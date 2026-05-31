5 loại rau bổ thận chuyên gia khuyên nên ăn thường xuyên

Thận của bạn hoạt động vất vả hơn bạn nghĩ. Suốt ngày đêm, cơ quan hình hạt đậu này lọc chất thải, cân bằng chất lỏng và giúp điều hòa huyết áp. Thận của bạn cũng lọc khoảng nửa cốc máu mỗi phút đồng thời giúp duy trì mức điện giải khỏe mạnh và hỗ trợ sức khỏe xương và hồng cầu.

Vì lẽ đó, việc giữ cho thận khỏe mạnh và hoạt động tốt nhất là điều rất quan trọng, đặc biệt là khi bệnh thận mãn tính (CKD) đang ảnh hưởng đến khoảng 35,5 triệu người trưởng thành ở Mỹ. Ngoài ra, huyết áp cao và tiểu đường vẫn là những nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh thận. Đó là lý do tại sao thói quen ăn uống có thể tác động lớn đến sức khỏe thận của bạn.

Tin tốt là gì? Ăn nhiều thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, chủ yếu là thực vật có thể giúp thận khỏe hơn. “Người mắc bệnh CKD cần phải hết sức cẩn thận để bảo vệ thận và sức khỏe tổng thể của họ, và tập trung vào chế độ ăn giàu thực vật là một điểm khởi đầu tuyệt vời”, chuyên gia dinh dưỡng Tiffany Bruno (làm việc tại Mỹ) cho biết.

Dưới đây là 5 loại rau mà các chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên ăn nhiều hơn để tăng cường sức khỏe thận.

1. Củ dền

Củ dền chứa nhiều chất dinh dưỡng có thể giúp hỗ trợ sức khỏe thận, đặc biệt là trong việc kiểm soát huyết áp và giảm viêm. “Củ dền rất giàu nitrat trong chế độ ăn uống, chất này được chuyển hóa thành oxit nitric và thúc đẩy sự giãn mạch, làm giảm huyết áp”, Bruno cho biết.

Củ dền giàu betalain – nhóm hợp chất chống oxy hóa có tác dụng giảm căng thẳng oxy hóa và viêm mạn tính, những yếu tố góp phần gây tổn thương thận và làm bệnh thận mạn tính tiến triển. Do đó, đây được xem là thực phẩm có lợi cho sức khỏe thận.

2. Rau họ cải

Các loại rau họ cải như bông cải xanh, súp lơ và bắp cải những loại rau tốt nhất để hỗ trợ sức khỏe thận. Những loại rau này rất giàu các hợp chất gọi là glucosinolate và sulforaphane, có thể giúp giảm viêm và stress oxy hóa.

“Đặc biệt, súp lơ trắng được coi là thực phẩm tốt cho thận vì nó có hàm lượng kali thấp hơn so với nhiều loại rau khác, trong khi vẫn cung cấp chất xơ, vitamin C và folate có lợi”, Bruno giải thích.

Bạn có thể nướng bông cải xanh hoặc súp lơ trắng cùng dầu ô liu, thêm súp lơ trắng đông lạnh xay nhuyễn vào sinh tố hoặc sử dụng súp lơ trắng nghiền thay cho khoai tây nghiền trong bữa ăn hằng ngày.

3. Ớt chuông đỏ

“Ớt chuông đỏ là nguồn cung cấp vitamin C và vitamin A tuyệt vời, với hàm lượng kali tương đối thấp và phốt pho rất thấp”, Bruno nói và cho biết thêm: "Chúng giàu chất chống oxy hóa lycopene và beta-carotene, hỗ trợ giảm stress oxy hóa, một yếu tố chính thúc đẩy sự tiến triển của bệnh thận mạn tính".

Stress oxy hóa có thể làm tổn thương mô thận, đó là lý do tại sao các loại rau giàu chất chống oxy hóa có thể giúp cải thiện chức năng thận lâu dài. Thêm vào đó, ớt chuông đỏ tạo thêm hương vị, độ giòn và màu sắc cho bữa ăn mà không cần đến các loại nước sốt hoặc gia vị giàu natri.

Bạn hãy cắt ớt chuông đỏ thành lát mỏng cho vào salad, nướng cùng các loại rau khác hoặc chấm với hummus để có món ăn nhẹ đơn giản, tốt cho thận.

4. Tỏi và hành tây

"Tỏi và hành tây là cách tuyệt vời để tạo hương vị cho món ăn mà không cần muối, giúp bạn mong chờ bữa ăn hơn", Bruno giải thích. Chúng giàu các hợp chất organosulfur, có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa.

Việc lựa chọn các chất thay thế muối có hương vị như tỏi và hành tây có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe thận, vì lượng natri cao giúp làm tăng huyết áp và gây thêm áp lực lên thận.

Tỏi và hành tây vô cùng đa năng và dễ dàng kết hợp vào các bữa ăn hàng ngày. Bạn có thể sử dụng chúng làm nền cho súp, món xào, rau nướng, nước sốt và nước ướp.

5. Đậu xanh

Đậu xanh là một lựa chọn tốt cho sức khỏe thận vì chúng có hàm lượng kali và nước thấp. Chúng cũng cung cấp chất xơ, điều khó có thể bổ sung đầy đủ khi theo dõi lượng rau cụ thể.

Đối với những người mắc bệnh thận mạn tính, việc theo dõi lượng kali nạp vào cơ thể là rất quan trọng, vì thận của bạn có thể gặp khó khăn trong việc loại bỏ lượng kali dư thừa ra khỏi cơ thể một cách hiệu quả.

(Nguồn: Eatting Well)