Tuổi U40 của hot girl đình đám bậc nhất Hà Nội một thời
Theo Lạc Anh 02-06-2026 - 20:42 PM
Nhắc đến thế hệ hot girl đời đầu của Hà Nội, nhiều người sẽ nhớ ngay đến Nguyễn Mi Vân – cô gái từng nổi đình đám nhờ vẻ đẹp trong trẻo, má lúm đồng tiền duyên dáng cùng phong cách nhẹ nhàng rất riêng.
Không chỉ nổi tiếng với vai trò người mẫu ảnh cho các tờ báo tuổi teen, Mi Vân còn gây chú ý nhờ khả năng chơi piano và từng tham gia đóng MV ca nhạc, phim ảnh. Một trong những sản phẩm được nhiều khán giả nhớ đến là MV “Đôi mắt” của cố ca sĩ Wanbi Tuấn Anh.
Ở thời kỳ đỉnh cao, Mi Vân sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn và nụ cười ngọt ngào được ví như “búp bê sống”. Sau nhiều năm, nhan sắc của cô vẫn nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.
Qua loạt ảnh mới được chia sẻ, hot girl đời đầu gây chú ý với vẻ ngoài trẻ trung, thần thái rạng rỡ dù đã bước sang tuổi U40. Trong những khoảnh khắc diện đồ bơi trên biển, Mi Vân khoe vóc dáng săn chắc, làn da trắng mịn cùng nụ cười tươi tắn.
Mái tóc đen tự nhiên và gương mặt gần như ít dấu vết thời gian khiến nhiều người nhận xét cô vẫn giữ được nét đẹp dịu dàng đặc trưng của những năm đầu nổi tiếng.
Không theo đuổi showbiz ồn ào, Mi Vân hiện có cuộc sống kín tiếng hơn. Theo một số thông tin được chia sẻ, cô tập trung cho công việc liên quan đến âm nhạc, thời trang và chăm sóc gia đình nhỏ.
Nhiều khán giả cho rằng điều khiến Mi Vân giữ được sức hút suốt gần 20 năm không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở thần thái nhẹ nhàng, nữ tính rất riêng – hình ảnh từng được xem là biểu tượng của thế hệ hot girl Hà Nội đời đầu.
