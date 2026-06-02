Đàm Vĩnh Hưng hãnh diện khi được làm điều này cho 2000 cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động

Đàm Vĩnh Hưng vừa có một trải nghiệm đặc biệt trong gần 30 năm hoạt động nghệ thuật khi trực tiếp phục vụ nước uống cho khoảng 2000 quân nhân, chiến sĩ tân binh cảnh sát cơ động tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 2. Nam ca sĩ không giấu được niềm xúc động và tự hào khi mang những ly cà phê, kem dẻo đến tận tay các chiến sĩ trong một chương trình giao lưu đầy ý nghĩa.

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: "Lần đầu tiên trong đời, Hưng được phục vụ từng ly nước tới 2000 chiến sĩ tân binh, chưa kể thân nhân của họ. Trời ơi! Sao hãnh diện và hạnh phúc quá! Gần 30 năm đi hát, chưa bao giờ Hưng có cảm giác đặc biệt thế này".

Không chỉ mang đến cà phê và kem dẻo, nam ca sĩ còn dành tặng các chiến sĩ loạt ca khúc quen thuộc như Bác đang cùng chúng cháu hành quân, Hát về anh, Xuân của lính xa nhà, Lâu đài tình ái… Những tiết mục sôi động, gần gũi khiến không khí tại trung tâm huấn luyện trở nên vô cùng náo nhiệt, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các chiến sĩ trẻ.

Nhiều khán giả cho rằng hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng tự tay phục vụ nước uống, giao lưu và hát cho các chiến sĩ cho thấy sự gần gũi, nhiệt huyết của nam ca sĩ sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Đây cũng là một trong những hoạt động cộng đồng ý nghĩa mà anh tích cực tham gia thời gian gần đây.

Ở tuổi ngoài 50, cuộc sống của Đàm Vĩnh Hưng cũng có nhiều thay đổi. Anh hiện chọn nhịp sống nhẹ nhàng hơn sau nhiều biến cố, dành nhiều thời gian cho con trai Polo Huỳnh và tập trung vào các dự án kinh doanh cá nhân. Đầu năm 2026, anh gây chú ý khi mở quán cà phê tại Thảo Điền, TP.HCM với phong cách hoài niệm, đích thân đứng phục vụ khách và giao lưu âm nhạc.

Dù từng vướng ồn ào, Đàm Vĩnh Hưng vẫn giữ được sức hút riêng trong làng giải trí. Anh được nhiều khán giả nhận xét ngày càng điềm đạm, chú trọng các hoạt động thiện nguyện và đời sống gia đình hơn trước. Trên mạng xã hội, nam ca sĩ thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc chăm sóc con trai, kinh doanh quán cà phê cũng như tham gia các chương trình cộng đồng.

Với Đàm Vĩnh Hưng, có lẽ niềm vui lớn nhất hiện tại không chỉ là ánh đèn sân khấu mà còn là cảm giác được kết nối, sẻ chia với mọi người bằng những điều giản dị nhất. Và lần trực tiếp phục vụ 2000 chiến sĩ tân binh vừa qua chắc chắn sẽ trở thành một kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp của nam ca sĩ.