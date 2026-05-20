Bị tố dàn dựng cảnh tặng iPhone 17 ở Hồ Gươm, TikToker 9 triệu fan nói gì?

Sau nhiều khi bị netizen “bóc phốt” vì nghi vấn dàn dựng clip tặng iPhone ở Hồ Gươm (Hà Nội, TikToker nổi tiếng Master Sanker đã chính thức lên tiếng về chuyện content thật - giả vào sáng sớm ngày 20/5 (theo giờ Việt Nam). Dù không trực tiếp nhắc đến sự việc xảy ra ở Việt Nam song nam creator thừa nhận “một số video là có kịch bản”.

Cụ thể, trên Instagram cá nhân, Master Sanker tổ chức Q&A và phản hồi một câu hỏi từ cư dân mạng với nội dung: “It and all fake or real? I’m following you but my name didn’t came” (Tạm dịch: “Tất cả là giả hay thật vậy? Tôi đã follow bạn rồi nhưng tên của tôi không xuất hiện”).

Tạm dịch câu trả lời của Master Sanker như sau: “Như tôi đã nói với bạn trước đó, tôi có 19,4 triệu người theo dõi tại đây, để tên bạn được nhắc đến thực sự là tỉ lệ 1 trên 19 triệu lần. Đúng vậy, tỉ lệ là 1 trên 19 triệu. Ngay lúc này, tôi đang thực sự trả lời câu hỏi của bạn và có lẽ có khoảng 5.000 người đã gửi câu hỏi cho tôi. Vì vậy, đây là tỉ lệ 1 trên 5.000. Việc bạn được tôi trả lời cũng thực sự là một điều đáng kinh ngạc, bởi vì có rất nhiều người đặt câu hỏi cho tôi.

Vậy nên, nếu bạn thắc mắc điều này là thật hay giả, thì nó hoàn toàn là thật. Tất nhiên, như tôi đã nói trước đây, một số video bạn thấy là có kịch bản, nhưng hầu hết sự tử tế và giúp đỡ thực sự ở đây đều là thật”.

Master Sanker trong phản hồi với cư dân mạng (Nguồn: @master.sanker)

Phản hồi này nhanh chóng gây chú ý, bởi đây được xem là chia sẻ đầu tiên của nhà sáng tạo nội dung này liên quan đến chuyện dàn dựng nội dung.

Trước đó, TikToker này trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi một cư dân mạng đăng tải clip hậu trường quay video giveaway của Master Sanker tại khu vực Hồ Gươm (Hà Nội).

Trong đoạn video, Master Sanker xuất hiện với bộ quần áo vàng quen thuộc, trao một chiếc iPhone cho cô gái trẻ giữa phố đi bộ. Tuy nhiên chỉ ít giây sau, cô gái này lại đưa chiếc điện thoại cho một người đàn ông khác - được cho là thành viên ekip quay phim của Master Sanker - rồi nhận về một khoản tiền, bị nghi là tiền công diễn trong clip.

Chi tiết này khiến cộng đồng mạng lập tức đặt câu hỏi: Liệu các video “tặng iPhone cho người lạ” từng viral của Master Sanker trước đó thực chất chỉ là content được dàn dựng?

Sự việc được team qua đường ở Việt Nam ghi lại (Ảnh chụp màn hình/ @duchieucover)

Sau khi clip lan truyền, nhiều người bày tỏ sự thất vọng và cho biết đã huỷ theo dõi Master Sanker vì cảm thấy bị “đánh lừa cảm xúc”. Một số ý kiến cho rằng điều khiến khán giả khó chịu không nằm ở việc video có kịch bản hay không, mà là cách các content này được xây dựng như thể mọi thứ diễn ra hoàn toàn ngẫu nhiên ngoài đời thật.

Tuy nhiên, cũng có không ít người cho rằng câu chuyện này không quá bất ngờ. Bởi từ lâu, các nội dung giveaway, phát tiền hoặc tặng quà ngoài đường phố trên TikTok và Facebook/ Instagram Reels, YouTube Shorts vốn đã nhiều lần bị nghi ngờ về tính chân thực.

Hiện tại, Master Sanker đã khóa bình luận TikTok vì nhiều ý kiến trái chiều.

Master Sanker tên thật là Eidan Sanker, sinh năm 1995, người Israel. Anh này là creator nổi tiếng với các video xoay quanh siêu xe, tiền mặt và những màn phát quà bất ngờ cho người lạ. Ngoài content tặng iPhone cho người theo dõi mình, format quen thuộc của anh thường bắt đầu bằng việc một người chạm vào chiếc Chevrolet Corvette màu tím đặc trưng, sau đó bị anh hét lớn “Don’t touch my car!” trước khi được tặng tiền hoặc điện thoại như một cú plot twist.

Chính kiểu nội dung đẩy cảm xúc nhanh, mạnh và tạo bất ngờ liên tục đã giúp Master Sanker thu hút hàng chục triệu lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Hiện tại nhà sáng tạo nội dung này đang có 19,4 triệu người theo dõi trên Instagram, con số này ở YouTube và TikTok lần lượt là 9,1 và 13,3 triệu.