Từ khoá hot nhất mạng xã hội lúc này

Theo Huỳnh Duy | 20-05-2026 - 12:00 PM | Sống

Sau 22 năm chờ đợi, Arsenal cuối cùng cũng trở lại đỉnh cao Ngoại hạng Anh.

Arsenal đang trở thành cái tên phủ sóng mạnh nhất mạng xã hội toàn cầu sau thông tin CLB chính thức giành chức vô địch Premier League 2025/26, danh hiệu Ngoại hạng Anh đầu tiên sau 22 năm chờ đợi.

Chỉ trong vài giờ, từ khóa “Arsenal Champions” leo thẳng lên top trending tại nhiều quốc gia, kéo theo hàng triệu lượt thảo luận trên X, Facebook, TikTok và Instagram. Người hâm mộ gọi đây là “đêm lịch sử” của đội bóng Bắc London sau quãng thời gian dài sống trong kỳ vọng.

Theo ghi nhận trên trang X chính thức của Arsenal, poster ăn mừng chức vô địch đã nhanh chóng tạo hiệu ứng bùng nổ với gần 500.000 lượt thích, hơn 15,6 triệu lượt xem, khoảng 24.000 bình luận cùng hơn 200.000 lượt repost chỉ sau vài giờ đăng tải. Những con số cho thấy sức nóng khổng lồ của chức vô địch này trên không gian mạng.

Không chỉ người hâm mộ, Thủ tướng Anh đương nhiệm Keir Starmer cũng nhanh chóng gửi lời chúc mừng đến Arsenal. Ông chia sẻ: “22 năm chờ đợi thật là dài nhưng cuối cùng chúng ta vẫn đi đến đích. Chúng ta là nhà vô địch, Arsenal.”

Đây được xem là một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất của bóng đá Anh mùa giải năm nay. Lần gần nhất Arsenal đăng quang Premier League là mùa giải bất bại 2003/04 dưới thời huyền thoại Arsène Wenger. Sau hơn hai thập kỷ nhiều lần lỡ hẹn, đội bóng cuối cùng cũng trở lại đỉnh cao nước Anh.

Bên cạnh niềm vui của fan Arsenal, MXH cũng ngập tràn meme, video reaction và những màn “cà khịa” giữa cộng đồng người hâm mộ các CLB lớn tại Anh. Nhiều tài khoản gọi đây là “một trong những chức vô địch được chờ đợi lâu nhất lịch sử Premier League hiện đại”.

Với sức lan tỏa hiện tại, Arsenal đang là chủ đề thể thao nóng nhất mạng xã hội quốc tế trong ngày hôm nay.

Theo Huỳnh Duy

Ngày càng có nhiều người mắc ung thư tuyến tụy, bác sĩ nói thẳng: 6 thứ để lâu trong nhà đang "nuôi" mầm bệnh

Bật quạt kèm điều hòa tốn điện hay tiết kiệm? Đã biết cách dùng, hóa đơn điện tháng tới chắc chắn giảm

Đột kích 3 cửa hàng kinh doanh, công an tịch thu 1.412 đôi giày, dép giả mạo nhãn hiệu Nike, Adidas: Nguyễn Trần Việt Hoàng SN 1993 bị khởi tố

11:29 , 20/05/2026
Bị tố dàn dựng cảnh tặng iPhone 17 ở Hồ Gươm, TikToker 9 triệu fan nói gì?

10:51 , 20/05/2026
3 lý do đinh lăng được ví là "sâm Nam" của người Việt

10:45 , 20/05/2026
Công an thông tin đặc biệt đến các chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất giao dịch chuyển khoản có nội dung này

10:34 , 20/05/2026

