Mỗi mùa hè, khi nhiệt độ ngoài trời chạm mốc 38–40 độ C , nhiều người lại truyền tai nhau cảm giác “ra đường như bước vào lò nung”. Nhưng điều đáng sợ là cơ thể con người không chỉ thấy khó chịu, mà thực sự có thể rơi vào trạng thái nguy hiểm nếu phải chịu nóng quá lâu. Đột quỵ nhiệt, kiệt sức, mất nước hay suy đa cơ quan đều có thể xảy ra ngay cả với người trẻ khỏe mạnh.

Nắng nóng bao nhiêu độ thì cơ thể bắt đầu nguy hiểm?

Cơ thể người bình thường duy trì nhiệt độ khoảng 37 độ C. Khi trời nóng, cơ thể sẽ tự làm mát bằng nhiều cách như đổ mồ hôi, giãn mạch máu dưới da, tăng nhịp thở, tăng lưu thông máu. Tuy nhiên, khả năng này có giới hạn. Khi nhiệt độ môi trường quá cao, đặc biệt kèm độ ẩm lớn, cơ thể không còn tản nhiệt hiệu quả nữa.

Điều đáng chú ý là mức độ nguy hiểm không chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ hiển thị trên điện thoại hay bản tin thời tiết, mà còn phụ thuộc vào “nhiệt độ cảm nhận thực tế” – tức mức nóng mà cơ thể thực sự phải chịu.

Ví dụ: Mức nhiệt 38 độ C nhưng độ ẩm thấp thì chúng ta có thể vẫn chịu được trong bóng râm; nhưng 38 độ C kèm độ ẩm 80% sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều vì mồ hôi khó bay hơi.

Vậy từ bao nhiêu độ thì cơ thể bắt đầu gặp nguy hiểm?

Khoảng 32–35 độ C: Cơ thể bắt đầu chịu áp lực

Đây là ngưỡng nhiều người Việt vẫn xem là “nóng bình thường”, nhưng cơ thể đã bắt đầu chịu áp lực rõ rệt với những biểu hiện như:

Đổ mồ hôi liên tục

Mệt mỏi

Khó ngủ

Mất nước nhẹ

Giảm tập trung

Nếu hoạt động ngoài trời lâu, đặc biệt dưới nắng trực tiếp, nguy cơ say nắng đã xuất hiện. Người già, trẻ nhỏ và người có bệnh nền thường bị ảnh hưởng sớm hơn.

Từ 35–39 độ C: Nguy cơ sốc nhiệt tăng mạnh

Đây là mức nhiệt thường xuất hiện trong các đợt nắng nóng cực đoan ở Việt Nam. Khi đó, mặt đường và bê tông có thể nóng hơn nhiệt độ không khí 10–20 độ C; nhiệt độ cảm nhận ngoài trời có thể vượt 45 độ C. Cơ thể lúc này phải hoạt động rất mạnh để làm mát, tim đập nhanh hơn, mất nhiều nước và muối, huyết áp biến động.

Các triệu chứng nguy hiểm có thể xuất hiện, bao gồm chóng mặt, buồn nôn, đau đầu, chuột rút, tim đập nhanh, choáng váng. Nếu không nghỉ ngơi và bù nước kịp thời, người bệnh có thể chuyển sang sốc nhiệt.

Từ 40 độ C trở lên: Cực kỳ nguy hiểm

Đây là mức nhiệt mà nhiều chuyên gia y tế xem là có thể đe dọa tính mạng nếu tiếp xúc lâu ngoài trời.

Khi nhiệt độ cơ thể tăng quá 40 độ C, não bắt đầu bị ảnh hưởng, hệ thần kinh rối loạn, tim mạch chịu áp lực lớn, nguy cơ suy đa cơ quan tăng nhanh. Người bị sốc nhiệt nặng có thể ngất xỉu, mê sảng, cco giật, hôn mê.

Điều đặc biệt nguy hiểm là nhiều người không nhận ra mình đang tiến gần ngưỡng nguy hiểm vì nghĩ chỉ là “mệt do trời nóng”.

32 - 35 độ C là ngưỡng nhiều người xem là "nóng bình thường", nhưng cơ thể đã bắt đầu chịu áp lực rõ rệt .

Vì sao đô thị khiến con người thấy nóng hơn thực tế?

Trong các thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM, hiệu ứng “đảo nhiệt đô thị” khiến mức nóng trở nên khắc nghiệt hơn nhiều.

Bê tông, kính và nhựa đường hấp thụ nhiệt mạnh, giữ nhiệt lâu khiến không khí nóng hầm hập cả ngày lẫn đêm. Nhiều người từng trải qua cảm giác đứng giữa đường nhựa buổi trưa như bị hơi nóng hắt ngược từ dưới chân lên; ngồi trong phòng không có điều hòa còn nóng hơn ngoài trời. Đó không phải cảm giác “quá lời”, mà là hiệu ứng nhiệt thực sự.

Những ai dễ gặp nguy hiểm nhất khi nắng nóng đỉnh điểm?

- Người lao động ngoài trời như công nhân xây dựng, shipper, tài xế xe ôm, người bán hàng rong. Họ là những người phải tiếp xúc với nhiệt độ cao liên tục nhiều giờ.

- Người già và trẻ nhỏ với khả năng điều hòa thân nhiệt kém hơn người trưởng thành khỏe mạnh. Trẻ nhỏ dễ mất nước nhanh và khó tự nhận biết nguy hiểm; còn người già có hệ tim mạch yếu hơn, phản ứng với nhiệt chậm hơn.

- Người có bệnh nềnL Các bệnh tim mạch, huyết áp, tiểu đường, béo phì đều làm tăng nguy cơ biến chứng khi trời quá nóng.

Dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang quá tải vì nóng

Các triệu chứng nguy hiểm sau khi đi ngoài trời nắng gồm:

Đau đầu dữ dội

Chóng mặt, buồn nôn

Tim đập nhanh

Da đỏ

Lú lẫn, ngất

Khi đó, cần vào nơi mát ngay, bổ sung nước làm mát cơ thể và tìm hỗ trợ y tế nếu triệu chứng nặng. Đừng chủ quan nghĩ rằng "chỉ cần ngồi nghỉ chút là khỏi”.

Vì sao nhiều người đột quỵ vào mùa nóng? Nắng nóng làm cơ thể mất nước, máu cô đặc hơn, tim phải làm việc nhiều hơn. Trong khi đó, nhiều người ngủ kém, uống ít nước, uống bia rượu, làm việc quá sức. Tất cả tạo thành “combo” nguy hiểm cho tim mạch và não bộ. Đặc biệt, tình trạng đi ngoài trời nắng gắt rồi vào phòng điều hòa quá lạnh cũng khiến mạch máu co giãn đột ngột.

Làm gì để giảm nguy cơ khi nắng nóng kéo dài?

Một số nguyên tắc quan trọng để bạn bảo vệ sức khỏe trong đợt nắng nóng:

Hạn chế ra đường từ 11h–15h

Uống nước đều, không đợi khát mới uống

Tránh uống quá nhiều bia rượu

Mặc quần áo thoáng

Nghỉ ngơi khi thấy mệt

Không ngồi trong ô tô đóng kín dưới trời nóng

Chú ý người già và trẻ nhỏ.

Nếu phải làm việc ngoài trời, nên nghỉ xen kẽ tìm bóng râm thường xuyên bổ sung điện giải.