Phát hiện lượng điện cao bất thường tại khu nuôi tôm, cảnh sát vào cuộc điều tra, bắt giữ 2 đối tượng "trộm" hơn 60.000 kWh điện

Ngày 21/11/2018, Viện Kiểm sát quận Kim Sơn, Thượng Hải, Trung Quốc, đã truy tố hai bị can họ Phú và họ Trữ với cáo buộc trộm cắp điện năng. Sự việc bị phanh phui vào ngày 19/7/2018 khi nhân viên công ty điện lực tới khu nuôi tôm của 2 người này để kiểm tra lượng điện sử dụng định kỳ.

Trong quá trình kiểm tra, họ phát hiện công tơ điện tại đây xuất hiện dấu hiệu bất thường khi 2 đường dây ghi nhận điện áp bị mất tín hiệu. Ban đầu, các nhân viên nghi ngờ hệ thống dây dẫn gặp trục trặc kỹ thuật nên tiến hành kiểm tra, thử nghiệm nhiều lần. Tuy nhiên, kết quả cho thấy toàn bộ đường dây vẫn hoạt động bình thường.

Sau khi tiếp tục đọc và phân tích dữ liệu điện năng, phía điện lực phát hiện công tơ đã từng bị mở trái phép và có dấu hiệu bị phá hoại. Cụ thể, 2 đường dây dùng để ghi nhận lượng điện tiêu thụ đã bị can thiệp nhằm làm sai lệch số liệu đo đếm, khiến lượng điện thực tế sử dụng cao hơn rất nhiều so với số hiển thị trên công tơ.

Ảnh minh họa: Internet

Kết quả thống kê cho thấy từ tháng 4/2017 đến ngày 19/7/2018, lượng điện bị đánh cắp lên tới hơn 60.000 kWh. Sau khi xác định có dấu hiệu phạm pháp, công ty điện lực đã trình báo cảnh sát địa phương.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định 2 đối tượng trên là chủ các đầm nuôi tôm nằm gần nhau. Trong quá trình làm ăn, cả hai thường xuyên trao đổi về chuyện chi phí vận hành ngày càng cao, đặc biệt là tiền điện phục vụ nuôi trồng thủy sản.

Theo lời khai, một trong hai người từng đề xuất ý tưởng “cải tạo” công tơ điện để giảm hóa đơn hàng tháng nhằm tăng lợi nhuận. Sau khi bàn bạc, họ đã thuê người có chuyên môn kỹ thuật chỉnh sửa công tơ dùng chung, khiến số điện hiển thị thấp hơn nhiều so với lượng điện thực tế tiêu thụ.

Nhờ thủ đoạn này, từ tháng 4/2017, 2 người đã liên tục hưởng lợi từ việc trả tiền điện thấp hơn thực tế. Đến khi bị phát hiện vào giữa năm 2018, tổng lượng điện bị đánh cắp đã vượt quá 60.000 kWh.

Viện kiểm sát quận Kim Sơn cho biết hành vi của 2 bị can có mục đích chiếm đoạt tài sản trái phép, cụ thể là điện năng quốc gia. Trong đó, bị can họ Phú bị cáo buộc chiếm đoạt lượng điện trị giá hơn 30.000 NDT (hơn 116 triệu đồng), còn bị can họ Trữ liên quan tới số điện trị giá hơn 10.000 NDT (hơn 38 triệu đồng). Cả hai sau đó đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trộm cắp theo pháp luật Trung Quốc.

Dù cơ quan chức năng đã đề ra nhiều phương án để ngăn chặn hành vi ăn trộm điện, thế nhưng vì lòng tham của một số người mà tình trạng này vẫn còn xảy ra ở một số địa phương ở đất nước tỷ dân.

