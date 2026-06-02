Shipper mặc bộ giáp đồng nát giao trà sữa làm cả phố náo loại, khách nhận đồ “bật ngửa”

Thay vì mặc đồng phục như bình thường, anh trai này khoác lên mình nguyên một bộ giáp robot bằng kim loại khổng lồ, đi đứng nện bước thình thịch giữa phố xá đông đúc y hệt như nhân vật bước ra từ phim viễn tưởng.

Bước vào quán nhận trà sữa trong bộ dạng "chiến" đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, nam shipper nhanh chóng tạo ra một vụ náo loạn đường phố diện rộng vì khách đi đường xúm lại xin chụp ảnh. Tuy nhiên, hậu quả dở khóc dở cười nhất là bộ giáp này đã đưa anh chàng vào thế "tiến thoái lưỡng nan".

Giao diện quá khủng khiến nam shipper bối rối, phải lóc cóc ra hỏi thẳng cảnh sát giao thông: “Em mặc bộ này thì đi bộ trên vỉa hè hay phải xuống dưới lòng đường đi chung với ô tô?" khiến các anh cảnh sát cũng phải "đứng hình" cạn lời vì chưa từng giải quyết trường hợp nào kỳ lạ như vậy.

Cứ ngỡ đây là sản phẩm đắt tiền từ một phòng thí nghiệm hay xưởng công nghệ cao nào đó, nhưng khi danh tính nam shipper được hé lộ, dân tình lại thêm một phen bật ngửa. Nhân vật chính là Zhou Gaosai (37 tuổi) - vốn là một chủ quán ăn kiêm blogger rảnh rỗi sinh nông nổi.

Anh Zhou thật thà khai báo, toàn bộ bộ giáp nhìn như Iron Man này được anh gò hàn thủ công bằng 100% đồ "đồng nát", nhặt nhạnh từ các bãi phế liệu. Không bản vẽ thiết kế, không máy móc chuyên dụng, anh chủ quán U40 tự mày mò chắp vá từ phần chân lên đến phần thân. Chi phí tổng cộng cho bộ giáp sắt vụn này chỉ tốn vài nghìn tệ (khoảng hơn chục triệu đồng) và mất đúng một tuần để lắp ráp.

Bài toán hóc búa nhất với anh không phải là kiếm sắt vụn ở đâu, mà là làm sao để khoác mớ kim loại nặng trịch này lên người mà vẫn cử động lôi trà sữa ra giao cho khách được. Quá trình làm là vô số lần tháo ra lắp vào, cắt gọt lại vì cứ bước đi là... kẹt khớp. Nhiều người nhìn vào có thể chê cười anh Zhou là rảnh rỗi sinh chuyện, tự hành xác chính mình. Nhưng ít ai biết, anh từng là một người biểu diễn trang phục robot, phải từ bỏ đam mê siêu anh hùng từ thuở bé để mở quán ăn mưu sinh vì cơm áo gạo tiền.

Giờ đây, ở tuổi 37, khi kinh tế đã tạm ổn, anh quyết định "chơi lớn" một lần để sống lại đam mê. Chuyện đi giao trà sữa thực chất chỉ là cái cớ để anh được mặc bộ giáp do chính tay mình tạo ra bước ra ngoài ánh sáng. Đôi khi, cuộc sống mưu sinh có thể bắt bạn làm ông chủ quán ăn tất bật sớm tối, nhưng không ai cấm bạn dùng sắt vụn để tự chế tạo cho mình một bộ giáp siêu anh hùng.

Mỗi lần bước ra phố trong tiếng trầm trồ của mọi người và được gọi là "Iron Man đời thực", nam shipper U40 cảm thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng. Chẳng cần siêu năng lực giải cứu thế giới, đôi khi việc dũng cảm theo đuổi đam mê (dù có hơi cồng kềnh) đã đủ để bạn trở thành siêu anh hùng của chính cuộc đời mình rồi!