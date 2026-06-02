Nữ nghệ sĩ Việt là mẹ đơn thân phải đóng cửa công ty ở Mỹ: "Không hiểu luật chơi phải trả giá đắt"

Tôi không chọn gục ngã mà chọn học hành

Từng là siêu mẫu, diễn viên đình đám của showbiz Việt, có cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ tại Mỹ nhưng ít ai biết rằng thời gian gần đây, Ngọc Quyên đã trải qua một giai đoạn đầy biến cố, thậm chí phải đóng cửa công ty sau hơn một thập kỷ gây dựng nơi đất khách.

Mới đây, cựu siêu mẫu Ngọc Quyên tiếp tục gây chú ý khi đăng tải đoạn clip chia sẻ về những khó khăn mà cô vừa trải qua, đặc biệt gửi gắm đến những người phụ nữ đang chông chênh trong cuộc sống, nhất là các bà mẹ đơn thân giống cô.

Siêu mẫu, diễn viên đình đám một thời Ngọc Quyên.

Ngọc Quyên mở đầu bằng những lời trải lòng đầy xúc động: "Có bao giờ bạn thức dậy và cảm thấy cả thế giới đang quay lưng với mình không? Mất việc, mất phương hướng, tiền bạc thâm hụt và xung quanh chẳng có ai để tựa vào cả. Tôi hiểu cảm giác đó vì chính tôi cũng vừa bước qua một chu kỳ đầy biến cố như vậy".

Theo Ngọc Quyên, phía sau hình ảnh luôn tích cực, nhiều năng lượng mà khán giả thường thấy là khoảng thời gian cô phải đối diện với hàng loạt áp lực và những sai lầm lớn trong cuộc sống.

Cựu siêu mẫu cho biết sau nhiều năm sinh sống tại Mỹ, dù luôn chăm chỉ làm việc và kiếm tiền, cô lại thiếu kiến thức về tài chính, luật thuế cũng như cách vận hành hệ thống tại Mỹ. Điều này khiến cô phải trả giá đắt khi biến cố xảy đến.

"Sang Mỹ mười mấy năm luôn chăm chỉ kiếm tiền nhưng lại hoàn toàn mù về luật tài chính, về thuế. Để rồi khi biến cố ập đến, tôi bàng hoàng nhận ra sự thiếu hiểu biết của mình và phải trả giá bằng tiền, bằng lo lắng và những đêm mất ngủ", Ngọc Quyên tâm sự.

Tuy nhiên, thay vì gục ngã, nữ nghệ sĩ cho biết cô chọn đối diện và học hỏi. Thời gian qua, Ngọc Quyên quyết định theo học về tài chính tại Mỹ để hiểu rõ hơn về cách hệ thống vận hành, từ đó bảo vệ bản thân và gia đình.

"Tôi không chọn gục ngã mà chọn học hành. Tôi biết mình có làm nhiều đến đâu nhưng nếu không hiểu luật chơi tại Mỹ thì cũng phải trả giá rất đắt. Tôi đi học để bảo vệ mình, con trai và mẹ của mình", cô nói thêm.

Những chia sẻ của Ngọc Quyên nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả, đặc biệt trong bối cảnh cô vừa trải qua cú sốc lớn về công việc.

Ngọc Quyên và con trai.

Nữ siêu mẫu và mẹ ruột.

Ngọc Quyên là ai?

Sinh năm 1988, Ngọc Quyên từng là một trong những siêu mẫu hàng đầu của làng thời trang Việt giai đoạn 2000–2010. Sở hữu gương mặt cá tính, vóc dáng chuẩn cùng phong thái chuyên nghiệp, cô liên tục xuất hiện trên nhiều sàn diễn lớn và ghi dấu ấn trong các bộ phim như Tuyết nhiệt đới, Mỹ nhân kế hay Mẹ chồng.

Khi sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao, năm 2014, Ngọc Quyên bất ngờ kết hôn với bác sĩ Việt kiều Richard Lê và sang Mỹ định cư. Từ bỏ ánh hào quang showbiz, cô bắt đầu cuộc sống mới nơi xứ người với nhiều thử thách, từng bán hàng giảm giá, học tiếng Anh và học cách tự lập để hòa nhập.

Năm 2018, Ngọc Quyên ly hôn sau 4 năm chung sống và quyết định làm mẹ đơn thân, ở lại Mỹ mưu sinh nuôi con trai Jiraiya.

Để chủ động tài chính, cựu siêu mẫu chuyển hướng kinh doanh, thành lập công ty riêng chuyên về mỹ phẩm, thời trang trực tuyến và đầu tư bất động sản cho thuê. Tuy nhiên, vào cuối năm 2025, Ngọc Quyên bất ngờ thông báo giải thể công ty tại thành phố Garden Grove, bang California sau 11 năm hoạt động.

Theo chia sẻ trước đó của nữ nghệ sĩ, nguyên nhân khiến cô phải dừng lại đến từ sự kiệt sức sau nhiều năm một mình quán xuyến công việc kinh doanh lẫn chăm sóc con cái. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế khó khăn tại Mỹ khiến hoạt động buôn bán gặp nhiều trở ngại, doanh thu giảm mạnh trong khi áp lực vận hành ngày càng lớn.

Dù tiếc nuối "đứa con tinh thần" đã gắn bó suốt hơn một thập kỷ, Ngọc Quyên cho biết cô chấp nhận khép lại hành trình cũ để bắt đầu một hướng đi mới phù hợp hơn.

Hiện tại, nữ nghệ sĩ dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc con trai và mẹ ruột vừa sang Mỹ định cư, đồng thời tập trung tái tạo năng lượng sau quãng thời gian dài nhiều áp lực.