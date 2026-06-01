7 hành vi của người EQ thấp trên mạng xã hội

Nhờ có mạng xã hội, việc giao tiếp trở nên dễ dàng hơn nhưng cũng vô tình phơi bày cách một người kiểm soát cảm xúc, ứng xử với người khác và nhìn nhận bản thân. Có những người ngoài đời khá bình thường, nhưng chỉ cần lên mạng là lập tức như kích hoạt nhân cách khác, biến tài khoản Facebook, Threads hay TikTok thành nơi khiến người khác cảm thấy ngột ngạt.

Điều đáng nói là phần lớn những hành vi này không xuất phát từ ác ý. Chúng thường đến từ nhu cầu được chú ý, được công nhận hoặc thiếu nhận thức về cảm xúc của người khác.

Trưng trổ mọi cảm xúc tiêu cực lên MXH

Ai cũng có lúc buồn bực, thất vọng hay muốn được than thở. Nhưng người EQ thấp thường có xu hướng đưa mọi cảm xúc lên mạng ngay lập tức, đặc biệt là khi đang nóng giận. Một cuộc cãi nhau với người yêu trở thành status ẩn ý. Bị sếp góp ý liền đăng story than đời. Mâu thuẫn bạn bè cũng phải viết vài dòng đầy tâm trạng để “ai cần hiểu sẽ hiểu”.

Vấn đề không nằm ở việc chia sẻ cảm xúc, mà ở việc xem mạng xã hội như nơi phơi bày cảm xúc không giới hạn. Những người như vậy thường không nhận ra rằng cảm xúc nhất thời của mình có thể khiến người khác khó xử, mệt mỏi hoặc vô tình bị kéo vào drama không liên quan.

Thích đăng status ám chỉ

“Thất vọng nhất là lòng người”, “Biết vậy đã không giúp đỡ ai cả”, “Có những người nên xem lại cách sống”,... Không nhắc tên ai, nhưng ai cũng hiểu những status này đang nhắm tới một người cụ thể.

Đây là kiểu giao tiếp rất phổ biến trên mạng xã hội: không đối thoại trực tiếp nhưng cố tình tạo áp lực công khai. Người EQ thấp thường chọn cách này vì nó giúp họ vừa xả được cảm xúc, vừa tránh phải đối diện thật sự với vấn đề.

Tuy nhiên, với người xung quanh, những dòng trạng thái kiểu này tạo cảm giác nặng nề và thiếu rõ ràng. Thay vì giải quyết mâu thuẫn, nó chỉ khiến mọi thứ trở nên mập mờ và độc hại hơn.

(Ảnh minh họa)

Luôn nghĩ mình đúng trong mọi cuộc tranh luận

Mạng xã hội vốn là nơi ai cũng có quyền đưa ra ý kiến nên chuyện tranh luận là bình thường. Nhưng người EQ thấp lại xem mọi bất đồng quan điểm như một cuộc chiến thắng - thua. Họ không tranh luận để hiểu thêm góc nhìn khác, mà để bảo vệ cái tôi. Vì vậy, những cuộc trao đổi rất dễ chuyển thành công kích cá nhân, mỉa mai hoặc coi thường đối phương.

Điều khiến người khác mệt mỏi không phải vì họ có chính kiến, mà vì họ khiến bất kỳ cuộc trò chuyện nào cũng trở nên căng thẳng. Với những người như vậy, chuyện nhỏ cũng có thể biến thành vụ ồn ào kéo dài hàng chục bình luận.

Sơ hở là chụp màn hình tin nhắn đăng lên mạng mỗi khi có mâu thuẫn

Đây là một trong những biểu hiện rõ nhất của việc thiếu ranh giới trong giao tiếp. Người EQ thấp thường có xu hướng biến câu chuyện cá nhân thành sự việc công khai. Thay vì giải quyết trực tiếp, họ đưa tin nhắn riêng tư lên mạng để tìm sự đồng tình hoặc chứng minh mình đúng.

