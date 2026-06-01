“Học sinh xuất giỏi”, “Hiệu trưởng khen gợi..” - dở khóc dở cười với những tấm giấy khen nhận xong chỉ muốn… cất sâu vô tủ

Trong số đó, một số trường hợp gây chú ý vì những dòng chữ sai đến mức làm thay đổi hoàn toàn ý nghĩa. Từ “Học sinh tiêu biểu” bất ngờ biến thành “Học sinh tiêu tiểu”, “Học sinh xuất sắc” thành “Học sinh xuát sắc”, thậm chí có nơi còn xuất hiện danh hiệu “Học sinh xuất giỏi”. Không ít cư dân mạng đùa rằng chỉ cần nhìn qua những tấm giấy khen này là đủ hiểu bộ phận in ấn đã có một mùa tổng kết "đáng nhớ" đến thế nào.

Bên cạnh lỗi chính tả, nhiều bạn còn rơi vào tình huống khó xử khi tên của mình trên giấy khen bị lỗi font chữ nghiêm trọng. Có trường hợp các ký tự bị biến dạng, dấu tiếng Việt hiển thị sai khiến người xem gần như không thể đọc được chính xác tên người được khen thưởng là ai.

Thậm chí, một số bài đăng còn chia sẻ câu chuyện giấy khen được thiết kế với hai đến ba phông chữ khác nhau, kiểu chữ thì tây ta lẫn lộn, có bạn còn bảo thầy hiệu trường muốn dùng phông chữ đó nhìn cho… Tây.

Những thành tích mà hình như không bạn học sinh nào dám nhận.

Dưới bài đăng, hàng trăm bình luận nhanh chóng xuất hiện. Nhiều người chia sẻ bản thân hoặc con em mình cũng từng gặp tình huống tương tự.

“Trời ơi giấy khen mà cũng lỗi font nữa”, “Hớn hở cả năm, mà giờ nguyên cái chữ ŭ to đùng”, “Mình cũng có cái in sai: Hiệu trưởng THƯỜNG THCS”, “Thầy cô coi bạn là em bé đó, vì là học sinh 'nho nhỏ' mà”. Hay như bình luận trả lời cho tấm giấy khen học sinh “tiêu tiểu” là “Chắc đi học lỡ uống nước nhiều”, “Học sinh có nhiều lợi khuẩn trong năm học hả?”

Một số cư dân mạng còn kể lại những kỷ niệm từ nhiều năm trước. “Nhớ có năm lớp 3, tớ còn có giấy khen học sinh giỏi môn Toán, còn bạn tớ là học sinh giỏi môn Tiếng Việt nữa cơ”, “Tớ còn được in thừa hẳn hai giấy khen”.

Họ này chắc mới xuất hiện ở nước ta.

Nhà trường vừa khen "gợi" em nào đó.

Kiểu chữ mãi mới đọc được người nhận tên gì

Bên cạnh những bình luận hài hước, nhiều người cũng cho rằng đây là vấn đề nhà trường nên sớm khắc phục để tránh ảnh hưởng đến trải nghiệm của học sinh trong ngày nhận thưởng. “Mình nghĩ điều bạn nên làm là trao đổi với ban giám hiệu nhà trường để thực hiện cấp lại giấy khen một cách chính xác nhất. In ấn sai sót chứ chắc cũng không ai muốn điều này xảy ra.”

Thực tế, những lỗi kể trên phần lớn được cho là xuất phát từ sơ suất trong quá trình thiết kế, nhập liệu hoặc chuyển đổi font chữ trước khi in hàng loạt. Tuy không ảnh hưởng đến thành tích học tập của học sinh, nhưng lại vô tình làm giảm đi phần nào niềm vui trong ngày được tuyên dương.

Có bạn chia sẻ đã nhận cùng lúc 2 giấy khen với nội dung giống hệt nhau.

Dẫu vậy, nhìn từ một góc độ khác, chính những tấm giấy khen có một không hai này lại đang trở thành kỷ niệm đáng nhớ của tuổi học trò. Sau những tràng cười dở khóc dở cười trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là sự ghi nhận dành cho nỗ lực của học sinh trong suốt năm học. Còn những lỗi in ấn hy hữu ấy, biết đâu nhiều năm sau sẽ trở thành câu chuyện được nhắc lại nhiều hơn cả những dòng chữ được in trên tấm giấy khen.