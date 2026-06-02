Tin vui cho người đi máy bay: Từ ngày 1/7, nhiều dịch vụ hàng không giảm giá mạnh

Theo Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, Thông tư quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ thuộc lĩnh vực hàng không dân dụng, trong đó có nhiều chính sách giảm giá dịch vụ điều hành bay, cất cánh, hạ cánh tàu bay và các dịch vụ tại cảng hàng không sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/7/2026.

Một trong những thông tin đáng chú ý nhất dành cho các gia đình thường xuyên di chuyển bằng đường hàng không là chính sách ưu đãi dành riêng cho trẻ em. Cụ thể, hành khách nhí từ đủ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi khi sử dụng dịch vụ phục vụ hành khách tại các cảng hàng không sẽ được giảm trực tiếp 50% mức giá quy định . Sự điều chỉnh này không chỉ giúp các bậc phụ huynh tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể trong những chuyến du lịch cùng gia đình mà còn thể hiện sự quan tâm đến nhóm hành khách đặc biệt này.

Mặc dù nhiều chính sách giảm giá tập trung vào các dịch vụ phục vụ hãng bay, nhưng người hưởng lợi cuối cùng vẫn là hành khách. Theo quy định mới, các hãng hàng không sẽ được giảm giá dịch vụ điều hành bay, cất hạ cánh với các mức chiết khấu từ 1,5% đến 5% tùy thuộc vào tổng hóa đơn thanh toán hàng tháng. Việc gánh nặng chi phí vận hành được san sẻ sẽ tạo dư địa rất lớn để các hãng hàng không tung ra nhiều chương trình khuyến mãi, điều chỉnh giảm giá vé và nâng cao chất lượng phục vụ để thu hút hành khách.

Ngoài ra, hành khách bay trên các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi yếu tố khách quan cũng nhận được sự hỗ trợ gián tiếp. Các trường hợp tàu bay phải hạ cánh ngoài kế hoạch do thời tiết xấu, sự cố kỹ thuật hay cấp cứu hành khách sẽ được giảm 50% mức giá dịch vụ quy định, giúp các hãng bay bớt áp lực tài chính khi xử lý tình huống phát sinh và tập trung tốt hơn vào trải nghiệm an toàn của người bay.

Tin vui dành cho những tín đồ đam mê xê dịch là trong thời gian tới, mạng lưới đường bay tại Việt Nam hứa hẹn sẽ bùng nổ nhờ chính sách khuyến khích mở mới. Đối với các đường bay quốc tế mới chưa có hãng khai thác thường lệ trong ít nhất 12 tháng trước đó, hãng hàng không sẽ được giảm 50% mức giá dịch vụ cất hạ cánh và điều hành bay.

Thời gian áp dụng ưu đãi kéo dài từ 12 tháng đối với các sân bay lớn như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Phú Quốc, Cam Ranh, và lên đến 24 tháng cho hàng loạt sân bay địa phương khác trải dài khắp cả nước. Động thái này chắc chắn sẽ kích thích các hãng hàng không mở thêm nhiều đường bay thẳng mới lạ, giúp hành khách có thêm vô vàn lựa chọn di chuyển nhanh chóng, tiện lợi mà không cần phải bay nối chuyến phức tạp như trước đây. Các hãng bay mới lần đầu tham gia thị trường cũng được hưởng mức ưu đãi 50% này trong vòng 36 tháng, hứa hẹn tạo ra một môi trường cạnh tranh sôi động, mang lại mức giá vé tốt nhất cho người tiêu dùng.

Bên cạnh các ưu đãi, quyền lợi của người đi máy bay còn được đảm bảo thông qua việc quy định rõ ràng cơ chế tính giá vé. Đối với dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa thường lệ hạng phổ thông cơ bản, giá vé tiếp tục được phân loại rõ ràng theo 5 nhóm cự ly đường bay , dao động từ dưới 500 km đến từ 1.280 km trở lên. Quy định về mức giá tối đa đã bao trọn gói số tiền hành khách phải trả cho vé máy bay (chưa bao gồm VAT và một số khoản thu hộ như phí an ninh, phí dịch vụ sân bay). Điều này giúp hành khách dễ dàng nắm bắt thông tin, chủ động lên kế hoạch tài chính và tránh được tình trạng giá vé biến động bất hợp lý trong các dịp cao điểm.