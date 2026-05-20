Không chỉ là phương tiện di chuyển, Geely Coolray đang trở thành lựa chọn phong cách sống của người trẻ

Tuy nhiên, chính sự phong phú đó khiến nhiều khách hàng gặp khó khi chọn chiếc xe đầu tiên, khi phải cân bằng giữa thiết kế, trang bị, chi phí sở hữu và tính thực dụng trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Trong bối cảnh đó, Geely Coolray trở thành cái tên hàng đầu trong lựa chọn của người trẻ bởi sự kết hợp hài hoà giữa yếu tố như thiết kế, công nghệ hiện đại kết hợp cùng với hệ sinh thái toàn diện cho giải pháp di chuyển hằng ngày.

Thiết kế thể thao, hướng đến nhóm khách hàng trẻ

So với các mẫu xe trên thị trường, Geely Coolray gây ấn tượng lớn với nhóm khách hàng trẻ với phong cách thiết kế thể thao, hiện đại và đậm chất cá tính. Những đường nét góc cạnh, cụm đèn LED sắc sảo cùng nhiều chi tiết tạo hình mang hơi hướng SUV hiệu suất cao giúp mẫu xe này dễ dàng thu hút ánh nhìn mỗi khi xuất hiện trên phố. Qua đó, biến mẫu xe này không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là "tuyên ngôn phong cách" thể hiện cá tính và dấu ấn riêng trong cuộc sống hàng ngày.

Bên cạnh ngoại thất, khoang nội thất của Coolray thu hút người trẻ bởi phong cách thiết kế không gian hiện đại và thiên về trải nghiệm số hóa. Màn hình trung tâm kích thước lớn, bảng đồng hồ kỹ thuật số cùng giao diện hiển thị trực quan mang lại cảm giác trẻ trung và công nghệ, những yếu tố vốn được nhóm khách hàng trẻ đặc biệt ưu tiên khi tìm kiếm một mẫu SUV đô thị cho nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Công nghệ và trải nghiệm dễ tiếp cận với người mới lái

Bên cạnh thiết kế, tính thực dụng cũng là yếu tố được nhiều khách hàng trẻ quan tâm khi lựa chọn sở hữu xe. Một mẫu SUV đô thị không chỉ cần phù hợp cho nhu cầu đi làm hàng ngày mà còn phải đáp ứng được những chuyến đi ngắn cuối tuần cùng gia đình. Với kích thước gọn gàng, khoảng sáng gầm cao đặc trưng của dòng SUV đô thị, Geely Coolray mang lại sự linh hoạt khi di chuyển trong phố đông cũng như thuận tiện hơn khi đi đường dài.

Geely Coolray cũng được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ lái như Camera 360 độ, giao diện điều khiển trực quan cùng các tính năng an toàn hiện đại, giúp người dùng dễ làm quen khi di chuyển trong đô thị.

Bên cạnh thiết kế trẻ trung và đậm chất thể thao, khả năng vận hành cũng là yếu tố giúp Geely Coolray tạo khác biệt trong phân khúc SUV đô thị. Khối động cơ tăng áp mạnh mẽ mang đến cảm giác lái hứng khởi hơn nhiều đối thủ cùng tầm giá, với khả năng tăng tốc nhanh nhạy và phản hồi chân ga linh hoạt. Điều này giúp mẫu xe không chỉ phù hợp cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị mà còn mang lại nhiều cảm xúc hơn trên những hành trình cuối tuần.

Không chỉ tạo sức hút nhờ thiết kế và trải nghiệm vận hành, Geely Coolray còn cho thấy sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế với nhiều giải thưởng trong phân khúc SUV đô thị. Đáng chú ý, mẫu xe từng được vinh danh ở hạng mục "Compact SUV 2WD" tại SUV of the Year Award 2024 khu vực Đông Âu, qua đó gia tăng sức hút với nhóm khách hàng trẻ đang tìm kiếm một mẫu SUV hiện đại, dễ tiếp cận nhưng vẫn đảm bảo giá trị sử dụng lâu dài.

Khi bài toán tài chính trở nên "dễ thở" hơn

Thực tế cho thấy, chi phí sở hữu ban đầu vẫn là yếu tố ảnh hưởng lớn tới quyết định mua xe của phần lớn khách hàng trẻ. Đây cũng là lý do các chương trình ưu đãi đang trở thành một trong những yếu tố được người dùng đặc biệt quan tâm khi lựa chọn ô tô.

Trong tháng 5/2026, Geely Coolray đang được áp dụng nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mua xe. Theo đó, các phiên bản Standard và Premium được hỗ trợ 3% giá trị xe, trong khi phiên bản Flagship được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ.

Đáng chú ý, những phiên bản màu sắc cá tính như xanh hoặc đỏ còn được hỗ trợ thêm tiền mặt lên tới 15 triệu đồng. Nhờ loạt ưu đãi này, khách hàng trẻ hoàn toàn dễ dàng sở hữu Geely Coolray với mức giá hấp dẫn chỉ từ 484 triệu đồng, đây là mức chi phí dễ tiếp cận hơn đáng kể so với trước đây.

Ở góc độ thị trường, đây được xem là hướng tiếp cận phù hợp trong bối cảnh người dùng ngày càng đề cao trải nghiệm công nghệ nhưng vẫn cần một bài toán tài chính hợp lý cho chiếc ô tô đầu tiên.

Về Tasco Auto và Geely

Tasco Auto là thành viên thuộc hệ thống Tasco - đơn vị top đầu trong lĩnh vực dịch vụ ô tô và hạ tầng giao thông thông minh tại Việt Nam. Tasco Auto là nhà phân phối ô tô có thị phần lớn bậc nhất trong nước với 160 showroom, 75 xưởng dịch vụ ô tô CarPla Service trên toàn quốc, phân phối chính hãng 16 hãng xe như Volvo, Lynk & Co, Zeekr, Geely, Toyota, Ford và nhiều hãng xe khác.