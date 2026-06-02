10 hoa hậu đẹp nhất thế giới
Theo Duy Nam 02-06-2026 - 20:42 PM
Chuyên trang sắc đẹp Global Beauties công bố 3 người đẹp đầu tiên vào danh sách đề cử top 10 hoa hậu đẹp nhất thế giới năm 2025. Trong danh sách có người đẹp Ghana - Maria Faith Porter. Cô vừa giành giải á hậu 1 tại chung kết MGI All Stars 2026.
Chuyên trang sắc đẹp Globalbeauties công bố 3 người đẹp đầu tiên lọt vào danh sách đề cử top 10 của giải thưởng Miss Global Beauties - Hoa hậu đẹp nhất thế giới năm 2025. Người đẹp Ghana - Maria Faith Porter được các chuyên gia của chuyên trang sắc đẹp Globalbeauties đánh giá cao, chọn vào top 10. Cô vừa giành giải á hậu 1 trong đêm chung kết MGI All Stars 2026 diễn ra ở Thái Lan hôm 30/5.
"Faith Maria Porter là nhân vật toàn cầu, kết nối thế giới nghệ thuật và hoạt động xã hội. Faith sở hữu một giọng hát du dương, có thể chinh phục những sân khấu lớn, biến âm nhạc thành ngôn ngữ chữa lành", chuyên trang Globalbeauties dành cho Maria lời nhận xét.
Điều Globalbeauties đánh giá cao ở Maria là trí tuệ, khả năng hùng biện sắc bén đưa cô từ nghệ sĩ giải trí trở thành người lên tiếng vì quyền lợi của người dân Ghana. Cô sử dụng nền tảng để đồng cảm với những người bị bỏ quên, mang tiếng nói mạnh mẽ cho những người không thể tự lên tiếng.
Faith Porter năm nay 26 tuổi, là nghệ sĩ biểu diễn có tầm ảnh hưởng ở Ghana và trên các sân khấu quốc tế. Faith Porter là người Mỹ gốc Ghana có cha là ca nhạc sĩ kiêm mục sư, doanh nhân còn mẹ cô là mục sư kiêm y tá. Faith từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2022 và lọt vào top 16. Năm 2023, Faith Porter đăng ký tham dự Hoa hậu Trái Đất Mỹ và giành ngôi á hậu 1. Năm 2025, cô thi Miss Grand International và giành giải á hậu 3. Người đẹp tiếp tục dự thi MGI All Stars 2026 và về đích ở vị trí á hậu 1.
Người đẹp thứ hai xuất hiện trong danh sách top 10 Hoa hậu đẹp nhất thế giới năm 2025 của Globalbeauties là Gabriela Borges - top 5 Miss Cosmo 2025.
"Gabriela Borges có vẻ đẹp quyến rũ, thu hút, thanh lịch của thời trang cao cấp", Globalbeauties nhận xét về người đẹp Brazil.
Theo Globalbeauties, Gabriela Borges có sự thấu cảm sâu sắc với những người mà cô gặp gỡ. Người đẹp có nguồn năng lượng vui tươi, truyền cảm hứng cho người khác để hướng tới những điều tốt đẹp.
Gabriela Borges 27 tuổi, cao 1,73 m, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, người mẫu và sáng tạo nội dung. Cô tốt nghiệp ngành thời trang, sở hữu studio nhiếp ảnh riêng và chuẩn bị ra mắt thương hiệu thời trang cá nhân. Gabriela tham gia nhiều dự án xã hội và môi trường, trong đó có hoạt động tái trồng rừng tại Brazil và vai trò đại sứ của tổ chức Smile Train, hỗ trợ trẻ em hở hàm ếch.
Người đẹp thứ ba lọt vào danh sách top 10 Hoa hậu đẹp nhất thế giới năm 2025 của Globalbeauties là Yolina Lindquist - Miss Cosmo 2025.
"Yolina Lindquist là một phụ nữ đầy sức sống và cá tính. Cô ấy thu hút mọi ánh nhìn bằng sự hiện diện nổi bật, xua tan mọi căng thẳng", Globalbeauties chia sẻ về người đẹp Mỹ.
Yolina cao 1,74 m, hiện làm việc trong lĩnh vực gắn kết cộng đồng và tuyển dụng nhân tài. Cô tốt nghiệp loại xuất sắc Đại học Southern Illinois, từng tham gia điều hành nhiều tổ chức sinh viên và có kinh nghiệm du lịch qua 16 quốc gia.
Yolina là người sáng lập nền tảng Courage Over Cancer, hỗ trợ nghiên cứu và kết nối bệnh nhân ung thư, xuất phát từ trải nghiệm cá nhân.
Nhiều khán giả nhận xét Yolina có khả năng tiến sâu và giành thứ hạng cao ở cuộc bình chọn Hoa hậu đẹp nhất thế giới năm 2025 của Globalbeauties. Miss Grand Slam là danh hiệu sắc đẹp uy tín do chuyên trang Globalbeauties bình chọn. Đây là giải thưởng thường niên, bắt đầu từ năm 1998. Từ năm 2025, giải thưởng được đổi tên thành Miss Global Beauties. Từ đây, cơ cấu của giải thưởng này cũng có sự thay đổi.
