Lợi ích khi trồng cây đinh lăng

Đinh lăng là loại cây quen thuộc với nhiều gia đình nhờ dễ trồng, dễ chăm sóc và có thể tận dụng từ lá đến rễ. Không chỉ được xem là cây gia vị hay cây thuốc dân gian, đinh lăng còn được nhiều người yêu thích vì mang lại cảm giác xanh mát, gần gũi cho không gian sống. Những năm gần đây, ngày càng nhiều gia đình chọn trồng đinh lăng trong sân vườn, ban công hoặc trước nhà vì loại cây này sở hữu nhiều lợi ích thiết thực.

Dễ trồng, ít tốn công chăm sóc

Một trong những ưu điểm lớn nhất của cây đinh lăng là khả năng thích nghi tốt với nhiều môi trường sống khác nhau. Cây có thể trồng trong chậu hoặc ngoài đất, chịu được nắng nóng và không cần chăm sóc quá cầu kỳ. Đinh lăng không đòi hỏi tưới nước quá nhiều, chỉ cần đất tơi xốp và có độ thoát nước tốt là cây có thể phát triển xanh tốt quanh năm. Ngay cả những người bận rộn hoặc ít kinh nghiệm chăm cây cũng có thể dễ dàng trồng được loại cây này tại nhà.

Giúp không gian sống thêm xanh mát

Với tán lá nhỏ, xanh đẹp quanh năm, đinh lăng thường được trồng để làm cây cảnh giúp không gian sống trở nên dễ chịu hơn. Khi đặt ở sân vườn, ban công hoặc trước hiên nhà, cây tạo cảm giác mát mắt, gần gũi với thiên nhiên. Nhiều người thích trồng đinh lăng vì cây không quá lớn nhưng vẫn đủ tạo điểm nhấn cho không gian. Một chậu đinh lăng xanh tốt cũng giúp ngôi nhà trông sinh động và có sức sống hơn hẳn.

Lá đinh lăng có thể dùng trong ẩm thực

Ngoài tác dụng làm cảnh, lá đinh lăng còn được sử dụng khá phổ biến trong bữa ăn hằng ngày. Lá non có mùi thơm nhẹ, thường được ăn kèm gỏi, nem, thịt luộc hoặc các món cuốn để tăng hương vị. Một số gia đình còn dùng lá đinh lăng để nấu canh hoặc làm trà uống. Việc trồng sẵn một cây tại nhà giúp thuận tiện hơn khi cần sử dụng mà không phải mua ngoài chợ.

Được xem là cây có giá trị trong dân gian

Từ lâu, đinh lăng đã xuất hiện trong nhiều bài thuốc dân gian. Người xưa thường dùng lá, thân hoặc rễ đinh lăng để ngâm rượu, nấu nước hoặc chế biến theo nhiều cách khác nhau. Dù không nên xem đinh lăng là “thần dược”, nhưng việc trồng cây tại nhà vẫn được nhiều người yêu thích vì cảm giác yên tâm khi có sẵn loại cây quen thuộc này trong vườn. Đặc biệt, những cây đinh lăng lâu năm còn được xem là khá có giá trị.

Mang ý nghĩa phong thủy tốt đẹp

Trong quan niệm dân gian, đinh lăng còn được xem là loại cây mang ý nghĩa bảo vệ và thu hút năng lượng tích cực cho ngôi nhà. Nhiều gia đình tin rằng trồng đinh lăng trước nhà có thể giúp không gian thêm hài hòa, tạo cảm giác bình an và dễ chịu. Ngoài ra, cây còn được cho là có khả năng “giữ khí”, giúp sân vườn trông mềm mại và có sức sống hơn. Chính vì vậy, đinh lăng thường xuất hiện trong các khu vườn nhà truyền thống hoặc những không gian sống yêu thích sự gần gũi với thiên nhiên.

Có thể tận dụng nhiều bộ phận của cây

Một điểm khiến đinh lăng được yêu thích là gần như bộ phận nào của cây cũng có thể tận dụng. Lá dùng trong ẩm thực, thân và rễ có thể dùng theo nhiều mục đích khác nhau. Khi cây phát triển lớn, người trồng còn có thể tỉa cành để nhân giống hoặc tạo dáng làm cảnh. Đây cũng là lý do nhiều người xem đinh lăng là loại cây vừa thực tế vừa kinh tế khi trồng tại nhà.

Phù hợp với nhiều kiểu không gian sống

Dù ở nhà phố, căn hộ có ban công hay nhà có sân vườn rộng, đinh lăng vẫn có thể phát triển tốt nếu được chăm sóc đúng cách. Cây không chiếm quá nhiều diện tích nên khá phù hợp với cuộc sống hiện đại. Nếu trồng trong chậu, bạn chỉ cần đặt ở nơi có ánh sáng nhẹ và thỉnh thoảng cắt tỉa để cây gọn gàng hơn. Với những gia đình có khoảng sân nhỏ, một vài chậu đinh lăng cũng đủ giúp không gian trở nên xanh mát và thư giãn hơn đáng kể.