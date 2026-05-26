Vợ cũ "ông hoàng nhạc Việt" đình đám một thời: "Điều quý giá là vẫn còn nhớ đến nhau, thương nhau"

Mới đây, bà Liên Phạm – vợ cũ "ông hoàng nhạc Việt" đình đám một thời Đàm Vĩnh Hưng – đã chia sẻ khoảnh khắc được nhiều nghệ sĩ thân thiết như Tuấn Hưng và Khang Việt ghé thăm.



Theo chia sẻ của bà Liên Phạm, cuối tuần vừa qua bà tất bật làm hơn 400 cuốn chả giò chay đến mức "tả tơi". Tuy nhiên, sự xuất hiện của những người bạn nghệ sĩ thân thiết đã khiến không khí trở nên vui vẻ, ấm áp hơn rất nhiều.

Tuấn Hưng thân thiết bên bà Liên Phạm. Cả hai quen biết nhau đã hơn 20 năm.

Bà Liên Phạm chụp ảnh cùng vợ chồng Tuấn Hưng, ca sĩ Khang Việt (ngoài cùng bên phải).

Bà viết: "Thứ Bảy làm việc của Liên Phạm với hơn 400 cuốn chả giò chay làm Liên Phạm 'tả tơi' luôn cả nhà yêu ơi… Nhưng thật may mắn và hạnh phúc khi được gia đình nghệ sĩ ghé thăm, làm không khí bỗng vui hẳn lên và ấm áp vô cùng".

Đặc biệt, bà Liên Phạm còn nhắc tới tình bạn kéo dài hơn 20 năm với Tuấn Hưng và Khang Việt.

"Hơn 20 năm rồi đó Tuấn Hưng… còn Khang Việt thì mới "có" 20 năm thôi. Thế giới showbiz đôi khi có nhiều đổi thay nhưng điều quý giá nhất vẫn là còn nhớ đến nhau, thương nhau và dành cho nhau sự chân tình là đủ rồi", bà chia sẻ.

Cuối bài viết, bà Liên Phạm gửi lời chúc tới các nghệ sĩ thân thiết luôn thành công, sức khỏe dồi dào, đắt show và tiếp tục được khán giả yêu mến.

Bà Liên Phạm là người phụ nữ quyền lực đứng sau thành công của hàng loạt chuyến lưu diễn Mỹ của các ngôi sao hạng A từ Việt Nam như Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên, Tuấn Hưng, Đàm Vĩnh Hưng... Sau khi ly hôn, bà và Đàm Vĩnh Hưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè và đồng nghiệp vô cùng văn minh.

Hiện tại ở tuổi ngoài 70, bà tận hưởng cuộc sống bình yên, giàu có tại căn biệt thự lớn ở Mỹ. Bà cũng thường xuyên bay về Việt Nam để gặp gỡ bạn bè, tham dự các sự kiện giải trí và tổ chức các hoạt động từ thiện.