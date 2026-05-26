Khởi tố Giám đốc Lý Hữu Khải về hành vi không khai thuế GTGT số doanh thu 44.670.885.843 đồng

Theo công an tỉnh Phú Thọ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Giám đốc và Kế toán Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình về tội “Trốn thuế”. Doanh nghiệp này đã có hành vi bỏ ngoài sổ sách kế toán phần lớn doanh thu bán hàng nhằm gian lận, trốn đóng thuế giá trị gia tăng với số tiền đặc biệt lớn.

Theo tài liệu điều tra, trong giai đoạn từ ngày 20/6/2020 đến ngày 29/8/2022, dưới sự chỉ đạo và điều hành của Giám đốc Lý Hữu Khải, Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình (địa chỉ trụ sở tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ, nay thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ) đã thực hiện hành vi gian lận thuế tinh vi.

Doanh nghiệp này chỉ thực hiện xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho những khách hàng có yêu cầu, còn phần lớn doanh thu bán mặt hàng gạch thực tế đều bị bỏ ngoài sổ sách kế toán và không thực hiện kê khai thuế theo quy định.

Quá trình điều tra và tiến hành giám định thuế xác định: Trong khoảng thời gian nêu trên, Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình đã xuất bán tổng cộng hơn 72,5 triệu viên gạch, thu về số tiền thực tế hơn 53,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên các tờ khai thuế nộp cho cơ quan quản lý thuế, doanh nghiệp này chỉ kê khai ghi nhận mức doanh thu hơn 9 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng kết luận, tổng số doanh thu mà Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình cố ý bỏ ngoài sổ sách, không kê khai thuế GTGT là 44.670.885.843 đồng. Hành vi gian lận này đã trực tiếp dẫn đến việc trốn đóng số tiền thuế GTGT phải nộp vào ngân sách Nhà nước lên tới 4.467.088.584 đồng.



Cơ quan điều tra thi hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Lý Hữu Khải - Giám đốc Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 13/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định hành vi của các đối tượng Lý Hữu Khải và Trần Trung Được đã đủ yếu tố cấu thành tội “Trốn thuế”, quy định tại Khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự với tình tiết định khung là số tiền trốn thuế từ 1 tỷ đồng trở lên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật đối với Lý Hữu Khải, Giám đốc và Trần Trung Được, Kế toán của Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình về tội “Trốn thuế”, quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự. Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Vụ án là hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong việc chấp hành nghiêm chỉnh nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Mọi hành vi lập hệ thống sổ sách kế toán kép, không ghi chép đầy đủ doanh thu, không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa nhằm mục đích trục lợi, chiếm đoạt tiền thuế đều sẽ bị lực lượng Công an phát hiện và xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng, đồng thời tập trung lực lượng mở rộng điều tra vụ án theo quy định.