7 hành vi EQ thấp khiến người khác muốn tránh xa, dù bạn không hề xấu tính

Nhiều người nghĩ rằng chỉ những người ích kỷ, hay gây sự hoặc cố tình làm tổn thương người khác mới bị mọi người né tránh. Thực tế, có những người hoàn toàn bình thường, thậm chí có tính cách tốt, không có ý xấu nhưng vẫn khiến các mối quan hệ dần xa cách. Nguyên nhân nằm ở cách họ giao tiếp và xử lý cảm xúc.

1. Than phiền quá nhiều

Ai cũng có lúc cần tâm sự. Nhưng nếu cuộc trò chuyện nào cũng xoay quanh áp lực công việc, chuyện gia đình, đồng nghiệp tệ hay cuộc đời bất công, người đối diện sẽ dần cảm thấy kiệt sức.

Điều khiến hành vi này trở nên khó chịu không phải vì nội dung tiêu cực, mà vì nó thiếu sự cân bằng. Người EQ thấp thường không nhận ra rằng người khác cũng có những áp lực riêng. Họ mặc định người nghe phải tiếp nhận cảm xúc của mình bất cứ lúc nào.

Về lâu dài, bạn bè không còn cảm giác được kết nối mà chỉ cảm thấy mình đang đóng vai một "thùng rác” cảm xúc. Họ vẫn thương bạn nhưng bắt đầu ngại gặp, ngại nhắn tin và ngại hỏi han vì biết trước cuộc trò chuyện sẽ kết thúc theo cùng một kịch bản.

Người có EQ cao cũng chia sẻ khó khăn, nhưng họ biết đâu là lúc cần tâm sự, đâu là lúc cần tự xử lý cảm xúc và quan trọng nhất là biết lắng nghe người khác thay vì chỉ nói về mình.

2. Luôn là nạn nhân trong mọi câu chuyện

Dự án thất bại là vì đồng đội kém. Công việc không thuận lợi là vì sếp thiên vị. Mối quan hệ đổ vỡ là vì người kia không đủ tốt. Người EQ thấp thường có xu hướng tìm nguyên nhân bên ngoài trước khi nhìn lại bản thân.

Điều này giúp họ dễ chịu hơn trong ngắn hạn vì không phải đối diện với cảm giác sai lầm hay trách nhiệm. Tuy nhiên, người xung quanh lại nhìn thấy đó là sự thiếu khả năng nhìn nhận bản thân. Và lúc đó không ai muốn gắn bó lâu dài với một người không bao giờ nhận lỗi. Bởi trong mọi tình huống, họ luôn có lý do để chứng minh mình là người chịu thiệt thòi nhất.

Đáng nói hơn, tâm lý nạn nhân khiến các cuộc trò chuyện trở nên bế tắc. Người khác góp ý không được, phản biện không xong, vì cuối cùng mọi chuyện vẫn quay về kết luận quen thuộc: "Tại người khác".

3. Không tôn trọng thời gian của người khác

Đi muộn 15 phút rồi cười trừ, hủy hẹn sát giờ, trả lời công việc sau nhiều ngày dù đã xem tin nhắn, luôn để người khác phải chờ,... nhiều người xem đây là những chuyện nhỏ, nhưng thực chất đó là một trong những biểu hiện rõ nhất của EQ thấp.

Bởi phía sau hành vi này là việc không đặt mình vào vị trí người khác. Khi ai đó dành thời gian cho bạn, họ đang từ bỏ những lựa chọn khác trong ngày để xuất hiện đúng giờ. Việc liên tục khiến người khác chờ đợi đồng nghĩa với việc ngầm gửi đi thông điệp rằng thời gian của họ kém quan trọng hơn thời gian của bạn.

Một lần có thể được bỏ qua. Nhưng nếu lặp lại nhiều lần, người ta sẽ không nổi giận mà đơn giản là ngừng mời bạn tham gia các kế hoạch tiếp theo.

4. Thích kiểm soát người khác dưới danh nghĩa quan tâm

“Anh chỉ muốn tốt cho em”, “Em nên làm thế này mới đúng”, “Sao anh không nghe lời em?”,... Thoạt nghe, đây đều là những câu nói xuất phát từ sự quan tâm. Nhưng nếu xuất hiện quá thường xuyên, chúng có thể trở thành công cụ kiểm soát.

