10 hoa hậu đẹp nhất thế giới

Faith Porter năm nay 26 tuổi, là nghệ sĩ biểu diễn có tầm ảnh hưởng ở Ghana và trên các sân khấu quốc tế. Faith Porter là người Mỹ gốc Ghana có cha là ca nhạc sĩ kiêm mục sư, doanh nhân còn mẹ cô là mục sư kiêm y tá. Faith từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2022 và lọt vào top 16. Năm 2023, Faith Porter đăng ký tham dự Hoa hậu Trái Đất Mỹ và giành ngôi á hậu 1. Năm 2025, cô thi Miss Grand International và giành giải á hậu 3. Người đẹp tiếp tục dự thi MGI All Stars 2026 và về đích ở vị trí á hậu 1.