Sun PhuQuoc Airways lần đầu đưa dịch vụ “full-service” lên chặng Phú Quốc - Singapore

Không chỉ kết nối hai hòn đảo tâm điểm của châu Á, sự góp mặt của Sun PhuQuoc Airways còn đánh dấu lần đầu tiên chặng bay này có một hãng hàng không dịch vụ đầy đủ (Full-service) tham gia khai thác, mở ra cơ hội đón dòng khách quốc tế chất lượng cao đến với Phú Quốc.

Bước ngoặt "Full-service" trên đường bay

Đường bay thẳng Phú Quốc - Singapore hiện là một trong những tuyến bay quốc tế sôi động, với tần suất khai thác đều đặn mỗi ngày bởi các hãng hàng không chi phí thấp. Việc Sun PhuQuoc Airways chính thức mở bán vé chặng bay này từ ngày 20/5 (cất cánh chuyến đầu tiên vào 25/7/2026 với tần suất 1 chuyến/ngày) không đơn thuần là tăng thêm chuyến bay, mà là một bước đi chiến lược nhằm bổ khuyết vào khoảng trống của phân khúc trung - cao cấp.

Là hãng hàng không "Full-service" tiên phong vươn cánh trên chặng bay này, Sun PhuQuoc Airways mang đến một chuẩn mực di chuyển hoàn toàn mới. Hành khách sẽ được tận hưởng dịch vụ trọn gói trên mỗi chuyến bay, bao gồm suất ăn nóng sốt, hành lý ký gửi tiêu chuẩn, hệ thống giải trí không dây (IFE) hiện đại. Đặc biệt, khoang Thương gia (Business Class) với không gian riêng tư, ghế ngồi thoải mái và các đặc quyền ưu tiên sẽ đáp ứng trọn vẹn yêu cầu khắt khe của giới doanh nhân và du khách cao cấp từ Singapore - những người luôn đề cao sự tiện nghi và trải nghiệm trọn vẹn trong suốt hành trình di chuyển.

Cầu Hôn, Phú Quốc

Nhân dịp mở bán, Sun PhuQuoc Airways triển khai ưu đãi đặc biệt cho đường bay Phú Quốc – Singapore với mức giá chỉ từ 1.793.000 đồng/chiều, áp dụng cho các chuyến bay khởi hành trong vòng 01 tháng kể từ ngày khai thác chuyến bay đầu tiên. Đồng thời, hành khách trên chặng bay Singapore – Phú Quốc sẽ được giảm 20% giá vé cơ bản trong giai đoạn từ 20/5 đến 19/6/2026. Hơn thế nữa, khi bay cùng hãng, du khách còn được tặng vé cáp treo Sun World Hon Thom và hưởng ưu đãi lên tới 30% cho các dịch vụ lưu trú, ẩm thực, spa, giải trí thuộc hệ sinh thái Sun Group tại Nam đảo.

Một hành trình bay kết nối hai hòn đảo du lịch hàng đầu châu Á

Việc có thêm một hãng bay thiết lập đường bay thẳng mang ý nghĩa sâu sắc trong việc kết nối hai hòn đảo du lịch biểu tượng. Nếu Singapore là quốc đảo hiện đại, trung tâm tài chính và hàng không nhộn nhịp bậc nhất khu vực, thì Phú Quốc lại sở hữu vẻ đẹp nguyên sơ, khí hậu ôn hòa cùng các tổ hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp. Sự bổ trợ hoàn hảo này giúp du khách dễ dàng tìm thấy sự cân bằng giữa nhịp sống hối hả và không gian nghỉ dưỡng biệt lập chỉ chưa tới 2 giờ bay.

Sun PhuQuoc Airways hiện diện tại Singapore mở ra cánh cửa lớn để Phú Quốc tiếp cận dòng khách quốc tế lớn

Với chính sách miễn thị thực cho toàn bộ du khách quốc tế, Phú Quốc đang trở thành điểm đến lý tưởng cho những kỳ nghỉ ngắn ngày (weekend getaway) của người dân Singapore cũng như cộng đồng chuyên gia (expat) đang làm việc tại đây. Dữ liệu từ Skyscanner cho thấy, lượng tìm kiếm về Phú Quốc từ người dùng tại Singapore đã tăng tới 184% so với cùng kỳ năm trước, đưa Đảo Ngọc vươn lên vị trí thứ 2 trong danh sách điểm đến xu hướng năm 2026.

Hơn thế nữa, với tư cách là điểm trung chuyển khổng lồ đón tới 70 triệu lượt khách mỗi năm, việc hiện diện tại sân bay Changi mở ra cánh cửa lớn để Phú Quốc tiếp cận trực tiếp với dòng khách quốc tế từ khắp nơi trên thế giới.

Năng lực cạnh tranh của Sun PhuQuoc Airways trên đường bay này không chỉ đến từ chất lượng dịch vụ trên không, mà còn được bảo chứng bởi một chiến lược đồng bộ dưới mặt đất.

Tiếp viên Sun PhuQuoc Airways

Việc Tập đoàn Sun Group tiếp nhận vận hành Cảng HKQT Phú Quốc và thiết lập mối quan hệ hợp tác cùng Changi Airports International (CAI) - đơn vị đưa Changi trở thành "Sân bay tốt nhất thế giới" 14 năm liên tiếp - đang từng bước hiện thực hóa mô hình "sân bay điểm đến". Sự đồng nhất về tiêu chuẩn dịch vụ từ sân bay Changi, lên chuyến bay "Full-service" của Sun PhuQuoc Airways, tới Cảng HKQT Phú Quốc và điểm cuối là hệ sinh thái nghỉ dưỡng 5 sao của Sun Group, sẽ mang đến một hành trình liền mạch, chuẩn quốc tế cho du khách.

Trong bối cảnh chi phí du lịch toàn cầu biến động, việc một hãng hàng không "Full-service" vươn mình mở rộng mạng bay đúng tiến độ đã cho thấy năng lực vận hành vững vàng và định hướng dài hạn của Sun PhuQuoc Airways trong chiến lược "Rise to Asia", góp phần từng bước đưa Phú Quốc vươn lên vị thế cửa ngõ giao thương và du lịch mới của khu vực.