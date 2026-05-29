Người đàn ông bị chính ô tô của mình cán qua rồi tử vong vì 1 sai lầm: Các tài xế hãy đặc biệt lưu ý

Mới đây, một vụ tai nạn ô tô khá hi hữu đã xảy ra tại Malaysia khiến một người đàn ông 67 tuổi ở nước này thiệt mạng. Điều đáng nói là chiếc xe gây tai nạn lại chính là ô tô của nạn nhân và vụ việc xảy ra cũng chính là lỗi của người đàn ông này.

Quên kéo phanh tay khi đỗ xe, người đàn ông thiệt mạng thương tâm

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ 18 phút chiều ngày thứ Tư, 27/5 vừa qua tại Malaysia bị chính xe của mình cán qua trên dốc tại nhà và Batang Kali, Hulu Selangor và tử vong tại hiện trường.

Theo thông tin do các quan chức địa phương cung cấp, người đàn ông đã lái một chiếc ô tô nhãn hiệu Proton Saga về nhà. Sau khi dừng và đỗ xe trong gara thì người đàn ông đã đi ra để đóng cổng vào. Tuy nhiên, điều không ngờ đã xảy ra. Do quên không kéo phanh tay mà gara có địa hình dốc ra phía ngoài cổng nên chiếc xe đã từ từ trôi xuống dốc và cán qua người đàn ông. Nạn nhân bị mắc kẹt dưới bánh xe và không thể tự thoát ra.

Những hình ảnh được ghi lại tại hiện trường cho thấy, sau khi có người nhìn thấy và gọi cứu hộ thì các nhân viên đã nhanh chóng có mặt để giải cứu nạn nhân. Cảnh sát địa phương nhận được báo cáo về vụ việc vào khoảng 5 giờ 30 phút chiều. Lực lượng cứu hỏa đến hiện trường vào khoảng 5 giờ 43 phút chiều và hỗ trợ đưa người đàn ông ra khỏi xe nhưng rất tiếc, nạn nhân đã được tuyên bố đã tử vong tại hiện trường. Ông bị chấn thương đầu nghiêm trọng và sau đó đã được đưa đến bệnh viện địa phương để khám nghiệm tử thi.

Câu chuyện đáng buồn của người đàn ông 67 tuổi là lời cảnh báo quan trọng với các tài xế khác. Dưới đây là các lưu ý sống còn dành cho tài xế để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi đỗ xe:

1. Luôn kéo phanh tay trước khi rời khỏi ghế lái

Nhiều tài xế có thói quen chỉ về số P (xe tự động) mà quên kéo phanh tay, hoặc nghĩ rằng đỗ xe trên đường phẳng thì không cần thiết.

Đừng bao giờ quên hạ phanh tay trước khi dừng hoặc đỗ xe. (Ảnh minh họa)

- Nguy cơ: Nếu chốt đỗ số P bị mòn, hỏng hoặc xe bị một phương tiện khác tông trúng từ phía sau, xe sẽ ngay lập tức bị trôi tự do gây tai nạn liên hoàn.

- Hành động: Tập thói quen luôn kéo phanh tay (hoặc kích hoạt phanh tay điện tử) trong mọi tình huống đỗ xe, dù chỉ dừng lại vài ba phút.

2. Nguyên tắc "Đánh lái an toàn" khi đỗ xe trên dốc

Khi đỗ xe ở những đoạn đường có độ dốc (lên dốc hoặc xuống dốc), lực ghì của phanh tay có thể bị quá tải theo thời gian. Bạn cần kết hợp góc bánh xe với lề đường để tạo thêm một "tầng bảo hiểm":

- Đỗ xuống dốc: Đánh vô lăng sao cho bánh trước hướng hoàn toàn vào lề đường (về phía bên phải). Nếu xe bị trôi, bánh xe sẽ húc vào gờ lề đường và dừng lại thay vì lao ra giữa lộ.

- Đỗ lên dốc (có gờ lề đường): Đánh vô lăng hướng ra phía lòng đường (về phía bên trái). Nếu xe trôi lùi, mặt sau của bánh trước sẽ tì vào gờ lề đường giữ xe lại.

- Đỗ lên dốc (không có gờ lề đường): Đánh vô lăng hướng vào phía vệ đường (bên phải) để nếu trôi, xe sẽ lao vào bụi rậm hoặc bãi đất trống thay vì lao ngược ra đường.

3. Kiểm tra đèn cảnh báo (P) trước khi rời xe

Đôi khi phanh tay cơ (dạng cần kéo) chưa được kéo đủ lực, hoặc phanh tay điện tử gặp lỗi hệ thống khiến má phanh chưa ép chặt vào đĩa phanh.

Hành động: Trước khi mở cửa bước xuống, hãy nhìn thẳng vào bảng đồng hồ tài xế. Đảm bảo đèn cảnh báo phanh màu đỏ (biểu tượng chữ P hoặc dấu chấm than !) đã sáng rõ. Nếu đèn nhấp nháy hoặc không sáng, xe của bạn chưa được khóa phanh an toàn.

4. Cảnh giác với việc trẻ em hoặc thú cưng nghịch ngợm

Đối với các dòng xe sử dụng phanh tay điện tử dạng nút bấm đặt ở bệ tỳ tay trung tâm, nút này rất dễ bị bấm nhầm. Nếu bạn nổ máy chờ, để trẻ em hoặc thú cưng ngồi ở hàng ghế trước, chúng có thể vô tình giẫm hoặc ấn nút hạ phanh tay, khiến xe bị trôi khi tài xế đang ra ngoài.

Hành động: Tuyệt đối không để trẻ nhỏ ngồi một mình trên xe khi máy đang nổ. Nếu phải rời xe ngắn hạn, hãy tắt máy và cầm theo chìa khóa.

5. Sử dụng thêm cục chèn bánh xe khi đỗ xe tải nặng

Nếu bạn điều khiển các dòng xe bán tải, xe tải hoặc xe chở khách chở đầy hàng hóa và phải đỗ trên dốc cao, hệ thống phanh tay nguyên bản có thể không chịu nổi tải trọng lớn trong thời gian dài.

Hành động: Luôn trang bị sẵn cục chèn bánh xe bằng gỗ hoặc cao su chuyên dụng trên xe để chèn chặt vào phía sau bánh xe hạ dốc ngay sau khi kéo phanh tay.

(Theo Mothership)