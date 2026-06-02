Việt Nam có 1 nơi rừng thông bạt ngàn, mát mẻ dưới 25 độ C quanh năm, được xem là “Đà Lạt thứ 2” của Tây Nguyên: Đón hơn 2 triệu lượt khách năm 2025

Điểm đến có rừng thông bạt ngàn

Không phải Đà Lạt, ở Tây Nguyên có một điểm đến đang ngày càng được nhắc tới như “Đà Lạt thứ 2” nhờ khí hậu mát mẻ quanh năm, rừng thông bạt ngàn và cảnh quan nguyên sơ đặc trưng của đại ngàn. Đó là Măng Đen, khu du lịch sinh thái nằm ở độ cao trung bình khoảng 1.200 mét so với mực nước biển, nơi nền nhiệt hiếm khi vượt quá 25 độ C. Tới nơi đây, du khách sẽ có được cảm giác se lạnh, dễ chịu ngay cả trong những ngày nắng gắt.

Măng Đen thuộc tỉnh Quảng Ngãi, là một vùng đất có độ che phủ rừng trên 75%, sở hữu hệ sinh thái phong phú với rừng, hồ, thác và thảm thực vật bản địa đặc trưng. Nơi đây còn gắn với truyền thuyết Mơ Nâm “Bảy hồ, ba thác”, tạo nên một lớp câu chuyện đủ sâu để kết hợp giữa du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm và du lịch văn hóa cộng đồng.

Điểm làm nên sức hút của Măng Đen trước hết là khí hậu. Ở nhiều thời điểm trong năm, du khách có thể cảm nhận kiểu thời tiết rất “dễ ở”: sáng sớm có sương, trưa dịu nhẹ, chiều tối se lạnh. Không chỉ vậy, cảnh quan ở đây giữ được vẻ tự nhiên với rừng thông, đồi núi, mặt hồ và những con thác nằm ẩn mình giữa không gian xanh. Chính sự tổng hòa này khiến Măng Đen được nhiều người ưu ái gọi tên “Đà Lạt thứ 2” của Tây Nguyên.

"Viên ngọc xanh" của Tây Nguyên﻿

Nếu so với những điểm đến đô thị hóa mạnh, Măng Đen đi theo một hướng khác: chậm hơn, xanh hơn và giàu trải nghiệm bản địa hơn. Du khách đến đây không chỉ để “check-in” mà còn để nghỉ dưỡng, hít thở không khí trong lành, đi bộ giữa rừng, ghé các hồ, thác, thưởng thức ẩm thực địa phương và tham gia vào các hoạt động văn hóa cộng đồng. Chính cách phát triển này giúp Măng Đen có bản sắc riêng thay vì trở thành một bản sao của bất kỳ điểm đến nào khác.

Những năm gần đây, Măng Đen cho thấy tốc độ tăng trưởng du lịch rất đáng chú ý. Theo báo Chính phủ, lượng khách đến đây tăng từ 120.000 lượt năm 2021 lên khoảng 1,2 triệu lượt năm 2024.

Năm 2025, điểm đến Măng Đen tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn của Việt Nam khi đón gần 2 triệu lượt khách. Con số cho thấy Măng Đen không còn là một “điểm đến tiềm năng”, mà đã trở thành một cực hút khách thực sự ở khu vực Tây Nguyên.

Nhà thờ gỗ 100 tuổi bên dòng sông Đăk Bla. Công trình này là sự kết hợp độc đáo từ kiến trúc Roman và kiến trúc nhà sàn của người Ba Na, mang đậm sắc bản sắc văn hóa của người Tây Nguyên.

Sức hút đó còn thể hiện rõ qua các dịp cao điểm. Dịp nghỉ lễ 30/4–1/5 năm 2026, Măng Đen đón khoảng 65.000 lượt khách, mang về gần 46 tỷ đồng doanh thu từ du lịch. Trước đó, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khu du lịch này cũng ghi nhận hơn 250.000 lượt du khách tới thăm. Những con số này cho thấy Măng Đen đang dần hình thành năng lực đón khách lớn.

Một phần quan trọng làm nên đà tăng trưởng là cách Măng Đen xây dựng sản phẩm du lịch. Ngoài du lịch nghỉ dưỡng và sinh thái rừng, địa phương đã phát triển thêm du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, phố đi bộ, chợ phiên, khu kinh tế đêm và các hoạt động văn hóa như cồng chiêng, múa xoang, lễ hội, ẩm thực bản địa. Cách làm này giúp kéo dài thời gian lưu trú của du khách và gia tăng chi tiêu tại chỗ, thay vì chỉ đến rồi đi trong ngày.

Măng Đen cũng có lợi thế lớn ở du lịch cộng đồng. Đến nay, nơi đây đã có 2 làng du lịch cộng đồng được công nhận là Vi Rơ Ngheo và Kon Pring, đồng thời đang tiếp tục phát triển thêm các làng khác như Kon Chênh, Kon Vơng Kia và Kon Tu Ma. Đây là điểm cộng rất quan trọng, vì du khách hiện không chỉ tìm kiếm cảnh đẹp mà còn muốn tìm hiểu cách sống, văn hóa và sinh kế bản địa.

Trong định hướng phát triển dài hạn, Măng Đen được nhấn mạnh là điểm đến cần xây dựng theo mô hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng quốc gia. Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen đến năm 2045 đã được phê duyệt, với mục tiêu đưa nơi đây trở thành một trong những trọng điểm du lịch của cả nước.

Hình ảnh hùng vĩ của dòng thác Pa Sỹ trắng xóa cao khoảng 1500m.

Về mặt hạ tầng, Măng Đen đang bước vào giai đoạn bứt tốc. Số cơ sở lưu trú tăng nhanh, chất lượng dịch vụ được cải thiện, công suất phòng cao điểm có thời điểm vượt 90%. Cùng với đó là định hướng phát triển các dự án kết nối vùng như cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, sân bay Măng Đen và các hạng mục hạ tầng đô thị, du lịch quy mô lớn. Khi hạ tầng đồng bộ hơn, khả năng bùng nổ của Măng Đen sẽ không chỉ dừng ở các kỳ nghỉ lễ.

Nếu Sa Pa đại diện cho nét đẹp vùng cao phía Bắc, thì Măng Đen đang dần trở thành biểu tượng nghỉ dưỡng xanh của Tây Nguyên. Điều đáng nói là Măng Đen vẫn còn giữ được một mức độ nguyên sơ hiếm có. Trong bối cảnh nhiều điểm đến du lịch đang đối mặt với áp lực thương mại hóa, một nơi vừa có rừng thông, khí hậu dưới 25 độ C, vừa có bản sắc dân tộc thiểu số, lại có chiến lược phát triển du lịch sinh thái rõ ràng, chắc chắn sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của du khách lẫn giới đầu tư.

