Vì sao đại gia kim cương Chu Đăng Khoa bị bắt ở Nam Phi?

Theo thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) vừa nhận được thông tin, Chu Đăng Khoa, thường được biết đến với tên gọi “Michael Chu” hay “đại gia kim cương”, đã bị bắt giữ tại Nam Phi, đánh dấu một bước đột phá quan trọng trong nỗ lực thực thi pháp luật quốc tế và bảo tồn động vật hoang dã (ĐVHD).

Bà Bùi Thị Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) chia sẻ: “ENV chúc mừng thành công và bước đột phá quan trọng của lực lượng cảnh sát Nam Phi trong việc phát hiện và bắt giữ đối tượng Chu Đăng Khoa. Sau bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng công lý cũng đã được thực thi! Đây là một dấu mốc lớn trong nỗ lực ngăn chặn, triệt phá các đường dây tội phạm về ĐVHD xuyên quốc gia.”

Đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa

Theo nhiều nguồn tin, Chu Đăng Khoa được biết đến là một nhân vật bí ẩn đứng sau các hoạt động buôn bán trái phép sừng tê giác và xương hổ tại Nam Phi. Tại đây, Khoa sở hữu trang trại Voi Game Lodge ở tỉnh North West. Cơ sở này đăng ký nuôi nhốt hổ và tê giác hợp pháp nhưng đồng thời bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn lậu sừng tê giác, xương sư tử và xương hổ sang thị trường chợ đen ở một số quốc gia châu Á.

Chu Đăng Khoa được cho là đã sang Nam Phi từ cuối năm 2023, sau khi mẹ đối tượng là bà Chu Thị Thành bị điều tra tại Việt Nam vì những cáo buộc liên quan đến tội phạm về kinh tế.

Trước khi bị bắt giữ, Chu Đăng Khoa đã bị cơ quan điều tra tại Nam Phi truy nã sau khi phát hiện mạng lưới của đối tượng này “dàn dựng” vụ cướp 98 chiếc sừng tê giác tại Voi Game Lodge để tuồn lậu số sừng này ra thị trường chợ đen.

Bà Hà nhấn mạnh: “Nỗ lực triệt phá các đường dây tội phạm về buôn bán ĐVHD xuyên quốc gia hiện vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Tuy nhiên, vụ bắt giữ thành công Chu Đăng Khoa là một dấu mốc cho thấy không ai có thể đứng ngoài vòng pháp luật và chúng ta hoàn toàn có thể chấm dứt được nạn săn bắt và buôn bán ĐVHD trái phép. ” Cũng theo bà Hà: “Tinh thần kiên định, quyết tâm truy quét tới cùng các đường dây tội phạm và quan điểm không khoan nhượng chính là chìa khóa dẫn đến thành công!”

ENV đánh giá cao sự phối hợp của các cơ quan chức năng quốc tế và trong nước, cũng như sự phối hợp của các tổ chức trong việc truy quét, loại bỏ những đối tượng cầm đầu các đường dây buôn lậu ĐVHD lớn. Theo quan điểm của ENV, nỗ lực đấu tranh và xử lý nghiêm minh các đối tượng đứng đầu các đường dây tội phạm là con đường duy nhất để triệt phá triệt để các mạng lưới buôn bán lớn và khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong công tác bảo vệ các loài ĐVHD đang bị đe dọa.

Trước đó, báo Tiền Phong dẫn thông tin trên trang web của Liên minh Dân chủ cho biết, tháng 2 vừa qua, Huy Bao Tran (52 tuổi) đã ra hầu tòa tại Tòa án sơ thẩm Bellville sau khi bị bắt với cáo buộc tìm cách trốn khỏi Nam Phi. Người này bị điều tra liên quan đến việc trộm và xuất khẩu trái phép 98 sừng tê giác trong vụ cướp giả, được dàn dựng tại trang trại săn bắn Voi Game Lodge.

Vụ án này liên quan đến 2 công dân Nigeria là Tunji Olanrewaju Koyi (35 tuổi) và Koyode Adukunle Ongundele (43 tuổi) - đã bị bắt vì liên quan đến việc vận chuyển số sừng tê giác này.

Đơn vị điều tra đặc biệt của cảnh sát Nam Phi (Hawks) cũng đã bắt giữ Chu Đăng Khoa, 44 tuổi, còn được gọi với tên Michael Chu. Người này được cho là chủ sở hữu Voi Game Lodge và từng bị phạt tiền và trục xuất vào năm 2011 vì tàng trữ trái phép 5 chiếc sừng tê giác.

Ngày 12/3, Chu Đăng Khoa đã ra hầu tòa tại Tòa án sơ thẩm Kempton Park, và phiên điều trần xin tại ngoại của Chu Đăng Khoa và 1 bị cáo dự kiến sẽ sớm diễn ra.

Cơ quan công tố nhiều khả năng sẽ phản đối việc cho tại ngoại, cho rằng những người này có nguy cơ bỏ trốn. Hai vụ thu giữ sừng tê giác quy mô lớn tại sân bay Changi ở Singapore bị nghi ngờ chính là số sừng tê giác bị đánh cắp từ Voi Game Lodge.

Bằng chứng ADN liên quan dự kiến sẽ được trình lên tòa, trong vụ án chống lại 4 bị cáo nói trên.