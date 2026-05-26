Nắng nóng như "đổ lửa": Có 2 cách dùng điều hòa tiết kiệm điện mà không hại sức khỏe

Theo Ngọc Minh | 26-05-2026 - 22:00 PM | Sống

Việc sử dụng điều hòa sai cách không chỉ khiến hóa đơn tiền điện tăng vọt mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe như sốc nhiệt, khô da, viêm đường hô hấp hay mệt mỏi kéo dài.

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, nhiều người hiện có thói quen bật điều hòa ở mức quá thấp để làm lạnh nhanh. Đây là sai lầm phổ biến trong những ngày nắng nóng cực đoan.

Bác sĩ Hoàng cho biết, nhiệt độ ngoài trời hiện phổ biến ở mức 40 độ C, thậm chí có nơi cao hơn. Trong khi đó, nhiều gia đình lại duy trì điều hòa ở mức 20–22 độ C suốt nhiều giờ. Chênh lệch nhiệt độ quá lớn giữa môi trường bên ngoài và trong phòng có thể khiến cơ thể khó thích nghi, làm tăng nguy cơ sốc nhiệt khi di chuyển đột ngột.

Theo khuyến cáo, mức nhiệt phù hợp khi sử dụng điều hòa là khoảng 26–28 độ C. Đây được xem là ngưỡng vừa đủ tạo cảm giác dễ chịu, vừa giúp tiết kiệm điện đáng kể.

"Nếu muốn mát nhanh, có thể giảm nhiệt độ xuống thấp hơn trong thời gian ngắn, sau đó tăng dần lên mức 26–28 độ C để duy trì ổn định", bác sĩ Hoàng khuyến nghị.

Chuyên gia cũng lưu ý, mỗi khi giảm 1 độ C trên điều hòa, điện năng tiêu thụ có thể tăng thêm khoảng 3–6%. Điều này đồng nghĩa việc để nhiệt độ quá thấp không chỉ gây hại sức khỏe mà còn khiến tiền điện tăng mạnh trong mùa cao điểm.

Hai cách dùng điều hòa vừa mát vừa tiết kiệm

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, để điều hòa hoạt động hiệu quả mà không tiêu tốn quá nhiều điện năng, người dân có thể áp dụng hai nguyên tắc đơn giản.

Cách thứ nhất: Kết hợp điều hòa với quạt điện

Thay vì cố hạ nhiệt độ xuống thật thấp, người dùng nên bật quạt điện cùng lúc với điều hòa. Luồng gió từ quạt sẽ giúp khí lạnh lưu thông đều khắp phòng, tạo cảm giác mát nhanh hơn dù điều hòa chỉ đặt ở mức 27–28 độ C.

Giải pháp này giúp giảm tải cho máy lạnh, tiết kiệm điện mà vẫn đảm bảo sự dễ chịu. Đặc biệt, quạt còn hạn chế tình trạng khí lạnh tập trung một chỗ gây khô da, đau họng hoặc lạnh buốt về đêm.

Nhiều người có thói quen bật điều hòa cả đêm ở mức thấp vì sợ nóng. Tuy nhiên, về đêm nhiệt độ cơ thể giảm tự nhiên, nếu phòng quá lạnh dễ dẫn đến mệt mỏi, đau đầu hoặc cảm lạnh sau khi thức dậy.

Cách thứ hai: Dùng chế độ Dry đúng cách

Một trong những tính năng thường bị bỏ quên là chế độ "Dry" (hút ẩm). Theo bác sĩ Hoàng, chế độ này đặc biệt phù hợp trong những ngày thời tiết nồm ẩm hoặc độ ẩm không khí cao.

Khi bật Dry, điều hòa sẽ giảm độ ẩm trong phòng thay vì làm lạnh sâu. Nhờ đó, người dùng vẫn cảm thấy dễ chịu mà điện năng tiêu thụ thấp hơn đáng kể so với chế độ Cool thông thường.

Tuy nhiên, chế độ Dry không nên dùng liên tục trong thời tiết quá nóng và khô vì có thể khiến không khí mất ẩm quá mức, gây khô da, khô mũi hoặc khó chịu đường hô hấp.

Những lưu ý để dùng điều hòa an toàn

Ngoài việc điều chỉnh nhiệt độ hợp lý, bác sĩ Hoàng khuyến cáo người dân không nên ngồi trực tiếp dưới luồng gió lạnh. Trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền hô hấp càng cần tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Khi từ ngoài trời nóng trở về, không nên vào phòng lạnh ngay lập tức. Cơ thể cần vài phút để thích nghi bằng cách lau khô mồ hôi, nghỉ ngơi rồi mới vào phòng điều hòa.

Bên cạnh đó, điều hòa cần được vệ sinh định kỳ để tránh tích tụ bụi bẩn, nấm mốc và vi khuẩn trong hệ thống lọc khí. Nếu có điều kiện, các gia đình nên sử dụng thêm máy cấp gió tươi hoặc mở cửa phòng vài lần trong ngày để lưu thông không khí.

Trong bối cảnh nắng nóng gay gắt kéo dài, điều hòa là thiết bị gần như không thể thiếu. Tuy nhiên, sử dụng đúng cách mới là yếu tố quyết định để vừa bảo vệ sức khỏe, vừa tránh "đau ví" vì hóa đơn tiền điện tăng cao.

