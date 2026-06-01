Tiến sĩ tốt nghiệp Thanh Hoa và Oxford không tìm được việc, phải đi làm shipper ở tuổi 40

Mỗi mùa mùa tuyển sinh hay có kết quả thi đại học, những câu chuyện về thủ khoa, học bá và tấm bằng trường chuyên, lớp chọn luôn là chủ đề thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Trong tư duy của nhiều thế hệ, một lộ trình học tập hoàn hảo tại các ngôi trường danh giá luôn được coi là chiếc chìa khóa vàng mở ra cánh cửa của sự giàu có và địa vị xã hội.

Thế nhưng, thực tế cuộc sống đôi khi lại mang đến những kịch bản hoàn toàn khác biệt, phá vỡ mọi quy chuẩn thông thường. Câu chuyện của một vị tiến sĩ từng tốt nghiệp cả hai ngôi trường đỉnh cao là Đại học Thanh Hoa và Đại học Oxford dưới đây là một minh chứng như thế.

MXH từng xôn xao trước câu chuyện của anh Đinh Viễn Chiêu (40 tuổi, quê Phúc Kiến, Trung Quốc), một "học bá" sở hữu hồ sơ học thuật đáng mơ ước nhưng hiện đang làm shipper toàn thời gian tại Singapore.

Nhìn vào lộ trình học tập của anh, ai cũng phải trầm trồ:

2004-2008: Cử nhân Kỹ thuật hóa học và Công nghệ sinh học công nghiệp, Đại học Thanh Hoa.

2008-2011: Thạc sĩ Kỹ thuật năng lượng và tài nguyên, Đại học Bắc Kinh.

2012-2017: Tiến sĩ Sinh học và Phát triển bền vững, Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), Singapore.

2018-2020: Thạc sĩ Đa dạng sinh học, Đại học Oxford, Vương quốc Anh.

Sinh ra trong gia đình tri thức có ông ngoại là giáo sư Đại học Hạ Môn (Trung Quốc), anh Đinh từ nhỏ đã có thành tích xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp Thanh Hoa - ngôi trường top 1 Trung Quốc, anh chọn con đường nghiên cứu theo số đông bạn bè đồng trang lứa và liên tục học lên cao tại các ngôi trường danh giá bậc nhất thế giới.

Tuy nhiên, thực tế sau khi ra trường lại không như là mơ. Dù sở hữu loạt bằng cấp khủng, anh Đinh liên tục gặp khó khăn khi tìm việc, nộp đơn vào nhiều công ty nhưng không nhận được phản hồi. Để trang trải cuộc sống tại quốc gia đắt đỏ như Singapore, anh quyết định tạm thời mưu sinh bằng nghề chạy xe công nghệ.

Hình ảnh vị tiến sĩ khi làm công việc shipper

Mỗi ngày anh làm việc từ 11 đến 12 tiếng bất kể mưa nắng. Thu nhập trung bình mỗi ngày của anh dao động từ 50-100 SGD (khoảng 1-2 triệu đồng), ngày chủ nhật cao điểm có thể đạt 254 SGD (khoảng 5,2 triệu đồng). Tổng thu nhập mỗi tuần của anh khoảng 700 SGD (gần 14,4 triệu đồng), mức thu nhập này chỉ vừa đủ để chi trả cho các nhu cầu cơ bản tại đảo quốc sư tử.

Khủng hoảng tuổi trung niên và lựa chọn kiên trì với đam mê

Chia sẻ trên trang cá nhân, vị tiến sĩ 40 tuổi không hề né tránh hay tự ti về công việc hiện tại. Anh cởi mở thảo luận về những góc khuất trong hành trình làm nghiên cứu và áp lực của việc chuyển nghề ở tuổi trung niên.

Anh Đinh thừa nhận bản thân gặp bất lợi lớn nếu muốn rẽ hướng sang các ngành hot như bất động sản hay Internet, vì xuất phát điểm muộn, thiếu kinh nghiệm thực tế và không thể đua thể lực với thế hệ trẻ trong môi trường đào thải khốc liệt. Đối với anh, nghiên cứu khoa học vẫn là định hướng bền vững nhất của cuộc đời. Công việc shipper hiện tại vừa giúp anh nuôi sống bản thân, vừa là khoảng lặng để anh tiếp tục nộp hồ sơ, tìm kiếm cơ hội quay lại phòng thí nghiệm.

Câu chuyện của anh Đinh Viễn Chiêu đã chạm đúng vào thực tế của xã hội hiện đại khi bằng cấp cao không còn là tấm vé bảo chứng cho một sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, và ngay cả những người xuất sắc nhất cũng phải học cách thích nghi trước sự thay đổi của thời cuộc.

Như chính anh chia sẻ để động viên các sĩ tử vừa trải qua kỳ thi đại học: "Thi cử không tốt thì đừng bi quan, thi tốt rồi thì sau này đi làm cũng đều cống hiến như nhau cả thôi. Gặp thời thế thay đổi, việc bỏ ra mồ hôi công sức để nuôi sống bản thân và gia đình bằng nghề shipper cũng là một công việc rất tốt!".

Theo Baijiahao