháng cũng chỉ nghỉ 1 ngày để cố gắng có thu nhập”, Thành Đạt chia sẻ.

Thành Đạt

Anh chàng hiện đang làm tài xế xe ôm công nghệ tại TP.HCM

Khi được hỏi về việc nhiều người ngờ vực con số mà Thành Đạt kiếm được cũng như câu chuyện mà anh chàng chia sẻ trên MXH, nam tài xế nói: “Đây là câu chuyện thật của mình, bản thân cũng không thể giải thích được hết với mọi người nên ai tin hay không thì tùy mọi người nhìn nhận. Nhưng trung bình một ngày mình có thể kiếm được khoảng 800k, có những ngày nhiều thì lên 1,2 triệu đồng. Ngoài kiếm tiền từ các cuốc xe thì mình cũng được thưởng, được khách tips và cũng có cả những ngày mình chạy thêm bên ngoài.

Còn về chi tiêu, mình ở trọ giá 1 triệu đồng, ăn uống cũng đơn giản. Từ khi đi làm trả nợ mình cũng không mua sắm gì cho bản thân, những món ăn đồ uống yêu thích cũng tạm gác lại, cũng không tụ tập bạn bè mà chỉ tập trung chạy xe”.

Song, Thành Đạt cũng thừa nhận sức khỏe sẽ bị bào mòn vì công việc này. “Từ 72kg giờ mình chỉ còn khoảng chưa tới 60kg, chạy xe liên tục lưng cũng đau mỏi, không có thời gian chăm lo cho bản thân. Nhưng mình vẫn phải cố gắng để hoàn trả số nợ”, Đạt nói.

Đạt cho hay bản thân có nhiều thay đổi sau 2 năm chạy xe công nghệ

Trên chiếc áo của mình, Đạt tự tay viết những lời nhắn nhủ để tạo động lực cho mọi người

Ở hiện tại, sau khi đã trả xong nợ, Thành Đạt mới bắt đầu lại cuộc sống của mình. Tuy vậy, mục tiêu của Đạt vẫn là tiếp tục cố gắng chạy xe ôm công nghệ để kiếm được một số tiền ổn định sau đó mới tính tiếp đến các kế hoạch trong tương lai.

“3 năm rồi mình chưa về quê ăn Tết, cũng chưa từng nghỉ ngơi, giờ mình có thể làm điều đó. Nhưng mình vẫn sẽ cố gắng chăm chỉ chạy xe mỗi ngày vì muốn có một khoản tiền ổn định gửi về cho mẹ như một phần nhỏ để báo hiếu. Mình thì sống sao cũng được nhưng mẹ cũng đã đến tuổi nghỉ hưu rồi, mình muốn mẹ không phải đi làm nữa. Tương lai thì cũng có nhiều dự định lắm nhưng chắc sẽ tập trung ổn định, tiết kiệm để có một số vốn nhất định", Thành Đạt bày tỏ.

Ảnh: NVCC