Đột kích 3 cửa hàng kinh doanh, công an tịch thu 1.412 đôi giày, dép giả mạo nhãn hiệu Nike, Adidas: Nguyễn Trần Việt Hoàng SN 1993 bị khởi tố

Minh Ánh | 20-05-2026 - 11:29 AM | Sống

Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố chủ hộ kinh doanh K.W Sneaker về tội 'xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp'.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, Công an Thành phố đang tăng cường công tác đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trong đợt ra quân cao điểm 45 ngày đêm để chuyển hoá địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế đã đồng loạt kiểm tra 03 địa điểm bán hàng của hộ kinh doanh K.W Sneaker tại các địa chỉ: 203/17 Huỳnh Văn Nghệ, phường An Hội Tây, TP. Hồ Chí Minh; 813 Quang Trung, phường An Hội Tây, TP. Hồ Chí Minh và 640 Trường Chinh, phường Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh, do Nguyễn Trần Việt Hoàng (sinh năm: 1993, HKTT: 205/61/19, Trần Văn Đang, phường Nhiêu Lộc, TP. Hồ Chí Minh) là đại diện.

Kết quả phát hiện, thu giữ 1.412 đôi giày, dép giả mạo nhãn hiệu “Nike”, “Adidas”, “New Balance” và “Onitsaku Tiger”, tổng trị giá hàng hóa vi phạm là hơn 3,3 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra khởi tố Nguyễn Trần Việt Hoàng

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Trần Việt Hoàng khai nhận bắt đầu buôn bán giày, dép giả mạo các loại nhãn hiệu từ tháng 02/2023 đến nay. Số hàng giả mạo nhãn hiệu này được Hoàng mua từ các hội nhóm online, không có hóa đơn, chứng từ gì chứng minh nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm. Hoàng biết các sản phẩm mình kinh doanh là hàng giả mạo nhãn hiệu nhưng vì giá thấp hơn hàng chính hãng, dễ tiêu thụ và lợi nhuận cao nên Hoàng đã kinh doanh mặt hàng này để kiếm thêm thu nhập. Từ trước đến nay Hoàng đã bán hàng nghìn đôi giày dép, thu lợi hơn 1 tỷ đồng.

Hàng hóa vi phạm nhãn hiệu bị thu giữ

Ngày 19/5/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế (Phòng PC03) Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Lời cảnh báo từ Cơ quan Công an Đối với người kinh doanh: Mọi hành vi buôn bán các sản phẩm giả mạo nhãn hiệu là xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của các hãng, làm giảm uy tín thương hiệu chính hãngnên sẽ bị khởi tố, xử lý nghiêm. Đối với người tiêu dùng: Hãy là người tiêu dùng thông thái. Tuyệt đối không ham rẻ, mua hàng giả mạo.

Công an TP.HCM kêu gọi người dân khi phát hiện các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả… hãy thông báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh﻿

Minh Ánh

Nhịp sống thị trường

