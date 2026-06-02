Chuyện thật như đùa: Chiếc máy bay trị giá hơn 5.000 tỷ của ĐT Brazil được làm lễ "rửa tội" trước thềm World Cup 2026

Máy bay chở tuyển Brazil được phun vòi rồng "cầu may" trước World Cup 2026.

Tại sân bay Galeão ở Rio de Janeiro hôm 1/6, chiếc máy bay đưa thầy trò HLV Carlo Ancelotti sang Mỹ đã được thực hiện nghi thức phun nước truyền thống của ngành hàng không. Hai xe cứu hỏa đồng thời phun những cột nước lớn tạo thành một mái vòm khổng lồ để máy bay lăn qua trước khi cất cánh.

Nghi thức này thường xuất hiện trong những sự kiện quan trọng của ngành hàng không như chuyến bay đầu tiên của một dòng máy bay mới hoặc những cột mốc đặc biệt. Theo truyền thông Brazil, chính nhân viên sân bay đã chủ động liên hệ với Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) để xin phép thực hiện màn chào tạm biệt ý nghĩa này.

Nhiều người tin rằng vòm nước tượng trưng cho sự khởi đầu thuận lợi, mang theo những lời chúc may mắn cho hành trình phía trước. Trong trường hợp của ĐT Brazil, đây được xem như lời cầu chúc đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử World Cup sẽ có một giải đấu thành công trên đất Bắc Mỹ.

Đáng chú ý, tuyển Brazil sử dụng chiếc Boeing 767-300ER thuộc hãng Aeronexus, được sơn logo CBF nổi bật bên ngoài thân máy bay. Theo truyền thông quốc tế, mẫu máy bay này có giá trị khoảng 150 triệu bảng Anh (hơn 5.300 tỷ đồng) và từng được ban nhạc huyền thoại Rolling Stones sử dụng trong chuyến lưu diễn kỷ niệm 60 năm thành lập vào năm 2022.

Trên chuyến bay tới Newark (New Jersey), HLV Carlo Ancelotti cùng các học trò sẽ bắt đầu giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào chiến dịch World Cup 2026.

Một trong những cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất là Neymar. Tiền đạo của Brazil vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương bắp chân gặp phải sau đợt tập trung đội tuyển hồi tháng trước. Ban đầu, chấn thương của Neymar được đánh giá không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra sau đó cho thấy vấn đề phức tạp hơn dự kiến khiến anh chưa thể tham gia tập luyện cùng toàn đội khi hội quân.

Theo các nguồn tin từ Brazil, khả năng Neymar vắng mặt trong trận ra quân bảng C gặp Morocco vào cuối tuần tới là rất lớn, tạo ra không ít lo lắng cho người hâm mộ Selecao trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo Tú Tú

Đời sống và Pháp luật

