Thiếu nữ 19 tuổi tăng 15kg, chưa kịp giảm cân đã phát hiện thận gần như hỏng, mắc thêm bệnh không chữa được

Ở tuổi 19, trong khi bạn bè đồng trang lứa đang tận hưởng những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất tại giảng đường đại học, một nữ sinh họ Lý (Đài Loan, Trung Quốc), lại phải trải qua biến cố kinh hoàng. Biến cố ấy bắt đầu bằng một sự nhầm lẫn tai hại mà rất nhiều cô gái trẻ ngày nay thường xuyên mắc phải: Nhầm lẫn phù nề bệnh lý với tăng cân, béo phì.

Khoảng 10 tháng trước, cô Lý bắt đầu nhận thấy cơ thể mình có những thay đổi kỳ lạ. Kim bàn cân liên tục nhích lên, tổng cộng cô đã tăng vọt gần 15 kg, từ 47kg chạm mốc 62kg. Không chỉ cân nặng tăng lên, gương mặt, vùng bụng và đặc biệt là đôi chân của cô cứ ngày một to ra, sưng phù nặng nề đến mức cô không còn đi vừa bất kỳ đôi giày nào nữa. Để có thể sinh hoạt hàng ngày, cô gái trẻ thậm chí phải mặc lại những bộ quần áo cũ rộng thùng thình của bố.

Cô Lý đinh ninh rằng mình chỉ đang đối mặt với tình trạng béo phì do tăng cân đơn thuần. Nỗi sợ hãi vóc dáng sập xệ đã thúc đẩy cô lao vào một chế độ giảm cân điên cuồng.

Hàng ngày, bất kể mệt mỏi, cô duy trì lịch trình chạy bộ nghiêm ngặt: 2km vào buổi sáng và 2km vào buổi tối. Chưa dừng lại ở đó, cô còn ép bản thân tham gia thêm các lớp khiêu vũ và yoga với hy vọng lấy lại vóc dáng thon gọn, ăn uống cũng rất kham khổ. Thế nhưng, dù có vắt kiệt sức lực đến đâu, cân nặng của cô vẫn đứng yên một chỗ, còn cơ thể thì ngày một nặng nề, kiệt quệ.

Hơn một tháng rưỡi sau chuỗi ngày tập thể dục điên cuồng, cơ thể cô Lý bắt đầu phát ra những tín hiệu cầu cứu khẩn cấp. Cô bị ho liên tục không dứt, thường xuyên rơi vào trạng thái mệt mỏi rã rời và khó thở. Điều đáng sợ nhất là mỗi lần đi vệ sinh, cô nhận thấy nước tiểu của mình chuyển sang màu đỏ và sủi bọt rất nhiều, ngày càng ít đi.

Đến nước này, cô mới nhận ra mọi chuyện không đơn giản là tăng cân và đến bệnh viện để kiểm tra. Kết quả xét nghiệm máu và sinh thiết thận ngay lập tức dội một gáo nước lạnh vào cô gái trẻ. Các bác sĩ chỉ ra rằng mức protein niệu của cô đã vượt ngưỡng báo động, chức năng thận bị tổn thương nghiêm trọng. Cô được chẩn đoán bị suy thận cấp mức độ nặng và phải nhập viện khẩn cấp để lọc máu duy trì sự sống.

Đau đớn hơn, căn nguyên tàn phá cặp thận của cô lại đến từ một căn bệnh tự miễn quái ác, không thể chữa khỏi hoàn toàn: Bệnh Lupus ban đỏ hệ thống. Nhận bản án từ bác sĩ rằng mình có thể phải gắn liền với chiếc máy chạy thận suốt đời, cô gái trẻ hoàn toàn sụp đổ và bàng hoàng nhận ra cái giá quá đắt của việc nhầm lẫn tai hại giữa phù nề và béo phì.

Sự nguy hiểm của "kẻ sát nhân thầm lặng" mang tên Lupus ban đỏ

Bác sĩ điều trị Thái Mân Duệ (Tsai Min-jui) thuộc Bệnh viện Changhua (Đài Loan, Trung Quốc), Lupus ban đỏ là một căn bệnh tự miễn cực kỳ nguy hiểm, phổ biến hơn ở phụ nữ trẻ tuổi. Khi mắc bệnh này, hệ miễn dịch thay vì bảo vệ cơ thể sẽ quay sang tấn công các khớp, da và phá hủy các cơ quan nội tạng quan trọng như hệ thần kinh, phổi, tim và thận.

Khi bệnh tấn công vào thận, nó sẽ gây mất protein qua đường nước tiểu, dẫn đến tình trạng phù nề nghiêm trọng. Trường hợp của cô Lý cực kỳ đặc biệt và khó chẩn đoán vì ở giai đoạn đầu, cô chỉ bị sưng phù cơ thể mà hoàn toàn không xuất hiện các vết bầm tím hay loét da điển hình của bệnh Lupus. Chính điều này đã khiến cô chủ quan, nhầm tưởng mình béo lên nên càng cố tập thể dục, vô tình đẩy cơ thể vào tình trạng nguy kịch, thận gần như hỏng hoàn toàn.

May mắn đã mỉm cười khi sau hơn 2 tháng kiên trì lọc máu, chức năng thận của cô Lý đã dần hồi phục đáng kể. Kết hợp với các phương pháp điều trị khác và điều chỉnh lối sống, hiện tại cô không còn phải chạy thận nữa. Nhưng cuộc sống từ nay về sau của cô gái 19 tuổi này sẽ gắn liền với thuốc uống kiểm soát và phải đến bệnh viện tái khám định kỳ hàng tháng tại khoa Thận học và Miễn dịch học để chung sống hòa bình với căn bệnh mãn tính này.

Qua câu chuyện đau lòng của nữ sinh 19 tuổi, các chuyên gia y tế đưa ra lời cảnh báo đanh thép: Nếu những người trẻ, đặc biệt là phụ nữ, nhận thấy cơ thể bị sưng phù không rõ nguyên nhân thì phải đi khám ngay lập tức. Phù nề có thể là triệu chứng cảnh báo sớm của bệnh thận, xơ gan, huyết khối tĩnh mạch hay suy tim. Tuyệt đối không được tự ý đoán mò là tăng cân rồi lao vào giảm cân cực đoan, bởi hành động đó trong nhiều trường hợp không khác gì đang tự tay hủy hoại mạng sống của chính mình.

Nguồn và ảnh: Tw.bg3, Good Morning Health, Sohu