Ngày 11/3/2024, cụ bà Phó Mạc Tú ở làng Liên Bồn Chủy, huyện Đào Giang, thành phố Ích Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đã đón sinh nhật tuổi 110 trong không khí đầm ấm bên con cháu và người dân địa phương.

Theo Sohu, hơn 30 người con, cháu trực hệ của cụ Phó từ nhiều nơi đã trở về để chung vui trong dịp hiếm có này. Gia đình còn chuẩn bị riêng cho cụ một chiếc bánh sinh nhật cao 11 tầng tượng trưng cho tuổi đời đáng ngưỡng mộ.

Trong buổi tiệc, người con gái lớn của cụ là bà Dương Mãn Hương, năm nay đã 87 tuổi, ngồi bên cạnh mẹ với mái tóc bạc trắng. Người con trai cả Dương Trường Dũng tất bật đón tiếp họ hàng, khách khứa, trong khi các cháu chắt vui vẻ chuyện trò, tạo nên khung cảnh sum vầy hiếm thấy của một gia đình nhiều thế hệ.

Xuất hiện trong bữa tiệc, cụ Phó đội chiếc mũ mới và mặc áo khoác bông màu đỏ nổi bật. Dù ở tuổi “xưa nay hiếm”, tai đã không còn nghe rõ những lời chúc tụng xung quanh, nhưng cụ vẫn giữ được đôi mắt tinh anh cùng thần thái minh mẫn. Mỗi khi có người đến gần, cụ đều niềm nở chào hỏi và mỉm cười thân thiện.

Người thân cho biết, huyện Đào Giang những năm gần đây có khá nhiều cụ ông, cụ bà sống thọ trên 100 tuổi. Tuy nhiên, cụ Phó hiện là người cao tuổi nhất địa phương, được công nhận là người sống thọ nhất huyện.

Cụ Phó Mạc Tú sinh tháng 2/1914. Chồng cụ qua đời cách đây hơn 40 năm. Hai vợ chồng cụ có 5 người con gồm 3 gái và 2 trai. Hiện con gái lớn của cụ đã 87 tuổi, còn con trai út cũng đã bước sang tuổi 71.

Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là ở tuổi 110, cụ Phó vẫn duy trì sức khỏe khá tốt và gần như tự chăm sóc được bản thân. Từ việc tắm rửa, chải tóc cho tới ăn uống hằng ngày, cụ đều tự làm mà không cần phụ thuộc vào con cháu.

“Bà không thích để người khác chăm sóc”, cháu gái cụ chia sẻ.

Khi được hỏi về bí quyết sống thọ của mẹ mình, con trai cụ Phó cho biết bà đã duy trì lối sống lành mạnh suốt nhiều năm với 3 thói quen đơn giản mà ai cũng có thể học hỏi:

1. Luôn sống sạch sẽ, ngăn nắp

Theo chia sẻ từ gia đình, cụ Phó Mạc Tú là người đặc biệt coi trọng vệ sinh cá nhân và sự gọn gàng trong sinh hoạt hằng ngày. Thói quen này đã được cụ duy trì từ khi còn trẻ, ngay cả trong giai đoạn cuộc sống khó khăn, quần áo không có nhiều để thay đổi.

“Mẹ tôi rất gọn gàng, ngăn nắp và đặc biệt coi trọng vệ sinh cá nhân. Hồi chúng tôi còn nhỏ, dù gia đình khó khăn, quần áo không có nhiều, nhưng chỉ cần thấy đồ bị bẩn là bà bắt thay ngay”, người con trai kể lại.

Đến tuổi 110, cụ vẫn giữ nếp sinh hoạt sạch sẽ và thích tự chăm sóc bản thân. Từ việc tắm rửa, chải tóc đến ăn uống, cụ đều cố gắng tự làm thay vì phụ thuộc vào con cháu. Gia đình cho biết cụ không thích để người khác chăm sóc quá nhiều, bởi luôn muốn duy trì sự chủ động trong cuộc sống thường ngày.

2. Chăm vận động, không để bản thân nhàn rỗi

Cụ Phó cũng là người rất chăm vận động và không thích ngồi yên một chỗ. Suốt thời trẻ, cụ từng trải qua nhiều năm lao động vất vả để mưu sinh bằng các công việc tay chân. Chính quãng thời gian bươn chải ấy đã giúp cụ có thể lực dẻo dai và sức khỏe bền bỉ hơn nhiều người cùng thế hệ.

Ngay cả khi tuổi đã cao, cụ vẫn không thích ngồi yên một chỗ. Con cháu cho biết hình ảnh quen thuộc của cụ là ngồi trước cửa nhà vừa phơi nắng vừa may vá quần áo. Dù mắt không còn tinh như trước, cụ vẫn nhờ cháu xỏ kim để tiếp tục làm việc. Theo gia đình, việc duy trì vận động nhẹ nhàng mỗi ngày giúp cụ giữ được sự linh hoạt cả về thể chất lẫn tinh thần.

3. Giữ tinh thần vui vẻ và tò mò với cuộc sống

Không chỉ duy trì lối sống lành mạnh, cụ Phó còn được con cháu nhận xét là người luôn giữ tinh thần lạc quan và yêu thích tìm hiểu những điều mới mẻ. Dù đã bước sang tuổi 110, cụ vẫn quan tâm đến mọi thứ diễn ra xung quanh và thích trò chuyện cùng con cháu.

Người cháu gái kể rằng có lần khi thấy con cháu sử dụng kính áp tròng, cụ liên tục hỏi cách hoạt động của món đồ này, thậm chí còn muốn thử đeo. Gia đình cho rằng sự tò mò, hứng thú với cuộc sống cùng thói quen giao tiếp, trò chuyện thường xuyên đã giúp cụ duy trì sự minh mẫn ở tuổi rất cao.

(Theo Sohu)