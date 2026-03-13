Loại nước "phá gan, hại thận" nhanh hơn cả rượu bia, nhiều người Việt lại thích mê, uống mỗi ngày mà không hay biết

Theo World Health Organization (WHO), đồ uống có đường là các loại thức uống chứa đường tự do. Trên thực tế, khi đọc nhãn thành phần của các loại đồ uống bán trên thị trường, người tiêu dùng dễ bị nhầm lẫn vì đường không chỉ xuất hiện dưới tên gọi “sugar”. Nhiều nhà sản xuất sử dụng các thuật ngữ khác nhau như glucose, fructose, galactose, sucrose, lactose, maltose, corn syrup, brown sugar, caramel, dextrose, mật ong, sorbitol hay mannitol… Tất cả đều là các dạng đường hoặc chất tạo ngọt có thể làm tăng lượng calo trong sản phẩm.

Mối nguy tiềm ẩn đối với sức khỏe từ loại đồ uống quen thuộc

Do tồn tại ở dạng lỏng, đồ uống có đường được cơ thể hấp thụ rất nhanh. Khi uống, cơ thể thường không kịp nhận diện lượng năng lượng vừa nạp vào và cũng không tạo cảm giác no giống như khi ăn thực phẩm dạng đặc. Vì vậy, nhiều người vẫn tiếp tục ăn thêm dù đã tiêu thụ một lượng calo đáng kể từ đồ uống.

Nếu lượng năng lượng này không được cân bằng bằng cách giảm bớt từ các nguồn thực phẩm khác, phần calo dư thừa sẽ dễ dàng chuyển hóa thành chất béo và tích lũy trong cơ thể, làm tăng nguy cơ thừa cân và béo phì.

Hàm lượng đường cao cùng các chất phụ gia trong nhiều loại đồ uống ngọt có thể khiến cơ thể phải liên tục xử lý và chuyển hóa năng lượng. Khi tình trạng này kéo dài, gan có thể bị quá tải, từ đó làm tăng nguy cơ tích tụ mỡ trong gan, dẫn đến hiện tượng kháng insulin và gây tổn thương tế bào gan.

Theo Robert Lustig, chuyên gia nội tiết học tại University of California, việc uống nước ngọt mỗi ngày có thể làm nguy cơ mắc Non‑alcoholic fatty liver disease tăng lên đáng kể. Ông cho biết: “Uống nước ngọt hằng ngày có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu”, căn bệnh đang được xem là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến xơ gan ở người trẻ hiện nay.

Ngoài ra, các chuyên gia dinh dưỡng cho biết đồ uống có đường thường tạo cảm giác ngon miệng và sảng khoái, khiến người dùng có xu hướng ăn nhiều hơn, đặc biệt là các món chiên hoặc nướng giàu năng lượng. Thói quen này có thể dẫn đến tình trạng dư thừa calo, rối loạn chuyển hóa và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm như thừa cân, béo phì, tăng huyết áp hay đái tháo đường.

Về lâu dài, những rối loạn này có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng, trong đó có bệnh tim mạch – hiện được xem là nguyên nhân tử vong hàng đầu trên thế giới, chiếm khoảng 33% số ca tử vong mỗi năm. Vì vậy, việc kiểm soát lượng đồ uống có đường trong chế độ ăn uống hằng ngày được xem là yếu tố quan trọng để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Một số giải pháp giúp giảm tiêu thụ đồ uống có đường

Để hạn chế tác động tiêu cực của đồ uống có đường đối với sức khỏe, các chuyên gia khuyến nghị người dân nên điều chỉnh thói quen ăn uống theo những cách đơn giản sau:

Ưu tiên các loại đồ uống lành mạnh

Thay vì sử dụng nước ngọt hay đồ uống có đường, nên lựa chọn các loại thức uống đơn giản như nước lọc, nước đóng chai hoặc trà không đường. Đây là những lựa chọn giúp giảm lượng đường nạp vào cơ thể mỗi ngày.

Hạn chế thực phẩm chứa nhiều đường tự do

Cần giảm tiêu thụ các loại thực phẩm giàu đường như đường nâu, đường tinh luyện, đường phèn, nước ngọt, trà hoặc cà phê hòa tan có đường, cùng với bánh kẹo, mứt và siro. Khi sử dụng các sản phẩm này, nên chọn khẩu phần nhỏ hơn và từng bước giảm tần suất tiêu thụ. Ngoài ra, việc đọc kỹ nhãn dinh dưỡng để chọn sản phẩm có hàm lượng đường thấp hơn cũng rất cần thiết.

Giảm lượng đường khi chế biến và ăn uống

Một biện pháp quan trọng khác là hạn chế thêm đường vào món ăn trong quá trình nấu nướng hoặc khi dùng bữa. Không nên cho thêm đường vào trà, cà phê hoặc các loại đồ uống khác. Đặc biệt, không nên bổ sung đường vào thức ăn hay đồ uống dành cho trẻ nhỏ.

Thay đồ ăn vặt ngọt bằng trái cây tươi

Để giảm nhu cầu ăn đồ ngọt, có thể lựa chọn trái cây tươi có vị ngọt nhẹ thay cho các món ăn vặt chứa nhiều đường. Đồng thời, nên ưu tiên trái cây tươi thay vì trái cây sấy khô, vì các sản phẩm sấy thường có hàm lượng đường cao hơn.

Để bảo vệ sức khỏe gan, cần lưu ý:

Để duy trì chức năng gan khỏe mạnh và giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan, mỗi người nên chú ý điều chỉnh thói quen sinh hoạt và ăn uống hằng ngày theo những khuyến nghị sau:

Hạn chế các loại đồ uống nhiều đường: Nên giảm tối đa việc sử dụng nước ngọt có ga, nước ép trái cây đóng chai, nước tăng lực hoặc các loại đồ uống pha sẵn chứa nhiều đường.

Ưu tiên các loại đồ uống lành mạnh: Tăng cường uống nước lọc, trà xanh hoặc nước ép trái cây tươi không thêm đường để hỗ trợ quá trình chuyển hóa và thải độc của cơ thể.

Duy trì chế độ ăn giàu chất xơ: Bổ sung nhiều rau xanh, trái cây tươi và các thực phẩm giàu chất xơ trong khẩu phần ăn hằng ngày nhằm hỗ trợ tiêu hóa và giảm gánh nặng cho gan.

Tập luyện thể dục thường xuyên: Hoạt động thể chất đều đặn giúp kiểm soát cân nặng, cải thiện chuyển hóa và góp phần bảo vệ chức năng gan.

Khám sức khỏe định kỳ: Việc kiểm tra chức năng gan thường xuyên giúp phát hiện sớm những bất thường, từ đó có biện pháp điều chỉnh và điều trị kịp thời.

(Tổng hợp/Ảnh minh họa: Internet)