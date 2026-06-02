Hương Giang thông báo ngày trọng đại, hàng trăm người vào chúc mừng

Sau hành trình đáng nhớ tại đấu trường sắc đẹp quốc tế Miss Grand International All Stars 2026, Hương Giang vừa chính thức thông báo thời gian trở về Việt Nam.

Trên trang fanpage gần 4 triệu lượt theo dõi, Hương Giang cho biết sẽ có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 15h30 ngày 3/6.

Hương Giang sẽ trở về Việt Nam vào ngày 3/6 - Ảnh: FBNV

"Sau hành trình đầy tự hào tại MGI All Stars 2026, Nguyễn Hương Giang chính thức trở về Việt Nam với thành tích 2nd Runner-Up cùng những dấu ấn đẹp trong lòng người hâm mộ trong nước và quốc tế.

Xin chân thành cảm ơn tất cả khán giả đã luôn đồng hành, yêu thương và ủng hộ Hương Giang trong suốt hành trình vừa qua. Sự cổ vũ của mọi người chính là nguồn động lực to lớn giúp Giang tỏa sáng và mang hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè thế giới".

Ngay sau khi thông tin được công bố, nhiều khán giả đã để lại bình luận chúc mừng và bày tỏ sự tự hào trước những gì Hương Giang thể hiện tại cuộc thi năm nay. Không ít người cho biết họ đang lên kế hoạch ra sân bay để trực tiếp chào đón người đẹp trở về nước.

Hương Giang là Á hậu 2 Miss Grand International All Stars 2026 - Ảnh: FBNV

Có thể nói, Hương Giang khép lại hành trình thi nhan sắc bằng danh hiệu quốc tế là bước thăng hạng về vị thế thương hiệu và tiềm năng hợp tác sản xuất quốc tế trong sự nghiệp phía trước.

Danh hiệu á hậu 2 mà Hương Giang đạt được từ MGI All Stars 2026 không chỉ là phần thưởng xứng đáng sau chặng đường đầy gian nan, mà ý nghĩa thực sự của danh hiệu nằm ở một tầng sâu hơn. Đó là quyết tâm không từ bỏ, cơ hội tái định vị bản thân và bước vào giai đoạn hoàn toàn mới trong sự nghiệp.

Trong suốt hành trình tham gia MGI All Stars 2026, Hương Giang được đánh giá là một trong những thí sinh nổi bật. Đại diện Việt Nam liên tục gây ấn tượng bởi phong thái tự tin, khả năng giao tiếp tốt cùng sự chỉn chu trong từng lần xuất hiện. Từ các hoạt động bên lề cho đến những đêm thi quan trọng, người đẹp đều cho thấy sự chuyên nghiệp và quyết tâm cao độ.

TOP 3 MGI All Stars 2026 trả lời phỏng vấn sau chương trình - Ảnh: FBNV

Ngày 26/5 trong phần phỏng vấn kín tại chương trình, Hương Giang cho biết hơn 1 thập kỷ qua đã xây dựng nền tảng vững mạnh trên nhiều lĩnh vực như âm nhạc, điện ảnh, thời trang, sản xuất các chương trình truyền hình thực tế và các cuộc thi sắc đẹp. Cô tin rằng danh hiệu MGI All Stars chính là bàn đạp để tiếp tục những công việc đó ở tầm quốc tế.

Ở góc độ thương hiệu cá nhân, cô đã hoàn thành một bước tái định vị quan trọng. Nếu như trước đây Hương Giang được biết đến là "Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế", danh xưng có phần giới hạn trong cộng đồng người chuyển giới thì sau MGI All Stars 2026, cô là á hậu quốc tế.

Có thể nói, ở tuổi 34, Hương Giang khép lại con đường thi hoa hậu không phải bằng một lần về đích trong im lặng như Miss Universe mà đã lật ngược ván cờ bằng sự chỉn chu có tính toán và sự thông minh nhanh nhạy vốn có để có một danh hiệu giành lớn.

Hơn cả một vương miện, cô mang về sau cuộc thi này là tầm ảnh hưởng được xác nhận ở quy mô quốc tế, một đối tác chiến lược tiềm năng tầm cỡ và vị thế của một ngôi sao.