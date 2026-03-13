Gas tăng giá lần thứ 3 trong tháng: Chỉnh lửa to hay lửa nhỏ khi nấu thì tốn hơn? Nhiều người làm ngược

Thời gian gần đây, giá gas bán lẻ trong nước liên tục biến động. Theo thông tin từ VnExpress, thị trường gas ghi nhận lần tăng giá thứ ba chỉ trong vòng một tháng, khiến chi phí sinh hoạt của nhiều gia đình tăng lên.

Các doanh nghiệp kinh doanh gas cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ việc giá LPG thế giới tăng. Giá gas trong nước thường được điều chỉnh theo giá CP (Contract Price) – mức giá tham chiếu do các nhà cung cấp lớn trên thị trường quốc tế công bố hằng tháng. Khi giá CP tăng, các doanh nghiệp buộc phải điều chỉnh giá bán lẻ tương ứng.

Theo phân tích của một số cơ quan báo chí kinh tế, Việt Nam vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn gas nhập khẩu, vì vậy giá bán lẻ trong nước dễ bị ảnh hưởng bởi biến động của thị trường năng lượng toàn cầu, chi phí vận chuyển cũng như tỷ giá.

Trong bối cảnh giá gas tăng, nhiều gia đình bắt đầu quan tâm hơn đến việc tiết kiệm nhiên liệu khi nấu ăn, từ việc lựa chọn loại nồi cho đến cách điều chỉnh ngọn lửa trên bếp. Một thói quen khá phổ biến là vặn lửa thật nhỏ để “tiết kiệm gas”. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng cách làm này không phải lúc nào cũng đúng.

Chỉnh lửa to hay lửa nhỏ thì tốn gas hơn?

Theo thông tin từ Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (VNEEP), việc điều chỉnh ngọn lửa khi nấu ăn có ảnh hưởng trực tiếp đến lượng gas tiêu thụ.

Cụ thể, khi vặn bếp gas ở mức lửa lớn, lượng gas tiêu thụ chắc chắn sẽ nhiều hơn so với lửa nhỏ. Tuy nhiên, nếu duy trì ngọn lửa quá lớn trong thời gian dài, một phần nhiệt có thể bị phân tán ra xung quanh thay vì tập trung vào đáy nồi, khiến hiệu quả truyền nhiệt giảm.

Ở chiều ngược lại, việc duy trì lửa quá nhỏ trong suốt quá trình nấu cũng không phải lựa chọn tối ưu. Nhiều gia đình cho rằng cách này giúp tiết kiệm nhiên liệu, nhưng thực tế có thể khiến thời gian nấu kéo dài hơn, thậm chí làm đáy nồi hoặc chảo bị ám đen do đun quá lâu trên bếp gas.

Vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị nên duy trì bếp gas ở mức lửa vừa phải, không quá to cũng không quá nhỏ. Mức lửa này phù hợp với phần lớn các món ăn trong gia đình, giúp nhiệt lượng truyền vào nồi hiệu quả hơn và hạn chế lãng phí nhiên liệu.

Mẹo dùng bếp gas giúp tiết kiệm nhiên liệu

Ngoài việc điều chỉnh ngọn lửa phù hợp, các chuyên gia năng lượng cũng khuyến nghị một số thói quen đơn giản có thể giúp giảm lượng gas tiêu thụ trong sinh hoạt hằng ngày.

Chẳng hạn, đậy nắp nồi khi nấu giúp giữ nhiệt tốt hơn, từ đó rút ngắn thời gian đun. Bên cạnh đó, nên sử dụng nồi có đáy phẳng và kích thước phù hợp với kiềng bếp, vì nếu đáy nồi quá nhỏ hoặc quá lớn so với ngọn lửa, hiệu quả truyền nhiệt sẽ giảm.

Ngoài ra, việc giữ cho đầu đốt và kiềng bếp sạch sẽ cũng giúp ngọn lửa cháy đều và ổn định hơn. Một dấu hiệu cho thấy bếp đang hoạt động kém hiệu quả là ngọn lửa tràn ra ngoài đáy nồi, khi đó phần nhiệt sẽ thất thoát ra môi trường thay vì truyền vào thực phẩm.

Trong bối cảnh giá gas có xu hướng biến động, những điều chỉnh nhỏ trong cách sử dụng bếp gas có thể giúp các gia đình tiết kiệm đáng kể chi phí sinh hoạt mỗi tháng. Quan trọng nhất không phải là bật lửa thật nhỏ hay thật to, mà là chọn mức lửa phù hợp với từng giai đoạn nấu và kích thước đáy nồi – một nguyên tắc đơn giản nhưng nhiều người vẫn đang vô tình làm ngược