Đám cưới thượng lưu 1.000 tỷ hot nhất showbiz hôm nay bị "bóc mẽ": Váy cưới thủ công nghi là đồ đi xin, sảnh tiệc thuê chưa đến 2 tỷ

Cả châu Á hôm nay (2/6) đều hướng đến lâu đài cổ Mont Saint-Michel tại Pháp - nơi diễn ra đám cưới hào môn thế kỷ của thiên thần Victoria's Secret Hề Mộng Dao và thiếu gia sòng bạc Macau Hà Du Quân. Theo 1 số nguồn tin trong giới, hôn lễ của cặp đôi có chi phí tổ chức lên đến 300 triệu NDT (hơn 1.000 tỷ đồng). Trong ngày vui của Hề Mộng Dao - Hà Du Quân, cư dân mạng đã choáng ngợp khi thấy cô dâu mặc bộ váy cưới Haute Couture, mất hơn 600 giờ may thủ công đến từ thương hiệu Dior. Vòng cổ Hề Mộng Dao được kết từ 52 viên kim cương cắt dáng tròn (round brilliant), trong đó viên nhỏ nhất là 1,07 carat và viên lớn nhất lên tới 7,14 carat của thương hiệu GRAFF. Nhiếp ảnh gia của buổi lễ là Jose Villa - người từng chụp ảnh cưới cho vợ chồng Justin và Hailey Bieber.

Trước đó, trong bữa tiệc tối chào mừng dành riêng cho gia đình và những người bạn thân thiết nhất, Hề Mộng Dao khiến dân tình choáng ngợp khi đeo bộ trang sức kim cương gồm khuyên tai, vòng tay và nhẫn tổng cộng 103,7 carat, trị giá khoảng 49 triệu NDT (gần 180 tỷ đồng).

Ngay sau khi tiệc tàn, mọi chi tiết xoay quanh đám cưới của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân lập tức bị cư dân mạng "soi" kỹ. Từ trang phục, trang sức đến địa điểm tổ chức của cặp đôi đều bị nghi ngờ có yếu tố tài trợ thương mại. Trong khi đó, địa điểm tổ chức được ca ngợi là "đẳng cấp hào môn" lại lộ sự thật không xa hoa như nhiều người tưởng tượng.

Theo phong tục của người Trung Quốc, đa số đám cưới được tổ chức vào ban ngày. Thế nhưng, ở hôn lễ của Hề Mộng Dao - Hà Du Quân, những hình ảnh hậu trường cho thấy công tác trang trí mãi đến chiều tối, thậm chí trước giờ G chỉ vài tiếng mới hoàn thành. Điều này khiến nhiều người thắc mắc liệu địa điểm có hạn chế thời gian sử dụng hay không.

Chưa kể, chi phí cho thuê của lâu đài Mont-Saint-Michel (Pháp) cũng không quá đắt đỏ. Một sảnh tiệc cưới nhỏ có giá thuê 66.000 NDT (241 triệu đồng). Thuê trọn cả 1 khu vực lâu đài làm lễ đường giống như Hề Mộng Dao và Hà Du Quân, tổng chi phí chỉ rơi vào khoảng 500.000 NDT (1,85 tỷ đồng). Con số này thấp hơn nhiều so với tưởng tượng của công chúng về một đám cưới của 1 siêu mẫu hàng đầu Cbiz và người thừa kế của nhà trùm sòng bạc Macau.

Phong cách trang trí của hôn lễ cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, được nhận xét chưa tương xứng với tuyên bố đã mất đến 1 năm lên ý tưởng, chuẩn bị cho ngày trọng đại của cặp đôi. Hoa cưới chủ yếu là hoa mẫu đơn đang độ vào mùa tại Pháp, nhưng cách phối màu lại bị chê quá sến và không đủ sang.

Ngoài ra, truyền thông Hoa ngữ cũng tìm ra bằng chứng cho thấy toàn bộ trang sức kim cương và váy cưới mà Hề Mộng Dao diện trong ngày vui đều là đồ đi xin tài trợ của thương hiệu Dior, GRAFF. Trong lúc đám cưới vẫn đang diễn ra, tạp chí thời trang VOGUE đã đăng tải cận cảnh hình ảnh, quá trình chế tác váy cưới của Hề Mộng Dao và còn công bố việc chuẩn bị phát hành một ấn phẩm chuyên về đám cưới. Nhiều người cho rằng thiên thần nội y chính là gương mặt trang bìa đầu tiên của số báo này và đám cưới giữa cô và Hà Du Quân sẽ là nội dung được VOGUE "mổ xẻ".

Chiếc váy cưới Hề Mộng Dao mặc cũng là thiết kế đặt riêng đầu tiên dành giám đốc sáng tạo mới nhậm chức của Dior. Việc đám cưới được lên bìa ấn phẩm mới của VOGUE ngay số đầu tiên, lễ phục cưới là sản phẩm đầu tay của giám đốc sáng tạo mới Dior, cộng thêm việc siêu mẫu chỉ đeo mỗi trang sức của GRAFF, dân tình càng tin rằng vợ chồng Hề Mộng Dao - Hà Du Quân đã không bỏ 1 đồng nào cho việc sắm sửa váy cưới, trang sức cưới. Do đó, chi phí tổ chức đám cưới lên đến 1.000 tỷ đồng của cặp đôi đang bị nghi vấn là sự khếch trương quá đà để đánh bóng tên tuổi.