Trong ngắn hạn, họ có thể nhận được sự bênh vực từ bạn bè hoặc cộng đồng mạng. Nhưng về lâu dài, hành vi này khiến người khác mất cảm giác an toàn khi trò chuyện với họ. Không ai muốn tâm sự với một người có thể đem đoạn chat riêng đi công khai chỉ vì một lúc nóng giận.

Luôn cần sự chú ý và phản ứng từ người khác

Đăng story liên tục rồi xóa nếu ít người xem. Check reaction từng phút. Buồn vì bài đăng không đủ lượt tương tác. Thậm chí cố tình đăng nội dung gây tranh cãi để được chú ý. Người EQ thấp thường gắn giá trị bản thân với phản ứng trên mạng xã hội. Họ dễ để tâm trạng của mình phụ thuộc vào lượt like, comment hay sự quan tâm từ người khác.

Vấn đề là nhu cầu được chú ý của họ không bao giờ có điểm dừng. Khi sự công nhận từ mạng xã hội trở thành nguồn xác nhận giá trị cá nhân, cảm xúc của họ cũng trở nên thất thường hơn bao giờ hết.

Thích “dạy đời” người khác dù không được hỏi

Có những người biến mạng xã hội thành nơi liên tục đưa ra lời khuyên, phán xét hoặc kết luận về cuộc sống của người khác. Một người chia sẻ chuyện thất tình, họ vào bình luận kiểu: “Do bạn ngốc nghếch thôi. Một người than thở áp lực công việc, họ đáp: “Ai đi làm mà chẳng vậy, có phải mình bạn khổ đâu”.

Điều này thường xuất phát từ nhu cầu được đứng ở vị trí “người hiểu chuyện” hoặc “người tỉnh táo hơn người khác”. Nhưng thay vì tạo cảm giác trưởng thành, nó lại khiến họ trở nên thiếu đồng cảm.

Người EQ cao hiểu rằng không phải lúc nào người khác cũng cần lời khuyên. Đôi khi họ chỉ cần được lắng nghe mà không bị phán xét.

Càng gây khó chịu càng nghĩ mình “thẳng thắn”

Trên mạng xã hội, có một kiểu người càng nói năng gai góc càng tin rằng mình đang sống thật. Họ xem sự khó chịu của người khác là bằng chứng cho việc mình “dám nói điều không ai dám nói”.

Vì thế, những bình luận kém tinh tế thường được ngụy trang dưới danh nghĩa thẳng thắn: body shaming thành “góp ý thật lòng”, công kích cá nhân thành “nói đúng quá nên bị ghét”, cư xử toxic thành “tính tao vậy”,...

Điểm đáng nói là họ không thật sự quan tâm đến việc cuộc trò chuyện có đi đến đâu không. Điều họ muốn thường là cảm giác mình sắc sảo hơn người khác, tỉnh táo hơn người khác hoặc “không giả tạo như số đông”. Nhưng trưởng thành trong giao tiếp không nằm ở việc nói ra mọi suy nghĩ trong đầu. Nó nằm ở khả năng biết điều gì nên nói, nói đến mức nào và nói để làm gì.

(Ảnh minh họa)

Trong những tình huống nói trên, ai cũng có thể trả lời rằng mình “sống thật”, “thẳng tính”, “đăng cho nhẹ lòng”, “Facebook cá nhân, không thích thì lướt”,... Nhưng mạng xã hội chưa bao giờ chỉ là chuyện của riêng một người. Mỗi bài đăng, mỗi bình luận hay cách phản ứng đều góp phần tạo ra cảm giác cho những người đang tương tác cùng mình.

Và đôi khi, điều khiến người khác unfollow hoặc âm thầm tránh xa không phải vì bạn xấu tính, mà vì họ cảm thấy quá mệt khi cứ va phải thế giới cảm xúc mất kiểm soát của bạn.