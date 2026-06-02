Lâu đài nghìn năm tuổi nơi thiếu gia tỷ phú Macau tổ chức đám cưới thế kỷ: Từ thánh địa hành hương thời Trung Cổ đến địa điểm xa hoa bậc nhất thế giới

Khi Hà Do Quân và siêu mẫu Hề Mộng Dao chọn Mont Saint-Michel làm nơi tổ chức hôn lễ ngày 1/6 vừa qua, họ không đơn giản là thuê một địa điểm đẹp họ đặt chân vào một trong những công trình lịch sử kỳ vĩ nhất hành tinh, nơi mà suốt hơn 13 thế kỷ, con người đã ngước nhìn với niềm kính ngưỡng không đổi thay.

Sinh ra từ giấc mơ của một giám mục

Theo truyền thuyết, lịch sử Mont Saint-Michel bắt đầu vào năm 708, khi Tổng lãnh thiên thần Michael ba lần hiện ra trong giấc mơ của Giám mục Aubert xứ Avranches, yêu cầu ông xây dựng một thánh điện trên hòn đảo đá mang tên Mont-Tombe. Thánh điện nhỏ bé đó chính là mầm mống của công trình sau này được cả thế giới biết đến.

Đến năm 966, một tu viện Benedictine được xây dựng trên hòn đảo, và năm 1203 công trình bị thiêu rụi một phần khi vua Philip II của Pháp tấn công chiếm lĩnh. Để bù đắp cho các tu sĩ, nhà vua đã tài trợ xây dựng khu tu viện nổi tiếng mang tên La Merveille, tức "Kỳ quan". Được xây dựng từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 16, tu viện là một kỳ công kỹ thuật và nghệ thuật, đòi hỏi người thợ phải thích nghi với mọi thách thức mà địa hình tự nhiên độc đáo này đặt ra.

Qua nhiều thế kỷ, hòn đảo đóng vai trò vừa là thánh địa hành hương, vừa là pháo đài quân sự bất khả xâm phạm. Trong suốt Chiến tranh Trăm Năm, Mont Saint-Michel là một trong số ít pháo đài không bao giờ thất thủ. Nhà thờ tu viện bị giải tán thời Cách mạng Pháp và Napoleon I biến nơi đây thành nhà tù cho đến tận năm 1863.

Mãi đến năm 1966, nhân kỷ niệm 1.000 năm thành lập tu viện, cộng đồng tu sĩ Benedictine mới trở lại định cư. Ngày nay, khoảng một chục tu sĩ và nữ tu vẫn đang sinh sống trong di tích quốc gia này.

Di sản UNESCO và kỷ lục du lịch thế giới

Năm 1979, "Mont Saint-Michel và vịnh của nó" được UNESCO đưa vào danh sách Di sản Thế giới, là một trong những di sản văn hóa Pháp đầu tiên được công nhận. Kể từ đó, hòn đảo trở thành điểm đến không thể bỏ qua trên bản đồ du lịch toàn cầu. Mont Saint-Michel là địa điểm được ghé thăm nhiều nhất tại Pháp ngoài Paris mà Pháp vốn là quốc gia đón nhiều du khách nhất thế giới với gần 3 triệu lượt khách mỗi năm.

Điều đặc biệt: hòn đảo chỉ có khoảng 30 cư dân thường trú, tạo ra tỷ lệ du khách/dân số vào khoảng 100.000:1, được ghi nhận là kỷ lục thế giới

Điều biến Mont Saint-Michel trở thành địa danh thực sự độc nhất vô nhị không chỉ là kiến trúc, mà còn là hiện tượng tự nhiên bao quanh nó. Vịnh Mont Saint-Michel sở hữu thủy triều cao nhất lục địa châu Âu, với chênh lệch mực nước giữa lúc thủy triều lên và xuống có thể lên tới 15 mét. Khi triều rút, mặt biển lùi xa tới 15km tính từ bờ. Sóng triều khi nước lên được gọi là tidal bore dân gian tương truyền nó tiến nhanh như ngựa phi, nhưng thực ra tốc độ trung bình là 6km/h. Vào những ngày triều cường, hòn đảo bị cô lập hoàn toàn giữa biển biến địa điểm tổ chức đám cưới trở nên huyền ảo theo nghĩa đen.

Nguồn cảm hứng của Hollywood và thế giới điện ảnh

Vẻ đẹp siêu thực của Mont Saint-Michel từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng cho vô số tác phẩm điện ảnh và hoạt hình. Trong bộ phim chuyển thể "The Lord of the Rings" của đạo diễn Peter Jackson, hình dáng bảy tầng của kinh đô Minas Tirith được lấy cảm hứng từ hòn đảo và tu viện Mont Saint-Michel tại Normandy, Pháp. Ngoài ra, lâu đài và thị trấn trong bộ phim hoạt hình Disney "Tangled" (2010) cũng được thiết kế dựa trên công trình này, trong khi lâu đài Ngủ Trong Rừng tại Disneyland Paris cũng mang nhiều yếu tố kiến trúc vay mượn từ Mont Saint-Michel. Jay Chou cũng từng chọn đây làm bối cảnh cho MV ca khúc "Tác phẩm vĩ đại nhất".

Việc tổ chức sự kiện tư nhân quy mô lớn tại một di sản quốc gia và UNESCO như Mont Saint-Michel đòi hỏi quy trình xin cấp phép đặc biệt từ Trung tâm Di tích Quốc gia Pháp, đơn vị được Bộ Văn hóa ủy quyền quản lý tu viện. Đây không phải địa điểm có thể đặt chỗ qua một trang web thông thường.

Kết hợp với chi phí vận hành toàn bộ sự kiện trang trí hoa tươi phủ kín khán phòng Gothic, ẩm thực, âm nhạc, lưu trú cho đoàn khách VIP quy mô tài chính của đám cưới Hà Do Quân và Hề Mộng Dao được giới truyền thông Trung Quốc ước tính thuộc hàng hiếm có ngay cả trong giới hào môn châu Á.

Hơn 1.300 năm sau khi Giám mục Aubert đặt viên đá đầu tiên theo lệnh của Tổng lãnh thiên thần, Mont Saint-Michel vẫn đang chứng kiến những khoảnh khắc lịch sử của con người lần này là lời thề nguyện của một cặp đôi, vang lên giữa những vòm đá Gothic nghìn năm tuổi, dưới ánh sáng lọc qua ô cửa sổ hướng ra vịnh biển bất tận.

Yên Yên