Giữa những ngày nắng nóng đỉnh điểm, tôi vẫn "sống khỏe" nhờ 4 cách làm mát tự nhiên này, tối ngủ ngon mà không cần dùng điều hòa nhiều

Thời tiết nắng nóng, trời oi bức đến ngột ngạt, bước ra đường là hơi nóng phả thẳng vào mặt, về đến nhà thì không gian cũng hầm hập như một lò bánh mì. Có những hôm, dù đã bật điều hòa vù vù cả ngày lẫn đêm nhưng người tôi vẫn có cảm giác bứt rứt, da dẻ khô ráp, còn đầu óc thì uể oải vì nằm phòng lạnh quá lâu. Chưa kể, nhìn hóa đơn tiền điện cuối tháng mà "xót ví" không chịu nổi... Đó là những gì tôi nhận ra ở nhiều mùa nắng nóng các năm trước.

Chính vì thế, năm nào tôi cũng tìm cách giải nhiệt tự nhiên để cứu vãn tình thế, vừa là để cơ thể dễ chịu, vừa là tiết kiệm tiền điện của cả nhà.

Ban đầu tôi cũng bán tín bán nghi, nhưng sau khi kiên trì áp dụng 5 mẹo nhỏ dưới đây, cơ thể tôi đã có những thay đổi rõ rệt: người nhẹ nhõm, mát mẻ từ bên trong và đặc biệt là có những giấc ngủ sâu, ngon lành tới sáng mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào cái máy lạnh.

Hôm nay, tôi xin chia sẻ lại "bí kíp sinh tồn" mùa nóng này với mọi người!

1. Nguyên tắc "bù nước" thông minh - Mát từ trong tế bào mát ra

Tôi nhận ra sai lầm lớn nhất của mình trước đây là đợi đến khi thật khát mới đi uống một cốc nước thật lớn. Cách này vừa làm tim mệt, vừa không giải quyết được gốc rễ của việc mất nước.

Bây giờ, tôi luôn để một bình nước lọc ngay bàn làm việc, cứ khoảng 15-20 phút lại nhấp một ngụm nhỏ. Khi cơ thể có đủ nước, tuyến mồ hôi sẽ hoạt động hiệu quả để tự điều hòa thân nhiệt, giúp mình không bị cảm giác "bốc hỏa". Để đổi vị, thỉnh thoảng tôi lại tự thưởng một ly nước dừa xiêm thanh mát, nước mía hoặc một cốc rau má xay.

Mẹo nhỏ của tôi: Tôi chỉ uống nhiều nước vào ban ngày thôi. Từ sau 8 giờ tối, tôi sẽ hạn chế lại để đêm không bị thức giấc đi vệ sinh, giúp giấc ngủ được liền mạch.

2. Tuyệt chiêu "khăn lạnh" đặt đúng điểm mạch

Đây là mẹo mà tôi học được từ cẩm nang y tế của Phòng khám Mayo nổi tiếng, và nó thực sự là một "cứu cánh" những lúc đi ngoài trời nắng về hoặc chuẩn bị đi ngủ.

Thay vì lau mặt thông thường, tôi lấy một chiếc khăn mặt nhỏ, làm ướt bằng nước mát, vắt bớt nước rồi bỏ vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 15 phút. Sau đó, tôi mang ra đắp trực tiếp lên các điểm có mạch đập lớn trên cơ thể như: Sau gáy, dưới nách, cổ tay hoặc vùng háng.

Vì ở những vị trí này, các mạch máu nằm rất sát bề mặt da nên cái lạnh từ khăn sẽ nhanh chóng hút bớt nhiệt lượng của dòng máu đang lưu thông, giúp hạ nhiệt toàn thân chỉ sau vài phút. Cảm giác sảng khoái và dịu mát tức thì luôn!

Nhưng mọi người lưu ý là chỉ đắp 1 lúc để hạ nhiệt cơ thể thôi nhé, không nên đắp quá nhiều, quá lạnh có thể khiến cơ thể khó chịu.

3. Hạ nhiệt cơ thể bằng thực phẩm có "tính hàn"

Chế độ ăn ngày nắng nóng của nhà tôi cũng được tối giản hóa. Tôi cắt giảm tối đa các món chiên xào, nhiều dầu mỡ hay cay nóng vì chúng bắt dạ dày làm việc nặng, sinh nhiệt trong người.

Thay vào đó, mâm cơm mùa hè luôn ngập tràn các loại rau xanh và hoa quả mọng nước. Một bát canh mồng tơi nấu mướp, canh rau ngót thịt bằm hay đĩa dưa chuột giòn rụm giúp cơ thể được "giải nhiệt" rất tốt. Chiều đến, thay vì uống trà sữa hay cà phê đá, tôi hay nấu một nồi nước đậu xanh lòng hay trà bụp giấm (atiso đỏ) bỏ tủ lạnh, vừa ngon, vừa mát gan lại thải độc cực tốt.

4. Mặc đồ mỏng nhẹ

Vào ngày nóng, bạn hãy chọn những chất liệu tự nhiên như cotton, lanh để thấm hút mồ hôi tốt hơn và khuyến khích luồng không khí lưu thông đến da. Cụ thể, các nhà nghiên cứu từ Đại học Oregon phát hiện ra rằng mặc loại vải làm từ 95% cotton và 5% spandex là lựa chọn tốt nhất trong thời tiết nắng nóng. Những chất liệu này sẽ mang lại cảm giác mát hơn cho làn da của bạn khi trời nóng vì chúng truyền nhiệt ít hơn các chất liệu khác.

Theo một nghiên cứu nhỏ năm 2014, nếu đang làm việc hoặc tập thể dục dưới trời nóng, bạn nên mặc quần áo bằng chất liệu thấm ẩm, chẳng hạn như polyester hoặc nylon. Những chất liệu này bảo vệ bạn khỏi ánh nắng mặt trời đồng thời khuyến khích sự thoát hơi nước để giữ cho cơ thể mát mẻ hơn.

Sống chung với những ngày nắng nóng đỉnh điểm không khó, quan trọng là chúng ta biết cách "lắng nghe" và vỗ về cơ thể bằng những phương pháp tự nhiên nhất. Hy vọng những chia sẻ trải nghiệm thực tế này của tôi sẽ giúp các bạn có một mùa hè thật khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng và luôn có những giấc ngủ ngon lành mỗi đêm!