Trước đó, nhiều nguồn tin cho biết cặp đôi không chỉ đài thọ vé máy bay và chi trả tiền khách sạn mà còn tặng khách mời 1 hộp quà cưới 6.000 NDT (khoảng 23 triệu đồng). Theo tờ 163, Hề Mộng Dao - Hà Du Quân sẽ tốn khoảng 70.000 NDT (271 triệu đồng)/khách mời.

Sự thật không như mơ đằng sau đám cưới cổ tích của sao Hoa ngữ

Theo tờ Sina, cứ mỗi khi một ngôi sao Cbiz kết hôn, mạng xã hội lại chấn động với độ xa hoa nào của hồi môn là vàng ròng tính bằng kg, kim cương sáng lóa, dàn xe sang nối đuôi, khách mời toàn sao hạng A và chi phí tổ chức lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, sự xa hoa, bạc tỷ và hoành tráng đó chỉ có 1 nửa là "sự thật". Nhiều ngôi sao đình đám Cbiz đã bị "bóc mẽ" làm màu, khoe của kệch cỡm, chiêu trò quảng cáo quá đà trong hôn lễ của mình.

Đám cưới của Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh vào năm 2015 được truyền thông ca tụng là "đám cưới thế kỷ" bởi quy mô tổ chức, dàn khách mời hạng A và cả độ hot truyền thông với 5,92 tỷ lượt theo dõi. Tuy nhiên, sau khi hôn lễ kết thúc, cặp sao đã bị bóc mẽ phóng đại ngày vui của mình 1 cách quá lố. Đến nữ diễn viên Kim Tinh cũng phải lên tiếng chỉ trích Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy đã tự biến hạnh phúc đời mình thành "miếng mồi" cho truyền thông và nhãn hàng xâu xé.

Trước đó, họ công khai có khoảng 2.000 khách mời đến dự hôn lễ và đã chuẩn bị 200 bàn tiệc. Tuy nhiên, sự thật là chỉ có 500 khách đi đám cưới Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy, với 50 bàn tiệc được dọn sẵn. "Huỳnh Hiểu Minh mời nguyên làng giải trí và có chưa đến một nửa trong số đó tham dự. Chuyện là giới giải trí cũng có phe phái, việc anh ấy mời tất cả chủ yếu để khoa trương danh tiếng, còn ai đi được thì đi", tờ QQ cho biết.

Dù đám cưới xa hoa, cầu kỳ tới từng chi tiết nhưng thực tế Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy chỉ chi trả một nửa, số tiền còn lại là kêu gọi tài trợ từ nhãn hàng và thậm chí là gia đình. Phần lớn những thứ "sang chảnh" như váy cưới, hoa cưới, bánh cưới, thậm chí khách sạn tổ chức tiệc đều là sản phẩm hợp tác quảng bá thương hiệu. Thêm 1 thông tin ngán ngẩm khác là vương miện hoàng gia ở lễ cưới mà Angelababy đội là đồ đi mượn, trang phục phù dâu là hàng Taobao có giá 69 NDT/bộ (245.000 đồng).

Hay Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương cũng đã vạch mặt dối trá, "phông bạt" khi lộ rõ việc dùng đồ tài trợ trong đám cưới. Mở đầu là màn rước dâu bằng 40 chiếc Cadillac của Hoàng Tử Thao được quay thành video không khác gì TVC quảng cáo.

Tiếp đến, cặp sao bị nhận xét biến tiệc cưới của mình thành hội chợ, livestream ầm ĩ khắp MXH. Chocolate, đồ uống có cồn và các sản phẩm khác được trưng bày với nhãn "ưu đãi đặc biệt". Khách mời được tặng bộ quà lưu niệm - bao gồm poster cưới, ảnh Polaroid và ảnh có chữ ký - được bán với giá 9,9 tệ một gói. Không chỉ vậy, toàn bộ trang sức kim cương và váy cưới mà Từ Nghệ Dương diện khi chụp ảnh cưới được cho đều là đồ đi mượn của các thương hiệu CHAUMET, Elie Saab, JimmyChoo, Ivan Young, Nicole Felicia, The Atelier...

Tờ 163 cho biết dù dành đến 6 tháng để chuẩn bị cho đám cưới thế kỷ, nhưng Từ Nghệ Dương và Hoàng Tử Thao lại tiết kiệm đến mức dùng hoa giả để trang trí cho tiệc cưới ngoài trời. Không dừng lại ở đó, chiếc "nhẫn kim cương 500 carat" mà Hoàng Tử Thao "nổ" hóa ra chỉ là đồ trang trí bằng thủy tinh kém sang. Đáng chú ý, trong hôn lễ của chủ tịch showbiz, người ta không hề thấy 1 viên kim cương hàng thật nào, đến nhẫn cưới của cô dâu - chú rể cũng là nhẫn trơn đơn giản. Hoàng Tử Thao cho biết đã tặng vương miện "thiên kim quan" (vương miện ngàn vàng), chế tác hoàn toàn thủ công cho cô dâu. Tuy nhiên, công chúng cũng chỉ mới thấy chiếc vương miện vàng này trên ảnh do cặp đôi chia sẻ, chứ chưa từng thấy ngoài đời thật. Truyền thông Trung Quốc năm ngoái đã không ngần ngại nhận xét đám cưới của Từ Nghệ Dương và Hoàng Tử Thao ồn như cái chợ và đáng xấu hổ.

Nguồn: Sina, Sohu