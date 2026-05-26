"Tái mặt" phát hiện con nhà hàng xóm trèo vào bể bắt cá: Chủ nhà tiết lộ chuyện phía sau

Theo Lam Giang | 26-05-2026 - 23:57 PM | Sống

Khi đi làm về, chị Dung phát hiện đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, nước chảy lênh láng nên đã kiểm tra camera.

Mới đây, mạng xã hội sững sờ khi xem đoạn clip ghi lại cảnh một cháu bé bắc ghế trèo vào bể cá cảnh để bắt cá. Sau khi bắt được cá, cháu bé lại trèo ra ngoài. Hình ảnh khiến nhiều người phải thốt lên: " Nguy hiểm quá, khối nghỉ hè bắt đầu ra tay rồi đó ". Hành động của cậu bé đã được camera an ninh ghi lại.

Được biết, sự việc trên xảy ra tại nhà của chị Thùy Dung (ở Thanh Hóa). Tuy nhiên, cậu bé trong clip không phải con chị Dung mà là con nhà hàng xóm.

Cháu bé trèo vào bể bắt cá. (Ảnh: Cắt từ clip)

Chia sẻ trên Tri thức - Znews, chị Dung cho biết thời điểm xảy ra sự việc là khoảng 19 giờ ngày 23/5. Lúc này, chị chưa đi làm về còn ông xã vì bận việc nên không khóa cửa nhà.

Khi đi làm về, chị Dung phát hiện đồ đạc trong nhà có sự xáo trộn, nước chảy ra sàn lênh láng nên kiểm tra camera an ninh. Qua camera, chủ nhà tá hỏa phát hiện cháu bé hàng xóm đã lẻn vào nhà rồi trèo vào bể cá để bắt một con cá mang đi. Bé đã ở trong bể cá khoảng 10 phút.

Sau khoảng 10 phút, cháu bé bắt được cá rồi trèo ra ngoài.

Theo chị Dung, tình huống tương tự cũng từng xảy ra vài lần trong xóm. Còn về sự việc xảy ra tại nhà mình, chị không muốn truy cứu do bé là con của hàng xóm và bé bị bệnh. Chị chỉ nghĩ rằng bản thân phải cẩn thận hơn. Người phụ nữ cũng chưa có thời gian gặp bố mẹ của bé để trao đổi thêm do đang bận công việc.

Sau sự cố, gia chủ chú ý khóa cửa mỗi khi vắng nhà. Chị cũng mong các bậc phụ huynh chú ý việc trông con trong dịp hè, tránh xảy ra những tình huống nguy hiểm.

Phụ nữ mới

Nắng nóng đặc biệt gay gắt, Sở GD&ĐT Hà Nội ra chỉ đạo khẩn

"Đêm trắng" của người Hà Nội: 40 độ ngoài trời, mất điện trong nhà, nhà nghỉ cháy phòng

Cuối tháng 5 đánh dấu bước ngoặt của 3 con giáp, bế tắc được khơi thông, tài chính chuyển biến tích cực

23:38 , 26/05/2026
