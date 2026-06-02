"Nam thần showbiz" làm nông dân trong biệt thự triệu đô

Sở hữu loạt bất động sản giá trị, diễn viên Mạnh Trường không chỉ đầu tư cho không gian sống tiện nghi mà còn dành nhiều tâm huyết cho việc trồng và chăm sóc cây cối. Khuôn viên biệt thự ngoại thành Hà Nội của nam diễn viên được bao phủ bởi nhiều mảng xanh, trong đó có không ít cây ăn trái được anh tự tay theo dõi và chăm nom. Bởi vậy, mỗi khi cây cối phát triển xanh tốt hay bước vào mùa thu hoạch, anh đều hào hứng chia sẻ với người hâm mộ.

Mới đây, nam diễn viên tiếp tục khiến nhiều người thích thú khi khoe cây mít trong vườn đang sai trĩu quả. Nếu như năm ngoái cây chỉ cho vài quả lác đác thì năm nay số lượng đã tăng lên đáng kể, trái mọc dày đặc từ thân đến các cành lớn. Theo tiết lộ của Mạnh Trường, đếm sơ sơ cây mít đã có gần 40 quả, trở thành một trong những góc gây chú ý nhất trong khuôn viên biệt thự.

Có thể thấy cây mít trong khuôn viên biệt thự của Mạnh Trường đã phát triển rất tốt. Cây có thân lớn, tán lá xanh tốt, cành nhánh sum suê và đặc biệt là sai trĩu quả từ gốc lên đến các cành lớn. Nam diễn viên còn khéo léo quấn dây đèn LED quanh thân cây, giúp khu vườn trở nên lung linh hơn khi về đêm. Những quả mít treo chi chít, quả nào cũng căng tròn, kích thước khá lớn, tạo nên khung cảnh vô cùng thích mắt.

Đoạn video "flex" cây mít sai trĩu quả của Mạnh Trường nhanh chóng thu hút hơn 600.000 lượt xem. Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước khu vườn xanh mát và thành quả ấn tượng của nam diễn viên. Bên cạnh đó, một số người có kinh nghiệm trồng cây cũng góp ý rằng Mạnh Trường nên tỉa bớt một số quả. Lý do là khi cây đậu quá nhiều trái cùng lúc, nguồn dinh dưỡng sẽ phải phân bổ cho nhiều quả nên kích thước và chất lượng quả có thể không đạt tối ưu. Việc tỉa bớt những quả mít nhỏ hoặc mọc quá dày chính là cách đơn giản và hiệu quả để cây phát triển cân đối và giảm áp lực cho cành trong mùa trái sai quả.

Mít là một trong những loại cây ăn quả được nhiều gia đình yêu thích

Dễ nhận ra mít là một trong những loại cây ăn quả rất được ưa chuộng tại các gia đình có sân vườn rộng hoặc biệt thự. Loài cây này không chỉ dễ trồng, thích nghi tốt với khí hậu Việt Nam mà còn cho năng suất cao nếu được chăm sóc đúng cách. Những cây mít trưởng thành có thể cho hàng chục quả mỗi vụ, vừa mang lại giá trị sử dụng, vừa tạo mảng xanh đẹp mắt cho không gian sống.

Với những người yêu thích "làm vườn" như Mạnh Trường, mít càng là lựa chọn khó có thể bỏ qua. Cây có tán lá xanh tốt quanh năm, quả mọc từ thân đến cành tạo nên khung cảnh rất đặc trưng và thú vị. Bên cạnh đó, trong quan niệm dân gian, cây mít còn được xem là loại cây mang ý nghĩa may mắn, sung túc và đủ đầy bởi khả năng sinh trưởng mạnh mẽ, cho nhiều quả. Chính vì vậy, không ít gia chủ lựa chọn trồng mít trong khuôn viên nhà vừa để thu hoạch trái sạch, vừa góp phần làm đẹp cảnh quan.