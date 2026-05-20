5 cách vệ sinh đệm không cần giặt

Việc vệ sinh đệm định kỳ là việc không thể thiếu để duy trì không gian sống sạch sẽ và bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Nhiều người thường e ngại việc làm sạch đệm vì kích thước cồng kềnh, khó di chuyển và lâu khô.

Cách làm sạch đệm không cần giặt

Bạn hoàn toàn có thể loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn và các vết ố vàng mà không cần phải giặt ướt hay mang ra tiệm. Dưới đây là 5 cách hữu ích giúp vệ sinh chiếc đệm một cách đơn giản, nhanh chóng và hiệu quả.

Chỉ với các mẹo đơn giản, chiếc đệm sẽ sạch, thơm như mới. (Ảnh: CleaningHowTo)

Bột banking soda

Baking soda hay bột nở là nguyên liệu tự nhiên có khả năng hút ẩm, trung hòa mùi hôi và tiêu diệt các vi khuẩn nhẹ bám trên bề mặt vải. Quy trình thực hiện rất đơn giản, trước hết cần tháo bỏ toàn bộ ga trải giường và vỏ gối.

Sau đó, rắc một lớp bột baking soda mỏng lên toàn bộ bề mặt đệm. Hãy để lớp bột này lưu lại trên bề mặt đệm ít nhất từ 30 phút đến 1 tiếng, tốt nhất là để cả buổi sáng để baking soda kịp thời hấp thụ hết độ ẩm dư thừa và mùi mồ hôi tích tụ lâu ngày.

Cuối cùng, bạn chỉ cần dùng máy hút bụi cầm tay hút sạch lớp bột này đi. Chiếc đệm của bạn không chỉ sạch bụi mà còn có mùi thơm thoang thoảng và cảm giác khô thoáng như vừa được phơi nắng.

Banking soda là nguyên liệu làm sạch đệm dễ kiếm. (Ảnh: CleaningHowTo)

Giấm trắng và nước rửa bát

Đối với những vết bẩn cứng đầu hơn như vết cà phê, nước trái cây hoặc các vết ố vàng nhẹ, không nên dùng quá nhiều nước vì sẽ gây ẩm mốc bên trong. Thay vào đó, hãy pha hỗn hợp gồm giấm trắng, một chút nước rửa bát và nước ấm.

Giấm trắng có tính axit nhẹ, giúp đánh bay vết bẩn và khử mùi hiệu quả, trong khi nước rửa bát hỗ trợ làm tan các vết bám dầu mỡ hoặc vết bẩn hữu cơ. Bạn thấm dung dịch này vào một chiếc khăn sạch, vắt khô sao cho khăn chỉ còn ẩm, sau đó chà nhẹ nhàng lên khu vực bị bẩn theo chuyển động tròn.

Sau khi vết bẩn đã mờ đi, dùng một chiếc khăn khác thấm nước sạch để lau lại nhằm loại bỏ dư lượng chất tẩy rửa, rồi dùng khăn khô lau thêm một lần nữa và để đệm khô tự nhiên dưới quạt.

Dùng khăn sạch chấm nhẹ vào hỗn hợp giấm, nước rửa bát để vệ sinh nệm. (Ảnh: HomeWorld)

Tinh dầu để khử mùi

Sau khi đã thực hiện xong các bước làm sạch bằng baking soda hoặc lau vết bẩn, bạn có thể tạo nên một "tầng hương" nhẹ nhàng cho chiếc đệm bằng cách sử dụng tinh dầu tự nhiên. Hãy pha loãng vài giọt tinh dầu như oải hương, sả chanh hoặc bạc hà vào một bình xịt chứa nước cất, sau đó xịt nhẹ một lớp sương mù mỏng lên bề mặt đệm.

Tinh dầu không chỉ giúp khử mùi hiệu quả mà còn mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu, giúp dễ đi vào giấc ngủ hơn sau một ngày dài mệt mỏi. Đảm bảo rằng bạn chỉ xịt một lượng vừa đủ để bề mặt đệm hơi ẩm, sau đó để đệm khô hoàn toàn trước khi trải ga giường lên.

Sự kết hợp giữa các phương pháp vật lý và hương thơm tự nhiên sẽ biến chiếc đệm trở thành nơi nghỉ ngơi lý tưởng và sạch sẽ nhất trong ngôi nhà.

Ánh nắng mặt trời

Cách làm sạch truyền thống nhưng chưa bao giờ lỗi thời chính là tận dụng nguồn năng lượng từ mặt trời. Ánh nắng mặt trời là chất khử trùng mạnh mẽ nhất giúp tiêu diệt vi khuẩn, nấm mốc và rệp giường ẩn náu bên trong các sợi vải đệm.

Nếu đệm không quá nặng, hãy di chuyển nó ra khu vực có ánh sáng mặt trời trực tiếp trong khoảng vài giờ. Những tia cực tím sẽ giúp khử mùi hôi khó chịu và làm khô môi trường sống của các loài vi khuẩn.

Ánh nắng mặt trời có tác dụng diệt khuẩn rất hiệu quả. (Ảnh: Dreamtines)

Lưu ý rằng, bạn không nên để đệm dưới nắng gắt quá lâu vì có thể làm hỏng cấu trúc các sợi vải hoặc lớp đệm mút bên trong. Một buổi sáng mát mẻ với ánh nắng dịu nhẹ là khoảng thời gian lý tưởng để chiếc đệm được làm mới lại.

Vệ sinh bằng máy hút bụi chuyên dụng

Nếu không gian sống thường xuyên có bụi mịn, việc dùng máy hút bụi mỗi tuần là cách tốt nhất để ngăn chặn bụi bẩn len lỏi vào sâu bên trong đệm. Đừng chỉ hút bề mặt phía trên, hãy sử dụng các đầu hút chuyên dụng để làm sạch kỹ lưỡng các đường chỉ khâu, các góc cạnh của đệm, nơi da chết và bụi bẩn thường tích tụ nhiều nhất.

Nếu có thể, hãy lật ngược mặt đệm lại và hút sạch cả hai mặt. Việc loại bỏ bụi bẩn định kỳ không chỉ giúp bề mặt đệm trông sạch hơn mà còn giảm thiểu đáng kể nguy cơ dị ứng hô hấp cho người nằm.

Đối với những gia đình có nuôi thú cưng, việc hút bụi thường xuyên còn giúp loại bỏ lông động vật hiệu quả, giữ cho môi trường ngủ luôn trong lành và an toàn.

Việc giữ gìn vệ sinh đệm không cần giặt không những giúp bạn tiết kiệm chi phí, thời gian mà còn bảo vệ độ bền của sản phẩm. Chỉ cần duy trì thói quen làm sạch đơn giản này mỗi tháng một lần, bạn sẽ luôn được tận hưởng giấc ngủ trọn vẹn trên chiếc đệm thơm tho, sạch khuẩn và an toàn cho sức khỏe.