Người EQ thấp thường nhầm lẫn giữa giúp đỡ và can thiệp. Họ cho rằng trải nghiệm của mình là chuẩn mực, từ đó cố gắng định hướng cuộc sống của người khác theo những gì họ cho là đúng.

Vấn đề là ai cũng có quyền đưa ra quyết định cho cuộc đời mình. Khi liên tục bị chỉ đạo, đánh giá hoặc góp ý không được yêu cầu, người khác sẽ cảm thấy bị bóp nghẹt thay vì được quan tâm.

Sự tử tế thực sự không nằm ở việc quyết định thay người khác, mà ở việc tôn trọng lựa chọn của họ ngay cả khi bạn không hoàn toàn đồng ý.

5. Luôn muốn cuộc trò chuyện quay về mình

Một người bạn kể về chuyện thất nghiệp, bạn lập tức nói về lần mình khổ hơn. Một người đồng nghiệp chia sẻ thành công, bạn nhanh chóng kể thành tích của bản thân. Một người em thân thiết tâm sự nỗi buồn, bạn chuyển chủ đề sang câu chuyện của mình. Đây là hành vi rất phổ biến nhưng ít người nhận ra. Người EQ thấp không cố ý ích kỷ, họ chỉ quen đặt bản thân làm trung tâm của mọi cuộc trao đổi.

Kết quả là người đối diện luôn có cảm giác mình chưa được lắng nghe trọn vẹn. Họ bước vào cuộc trò chuyện để được thấu hiểu nhưng cuối cùng lại trở thành khán giả cho câu chuyện của người khác.

Khả năng lắng nghe là nền tảng của mọi mối quan hệ. Khi điều đó biến mất, sự kết nối cũng dần biến mất theo.

6. Không kiểm soát được cảm xúc tiêu cực

Có những người bước vào cuộc trò chuyện với tâm trạng khá bình thường, nhưng chỉ cần nghe một ý kiến trái chiều là không khí lập tức thay đổi. Một góp ý mang tính xây dựng bị hiểu thành chỉ trích. Một câu nói vô tình trở thành lý do để khó chịu cả ngày. Thay vì tập trung vào vấn đề đang được bàn luận, họ nhanh chóng phản ứng với cảm xúc của mình trước tiên. Điều khiến người khác mệt mỏi không phải vì cảm xúc tiêu cực xuất hiện, mà vì họ luôn phải dè chừng phản ứng của người này.

Trong các mối quan hệ lành mạnh, mọi người cần cảm giác an toàn để trao đổi ý kiến. Nhưng nếu bất kỳ cuộc trò chuyện nào cũng có nguy cơ bùng nổ thành xung đột, người ta sẽ chọn cách im lặng hoặc giữ khoảng cách.

Người trưởng thành về mặt cảm xúc không phải người không tức giận. Họ chỉ biết cách xử lý cơn tức giận mà không biến nó thành gánh nặng cho những người xung quanh.

7. Thiếu tinh tế trong những tình huống nhạy cảm

Hỏi lương mới gặp lần đầu; đùa cợt về ngoại hình; liên tục hỏi chuyện kết hôn, sinh con, thu nhập hay chuyện riêng tư;... nhiều người làm điều này vì nghĩ đó chỉ là câu chuyện xã giao. Nhưng EQ thấp thường biểu hiện ở việc không nhận ra đâu là ranh giới của người khác.

Sự tinh tế không phải khả năng nói chuyện khéo léo, nó là khả năng cảm nhận điều gì nên nói và điều gì không nên nói trong từng hoàn cảnh cụ thể.

Người thiếu tinh tế thường không nhận được phản ứng gay gắt ngay lập tức. Thay vào đó, họ nhận được những nụ cười xã giao, những câu trả lời cho có lệ và sự xa cách ngày càng lớn từ những người xung quanh.

Nhìn chung, hầu hết những người có các hành vi trên đều không phải người xấu. Họ không cố tình làm tổn thương ai. Vấn đề nằm ở việc quá tập trung vào cảm xúc, nhu cầu và góc nhìn của bản thân đến mức quên mất trải nghiệm của người đối diện.

Và đó cũng chính là bản chất của EQ: không chỉ hiểu mình đang cảm thấy gì, mà còn nhận ra người khác đang cảm thấy thế nào. Khi khả năng đó thiếu đi, ngay cả một người tử tế cũng có thể khiến các mối quan hệ dần xa cách mà không hiểu vì sao.