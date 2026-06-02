Ninh Bình xác minh thông tin nữ du khách chia sẻ chuyện "tâm linh" gây xôn xao mạng xã hội

Sở Du lịch Ninh Bình đang phối hợp xác minh thông tin một nữ du khách đăng tải về những "hiện tượng lạ" trong chuyến đi, khẳng định nội dung chưa được kiểm chứng.

Ngày 2/6, trao đổi với Thời báo VTV, ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, cho biết đơn vị đang giao Phòng Kiểm tra - Pháp chế phối hợp với cơ quan công an xác minh, làm rõ nội dung một bài đăng trên mạng xã hội liên quan đến câu chuyện được cho là mang yếu tố "tâm linh" khi du lịch tại địa phương.

Ninh Bình xác minh thông tin nữ du khách chia sẻ chuyện "tâm linh" gây xôn xao mạng xã hội- Ảnh 1.

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình. Ảnh: MQ

Theo lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình, những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội là thông tin không chính xác, chưa được kiểm chứng và không có căn cứ xác thực. Nội dung bài đăng đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, gây ra nhiều ý kiến trái chiều và ảnh hưởng nhất định đến hình ảnh du lịch của địa phương.

"Đây là thông tin vô căn cứ, chưa được kiểm chứng, hoàn toàn viết theo cảm xúc, có thể sử dụng cả AI để tạo nội dung câu view, gây hoang mang dư luận và tác động không tích cực đến hoạt động du lịch của tỉnh Ninh Bình", ông Bùi Văn Mạnh nhấn mạnh.

Sở Du lịch Ninh Bình cũng khuyến cáo người dân và du khách cần thận trọng khi tiếp cận các thông tin lan truyền trên mạng xã hội, đặc biệt là những nội dung chưa được cơ quan chức năng xác nhận. Việc đối chiếu với các nguồn thông tin chính thống trước khi chia sẻ hoặc tin tưởng là cần thiết để tránh gây hiểu lầm và lan truyền thông tin sai lệch.

Trước đó, trong các ngày 31/5 và 1/6, mạng xã hội xuất hiện bài đăng của một nữ du khách kể lại trải nghiệm trong chuyến đi Ninh Bình kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ ngày 29/5. Theo chia sẻ, cô đến địa phương để kết hợp công việc và tham quan các điểm du lịch nổi tiếng.

Ninh Bình xác minh thông tin nữ du khách chia sẻ chuyện "tâm linh" gây xôn xao mạng xã hội- Ảnh 2.

Câu chuyện đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình

Trong bài viết, nữ du khách cho rằng bản thân đã gặp một số tình huống bất thường, tạo cảm giác bất an và liên hệ những sự việc này với các yếu tố "tâm linh". Nội dung nhanh chóng thu hút sự chú ý khi đạt hơn 3 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận và chia sẻ.

Trước sức lan tỏa của vụ việc, Sở Du lịch Ninh Bình đã vào cuộc xác minh nhằm làm rõ bản chất thông tin. Lãnh đạo sở cho biết sau khi có kết quả kiểm tra cụ thể, cơ quan chức năng sẽ xem xét và xử lý theo quy định của pháp luật nếu phát hiện hành vi vi phạm.

Theo Quốc Hưng

VTV

