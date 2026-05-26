Ngoài trời trên 35 độ C, nên để điều hòa bao nhiêu để vừa mát vừa tiết kiệm điện? Không phải 26 độ như nhiều người vẫn tưởng

Trời càng nóng, không nhất thiết phải hạ nhiệt độ điều hòa quá thấp

Khi nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 35 độ C, điều hòa phải hoạt động với công suất lớn hơn để kéo nhiệt độ phòng xuống mức quá thấp. Nếu cài đặt chênh lệch quá lớn so với môi trường bên ngoài, máy sẽ chạy liên tục, tiêu hao điện năng đáng kể và nhanh hao mòn.

Theo khuyến nghị trong Cẩm nang Tiết kiệm điện trong gia đình , khi nhiệt độ ngoài trời trên 35 độ C, mức điều hòa phù hợp nên duy trì khoảng 27 - 29 độ C thay vì cố hạ xuống 24 - 26 độ C.

Mức nhiệt này vẫn đủ tạo cảm giác dễ chịu nếu không khí trong phòng được lưu thông tốt, đồng thời giúp giảm tải cho máy nén và tiết kiệm điện hiệu quả hơn.

Cảm giác mát không chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ hiển thị trên điều hòa mà còn liên quan đến độ ẩm, lưu thông không khí và tốc độ gió.

Khi kết hợp điều hòa với quạt điện hoặc chế độ đảo gió (Swing), hơi lạnh sẽ phân bổ đều hơn trong phòng. Nhờ đó, dù cài ở mức 27 - 28 độ C, cơ thể vẫn cảm thấy dễ chịu tương đương mức thấp hơn.

Các chuyên gia cho biết, việc tăng thêm 1 độ C trên điều hòa có thể giúp tiết kiệm khoảng 1% - 3% điện năng tiêu thụ. Nếu duy trì mức nhiệt hợp lý suốt mùa hè, tiền điện hàng tháng có thể giảm đáng kể.

Nhiệt độ điều hòa phù hợp theo thời tiết ngoài trời

Khi thời tiết càng nóng, mức nhiệt điều hòa nên điều chỉnh tăng dần để đảm bảo cân bằng giữa khả năng làm mát và tiết kiệm điện:

- Ngoài trời khoảng 30 độ C: nên cài 24 - 26 độ C.

- Ngoài trời khoảng 32 độ C: nên cài 25 - 27 độ C.

- Ngoài trời khoảng 34 độ C: nên cài 26 - 28 độ C.

- Ngoài trời trên 35 độ C: nên cài khoảng 27 - 29 độ C.

Để điều hòa quá lạnh còn dễ gây hại sức khỏe

Việc duy trì nhiệt độ quá thấp trong khi ngoài trời nắng nóng gay gắt còn làm tăng nguy cơ sốc nhiệt khi di chuyển giữa môi trường trong nhà và ngoài trời.

Chênh lệch nhiệt độ lớn có thể khiến cơ thể mệt mỏi, đau đầu, khô da, viêm họng hoặc gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp, đặc biệt ở người già và trẻ nhỏ.

Nhiều người còn có thói quen bật chế độ làm lạnh cực nhanh (Turbo) suốt nhiều giờ. Thực tế, chế độ này chỉ nên dùng khoảng 15 - 20 phút đầu để hạ nhiệt phòng, sau đó nên chuyển sang chế độ bình thường để tiết kiệm điện và tránh lạnh sâu.

Mẹo giúp phòng mát hơn mà không cần hạ nhiệt độ quá thấp

Để điều hòa hoạt động hiệu quả trong ngày nắng nóng trên 35 độ C, người dùng có thể áp dụng thêm một số cách sau:

Kết hợp dùng quạt điện để luồng khí lạnh lưu thông đều hơn.

Đóng kín cửa khi bật điều hòa để tránh thất thoát hơi lạnh.

Hạn chế sử dụng thiết bị tỏa nhiệt như bàn là, máy sấy tóc trong phòng.

Vệ sinh lưới lọc định kỳ để máy làm lạnh hiệu quả hơn.

Che chắn ánh nắng trực tiếp bằng rèm cửa hoặc phim cách nhiệt,

Ngoài ra, nên ưu tiên dùng chế độ Sleep Mode vào ban đêm. Chế độ này giúp điều hòa tự tăng nhiệt độ dần theo thời gian ngủ, vừa tránh lạnh buốt vừa tiết kiệm điện.

Việc sử dụng điều hòa hợp lý không chỉ giúp giảm hóa đơn tiền điện mà còn tăng tuổi thọ thiết bị và hạn chế các vấn đề sức khỏe trong mùa hè nắng nóng. Lưu ý tắt bật điều hòa khi sử dụng, tránh tắt bật liên tục để hạn chế máy phải khởi động nhiều lần liên tục, tiêu tốn nhiều điện năng và làm giảm tuổi thọ của điều hòa.

Theo Cẩm nang tiết kiệm điện trong gia đình