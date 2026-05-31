Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Loạt phòng khám bị xử phạt hơn 200 triệu đồng

| | Sống

Loạt phòng khám bị xử phạt hơn 200 triệu đồng

5 cơ sở khám chữa bệnh tại Hà Nội bị xử phạt, một số bị tước giấy phép hoạt động 3 tháng do vi phạm điều kiện hoạt động, niêm yết giá và chuyên môn.

Sở Y tế Hà Nội vừa xử phạt vi phạm hành chính 5 cơ sở khám chữa bệnh với tổng số tiền 201 triệu đồng do vi phạm quy định về điều kiện hoạt động, niêm yết giá và hồ sơ khám chữa bệnh.

Loạt phòng khám ở Hà Nội bị xử phạt hơn 200 triệu đồng - Ảnh 1.

Một phòng khám tại Hà Nội bị xử phạt và tước giấy phép hoạt động 3 tháng. Ảnh: Internet

Theo đó, từ ngày 23 đến 29-5, Sở Y tế đã ban hành 5 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn. Trong đó, một phòng khám chuyên khoa phụ sản bị phạt 163 triệu đồng, tước giấy phép hoạt động 3 tháng.

Phòng khám Sản phụ khoa Nhật Việt tại 635 Kim Ngưu (phường Vĩnh Tuy) bị phạt 6 triệu đồng do biển hiệu không đầy đủ thông tin theo quy định, không niêm yết giá dịch vụ khám chữa bệnh và ghi chép hồ sơ khám chữa bệnh chưa đầy đủ.

Công ty TNHH Dịch vụ Nha khoa Thiện Tâm An - Phòng khám Răng Hàm Mặt Nha khoa Thiện Tâm An tại tòa HH1A Linh Đàm (phường Hoàng Liệt) bị phạt 4 triệu đồng vì lập sổ khám chữa bệnh không đầy đủ.

Phòng khám Chuyên khoa Phụ sản Thỏ Ngọc Clinic tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park (xã Bát Tràng) bị xử phạt 20 triệu đồng do biển hiệu không đầy đủ thông tin, không niêm yết giá dịch vụ, không bảo đảm điều kiện hoạt động sau cấp phép và không lập sổ khám chữa bệnh theo quy định. Cơ sở này đồng thời bị tước giấy phép hoạt động trong 3 tháng.

Sở Y tế Hà Nội cũng xử phạt hộ kinh doanh Lê Thị Mai Phương tại 121-123 Cầu Diễn (phường Xuân Phương) 8 triệu đồng do không bảo đảm điều kiện hoạt động sau cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; ghi chép hồ sơ chưa đầy đủ và biển hiệu chưa đúng quy định. Cơ sở cũng bị tước giấy phép hoạt động 3 tháng.

Mức xử phạt cao nhất đối với về Công ty TNHH Dịch vụ Y tế Phúc Vinh - Phòng khám Chuyên khoa Phụ sản Vuông Tròn tại khu đô thị Vinhomes Smart City (phường Tây Mỗ).

Cơ sở này bị xử phạt 163 triệu đồng do người chịu trách nhiệm chuyên môn không có mặt tại cơ sở trong thời gian đăng ký hoạt động mà không thực hiện ủy quyền theo quy định; bán thuốc cho người bệnh; biển hiệu không đầy đủ thông tin; cung cấp dịch vụ vượt phạm vi chuyên môn được cấp phép và ghi chép hồ sơ khám chữa bệnh chưa đầy đủ.

Ngoài ra, phòng khám còn bị phạt bổ sung tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian 3 tháng; một bác sĩ bị tước chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh trong 6 tháng theo quy định tại Nghị định 68/2025/NĐ-CP.

Theo Sở Y tế Hà Nội, các vi phạm chủ yếu trong đợt kiểm tra liên quan điều kiện hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh, niêm yết giá dịch vụ, quản lý hồ sơ và thực hiện đúng phạm vi chuyên môn được cấp phép.

Theo D.Thu

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tắt điều hòa hay để qua đêm? Nhiều người đang hiểu sai và tự làm hóa đơn điện tăng cao

Tắt điều hòa hay để qua đêm? Nhiều người đang hiểu sai và tự làm hóa đơn điện tăng cao Nổi bật

Tình hình dân văn phòng hiện tại: Một ngày sống 2 cuộc đời

Tình hình dân văn phòng hiện tại: Một ngày sống 2 cuộc đời Nổi bật

Trẻ ngủ một mình từ sớm và trẻ ngủ cùng anh chị em, lớn lên có gì khác biệt?

Trẻ ngủ một mình từ sớm và trẻ ngủ cùng anh chị em, lớn lên có gì khác biệt?

16:26 , 31/05/2026
Bác sĩ cảnh báo: 4 thực phẩm tưởng lành mạnh nhưng ăn sai cách hoá "thuốc độc"

Bác sĩ cảnh báo: 4 thực phẩm tưởng lành mạnh nhưng ăn sai cách hoá "thuốc độc"

16:10 , 31/05/2026
Bước qua 1/6, 3 con giáp gặp quý nhân: Lộc về như suối, tin vui dồn dập

Bước qua 1/6, 3 con giáp gặp quý nhân: Lộc về như suối, tin vui dồn dập

15:47 , 31/05/2026
Loài động vật dài tới 1,5m từng ghi nhận ngay ở Hà Nội: 91 năm sau, tình trạng hiện nay gây tiếc nuối

Loài động vật dài tới 1,5m từng ghi nhận ngay ở Hà Nội: 91 năm sau, tình trạng hiện nay gây tiếc nuối

15:40 , 31/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên