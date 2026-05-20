Theo Phạm Dũng | 20-05-2026 - 13:25 PM | Sống

Trước khi bị bắt, ca sĩ Long Nhật từng nhiều lần gây xôn xao dư luận bởi những phát ngôn gây chú ý

Trong làng nhạc Việt, Long Nhật là cái tên đặc biệt. Suốt hơn ba thập niên ca hát, giọng ca xứ Huế không chỉ được biết đến với những ca khúc dân ca trữ tình ngọt ngào mà còn nhiều lần trở thành tâm điểm của dư luận bởi những ồn ào xoay quanh phát ngôn và phong cách sống.

Ca sĩ dòng nhạc quê hương

Long Nhật tên đầy đủ là Đinh Long Nhật sinh năm 1967 tại Huế. Long Nhật ghi dấu ấn với chất giọng cao, mềm mại và cách thể hiện giàu cảm xúc qua những ca khúc mang âm hưởng quê hương. Dù hoạt động bền bỉ trong lĩnh vực âm nhạc, điều khiến Long Nhật thường xuyên được công chúng nhắc đến lại không chỉ là giọng hát mà còn là những tranh cãi quanh hình ảnh của mình.

Ca sĩ Long Nhật nhiều lần gây xôn xao dư luận - Ảnh 1.

Ca sĩ Long Nhật trước khi bị bắt

Ngay từ khi mới nổi tiếng, Long Nhật đã liên tục đối diện với nhiều tin đồn. Phong thái nhẹ nhàng, giọng nói nhỏ nhẹ cùng cử chỉ mềm mại khiến ca sĩ nhiều lần bị đặt dấu hỏi về đời tư. Không né tránh, nam ca sĩ chọn cách đối diện một cách cởi mở, thừa nhận rằng chưa bao giờ mặc cảm về điều đó.

Ca sĩ Long Nhật nhiều lần gây xôn xao dư luận - Ảnh 2.

Ca sĩ Long Nhật tại cơ quan điều tra

Long Nhật cũng nổi tiếng là nghệ sĩ chăm chút ngoại hình kỹ lưỡng. Những phát ngôn thẳng thắn từng khiến dư luận xôn xao, với Long Nhật, đó đơn giản là ý thức của một nghệ sĩ muốn xuất hiện chỉn chu nhất trước công chúng.

Ca sĩ Long Nhật nhiều lần gây xôn xao dư luận - Ảnh 3.

Ca sĩ Long Nhật vắng bóng trên facebook từ cuối tháng 3-2026

Sau hơn 24 năm kết hôn, Long Nhật thường đăng ảnh gia đình hạnh phúc với vợ có bốn người con. Dù thường xuyên xa nhà vì công việc, nam ca sĩ luôn dành cho vợ con sự yêu thương và trân trọng. Long Nhật nhiều lần chia sẻ rằng gia đình chính là điểm tựa giúp mình vượt qua mọi sóng gió của nghề nghiệp.

"Bà Tám showbiz"

Long Nhật cũng từng gây chú ý bởi những phát ngôn thẳng thắn và đôi khi khá gay gắt trên truyền thông. Tính cách bộc trực khiến nam ca sĩ được gắn với biệt danh “Bà Tám showbiz”.

Có thời điểm Long Nhật trở thành nhân vật gây tranh cãi vì sẵn sàng lên tiếng trước nhiều vấn đề của giới giải trí. Theo lý giải của nhân vật, đó là cách sống chân thành và không muốn che giấu cảm xúc thật của mình.

Những năm gần đây, Long Nhật đối diện với tin đồn “hết thời”. Đáp lại, nam ca sĩ khẳng định mình vẫn hoạt động năng nổ với vai trò Giám đốc âm nhạc và thành viên ban tổ chức của nhiều cuộc thi ca hát như Giọng ca vàng Bolero Việt Nam hay Tình ca quê hương Việt Nam. Bên cạnh đó, Long Nhật tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và hỗ trợ những tài năng trẻ.

Ngày 20-5 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã thi hành lệnh bắt ca sĩ Long Nhật (Đinh Long Nhật, sinh năm 1967), diễn viên Sơn Ngọc Minh (SN 1990) cùng nhiều người khác về hành vi liên quan ma tuý.

Cả hai được xác định có liên quan đến chuyên án mang bí số 426A và đang bị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.


Theo Phạm Dũng

Người lao động

Ngày càng có nhiều người mắc ung thư tuyến tụy, bác sĩ nói thẳng: 6 thứ để lâu trong nhà đang "nuôi" mầm bệnh

Bật quạt kèm điều hòa tốn điện hay tiết kiệm? Đã biết cách dùng, hóa đơn điện tháng tới chắc chắn giảm

Khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Long Nhật và 70 đối tượng trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Thông tin bất ngờ vụ tiệm vàng bị dông lốc cuốn bay, "mất trắng vài tỷ đồng"

Từ khoá hot nhất mạng xã hội lúc này

Đột kích 3 cửa hàng kinh doanh, công an tịch thu 1.412 đôi giày, dép giả mạo nhãn hiệu Nike, Adidas: Nguyễn Trần Việt Hoàng SN 1993 bị khởi tố

