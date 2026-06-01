Rắc một nắm bã cà phê quanh gốc cây, điều xảy ra sau đó khiến nhiều người thích thú

Đừng vội bỏ bã cà phê sau khi pha. Một nắm bã rải quanh gốc cây có thể giúp đất màu mỡ hơn, cây phát triển tốt hơn và hạn chế một số loại sâu hại.

Nhiều người có thói quen đổ bỏ bã cà phê ngay sau khi pha mà không biết đây thực chất là một "nguồn dinh dưỡng" hữu ích cho cây trồng. Chỉ với một nắm bã cà phê đã qua sử dụng, bạn có thể giúp cây phát triển tốt hơn, giữ ẩm cho đất và thậm chí hạn chế một số loại sâu hại trong vườn.

Theo Jack Stooks, chuyên gia làm vườn tại Anh, bã cà phê chứa nhiều dưỡng chất như nitơ, kali và magie - những thành phần cần thiết cho sự phát triển của cây. Khi được bổ sung đúng cách, chúng có thể giúp cây xanh tốt hơn, hỗ trợ quá trình ra hoa và cải thiện chất lượng đất.

Vì sao bã cà phê tốt cho cây?

Không chỉ cung cấp dinh dưỡng, bã cà phê còn giúp cải thiện cấu trúc đất. Khi phân hủy, chúng làm cho đất tơi xốp hơn, tăng khả năng giữ nước và giảm tình trạng đất khô nhanh trong những ngày nắng nóng, Jack cho biết.

Đặc biệt, các loại cây ưa đất hơi chua như hoa giấy, hoa cẩm tú cầu, đỗ quyên hay một số cây cảnh phổ biến khác thường phản ứng khá tích cực khi được bổ sung lượng nhỏ bã cà phê.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải sử dụng đúng cách để tránh phản tác dụng.

Nên làm khô trước khi sử dụng

Các chuyên gia khuyến cáo không nên rải trực tiếp bã cà phê còn ướt quanh gốc cây. Độ ẩm cao có thể tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển, ảnh hưởng đến môi trường đất.

Thay vào đó, hãy đem bã cà phê phơi khô hoặc để nơi thoáng khí cho ráo hoàn toàn. Sau đó, trộn cùng phân hữu cơ hoặc compost trước khi bón cho cây.

Khi sử dụng, chỉ cần rải một lớp mỏng quanh gốc rồi xới nhẹ để bã cà phê hòa vào đất. Sau cùng, tưới nước để các dưỡng chất thấm xuống vùng rễ.

Có thể giúp hạn chế sên và ốc sên

Một lợi ích khác khiến nhiều người thích thú là bã cà phê khô có thể hỗ trợ xua đuổi sên và ốc sên - những loài thường gây hại cho rau và cây cảnh.

Bạn có thể rải một vòng mỏng quanh gốc cây. Bề mặt thô ráp của bã cà phê khiến các loài này ít muốn bò qua hơn. Dù không phải giải pháp diệt trừ hoàn toàn, cách làm này có thể giúp giảm đáng kể tình trạng lá non bị cắn phá.

Đừng lạm dụng

Dù có nhiều lợi ích, bã cà phê không phải "thần dược" cho mọi loại cây.

Jack cho biết việc sử dụng quá nhiều có thể khiến đất trở nên quá chua, ảnh hưởng đến sự phát triển của một số loại cây không thích môi trường này. Vì vậy, tốt nhất chỉ nên dùng với lượng vừa phải và xem đây là nguồn dinh dưỡng bổ sung thay vì thay thế hoàn toàn các loại phân bón khác.

Nếu gia đình thường xuyên uống cà phê, thay vì đổ bã vào thùng rác, bạn có thể tận dụng chúng cho khu vườn nhỏ của mình. Chỉ một nắm bã cà phê quanh gốc cây cũng có thể mang lại những thay đổi tích cực mà không tốn thêm chi phí nào.

Trước khi bỏ bã cà phê vào thùng rác, hãy thử tận dụng cho cây trồng trong nhà hoặc ngoài vườn, bạn có thể bất ngờ với hiệu quả mà nguyên liệu quen thuộc này mang lại.

Theo Trà My

Đời sống & pháp luật

