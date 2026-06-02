Nam danh ca đông con nhất Việt Nam: U90 khỏe mạnh, hạnh phúc bên vợ 4, đi du lịch khắp Việt Nam

Sự nghiệp nhiều thành tựu

Danh ca Chế Linh sinh năm 1942 tại Ninh Thuận trong một gia đình người Chăm. Từ năm 17 tuổi, ông rời quê vào Sài Gòn lập nghiệp với hai bàn tay trắng, từng trải qua nhiều công việc mưu sinh như giúp việc, chở đá thuê hay làm tài xế.

Nhờ chất giọng trầm buồn, giàu cảm xúc cùng phong cách thể hiện rất riêng, Chế Linh nhanh chóng được nhiều nhạc sĩ nổi tiếng dìu dắt, từng bước khẳng định tên tuổi và trở thành một trong “Tứ trụ nhạc vàng”. Trong sự nghiệp kéo dài hàng chục năm, ông ghi dấu với hàng loạt ca khúc bất hủ, đồng thời sáng tác nhiều bài hát dưới bút danh Tú Nhi.

Danh ca Chế Linh và vợ 4.

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, đời tư của Chế Linh cũng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Ông hiện được biết đến là nam nghệ sĩ đông con nhất showbiz Việt với tổng cộng 14 người con, gồm 7 trai và 7 gái, trải qua 4 cuộc hôn nhân.

Sau những thăng trầm trong chuyện tình cảm, Chế Linh tìm được bến đỗ bình yên bên người vợ thứ 4 – bà Vương Nga. Hai người kết hôn từ cuối năm 1975 và đồng hành cùng nhau gần nửa thế kỷ. Trong mắt nam danh ca, bà xã không chỉ là người giữ lửa gia đình mà còn là hậu phương vững chắc, luôn sát cánh trong mọi chuyến lưu diễn và các hành trình cuộc sống.

Bí quyết khỏe mạnh khó tin ở tuổi U90

Ở tuổi ngoài 80, khi nhiều người chọn cuộc sống nghỉ ngơi an nhàn, Chế Linh vẫn duy trì nhịp sinh hoạt tích cực và nguồn năng lượng khiến nhiều người trẻ phải nể phục. Đặc biệt, giọng hát của ông vẫn giữ được chất mùi mẫn, độ sáng và phong độ đáng ngưỡng mộ.

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn sức khỏe, nam danh ca cho biết ông duy trì việc luyện thanh đều đặn mỗi sáng sau khi thức dậy. Ngoài ra, ông cũng tập thể dục nhẹ nhàng, chú trọng cách hít thở sâu và cố gắng giữ tinh thần lạc quan, tránh xa những điều tiêu cực.

Với Chế Linh, một tâm hồn thoải mái và tinh thần yêu đời chính là yếu tố quan trọng giúp ông luôn khỏe mạnh, minh mẫn ở tuổi xế chiều.

Chế Linh đến Hà Giang.

U90 làm vlogger du lịch

Khoảng hơn một năm trở lại đây, khán giả đặc biệt thích thú khi thấy danh ca Chế Linh thường xuyên cập nhật chuỗi vlog trải nghiệm trên kênh YouTube cá nhân.

Dù định cư ở nước ngoài nhưng nam danh ca đã thực hiện hành trình xuyên Việt từ miền Tây sông nước đến những vùng núi cao phía Bắc, ghé thăm nhiều địa danh nổi tiếng trên khắp dải đất hình chữ S. Điều khiến công chúng bất ngờ nhất chính là thể lực đáng kinh ngạc của nam danh ca ở tuổi U90.

Trong chuyến khám phá Động Thiên Đường (Quảng Bình), Chế Linh tự mình leo dốc từ chân núi lên cửa động, sau đó tiếp tục đi bộ qua hàng trăm bậc thang xuống lòng động sâu hơn trăm mét mà không cần người dìu đỡ. Đứng trước vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên, ông liên tục trầm trồ: “Trời ơi, đẹp quá! Tôi không ngờ đất nước mình lại có những cảnh vật giá trị đến thế” .

Không chỉ vậy, trong hành trình đến Hà Giang, Chế Linh còn chinh phục cung đường đèo Mã Pí Lèng giữa thời tiết lạnh giá. Khi gặp cảnh ùn tắc trên đèo thay vì ngồi yên trong ô tô, ông hào hứng bước xuống xe, tận hưởng không khí vùng cao và vui vẻ trò chuyện với người dân địa phương.

Từ Phú Quốc, Cà Mau, Nha Trang, Hội An, Huế cho đến Hà Nội, Nam Định hay Hà Giang... ở bất cứ nơi nào đặt chân tới, nam danh ca cũng không giấu được sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thiên nhiên và sự phát triển của quê hương.

Ở tuổi U90, Chế Linh vẫn rất khỏe mạnh.

Chế Linh cho biết mục đích lớn nhất khi thực hiện chuỗi vlog là tìm lại những địa danh lịch sử, thắng cảnh từng đi vào văn học, âm nhạc của các thế hệ nghệ sĩ đi trước. Đồng thời, ông mong muốn lưu giữ những thước phim đẹp về Việt Nam để giới thiệu với đồng bào xa xứ cũng như bạn bè quốc tế.

Ở tuổi U90, cuộc sống khỏe mạnh, bình yên bên người vợ gắn bó gần 50 năm cùng tinh thần lạc quan, yêu đời của danh ca Chế Linh trở thành nguồn cảm hứng với nhiều người. Hành trình xuyên Việt của ông cũng cho thấy tuổi tác đôi khi không phải giới hạn, nếu con người vẫn giữ được trái tim trẻ trung và tình yêu với cuộc sống.